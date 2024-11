Sagitário no Mapa Astral: descubra onde o signo está na sua vida

Sagitário no Mapa Astral é a representação da nossa fé, das filosofias que guiam nossas vidas e escolhas e de um mundo que se revela além do nosso nicho familiar e origens. É a energia que vibra em nós a abertura e a expansão. E a capacidade que temos de interagir com outras crenças, outras verdades e outras culturas.

O mitológico centauro, híbrido da razão e do instinto é o símbolo de Sagitário. O signo tem visão panorâmica para a vida e prefere ser livre. Sagitário tem um modo especial de enxergar o horizonte com profundidade e de alçar voos. Este signo, assim, deseja o saber e a filosofia que inspira e rompe barreiras.

Quando Sagitário está em uma casa astrológica, aquela área e assunto da nossa vida nos abre para o mundo, nos internacionaliza e nos impõe novos saberes.

Ali nos é cobrado uma postura ética e conhecimento. Neste ponto conhecemos a vastidão de possibilidades que pode ser a vida. Por fim, é também ali que aprendemos a acreditar.

Como encontrar Sagitário no Mapa Astral

Abra o seu Mapa Astral gratuitamente aqui.

Faça login ou cadastre-se, utilizando seus dados de nascimento.

Ao lado da Mandala, selecione a opção Signos nas Casas.

Em seguida, veja em qual casa está Sagitário. A imagem abaixo, por exemplo, mostra o Mapa de uma pessoa com Sagitário na Casa 8.

Sagitário no Mapa Astral

A partir da casa astrológica, descubra em que área da vida você tem Sagitário?

Sagitário na Casa 1

A natureza selvagem e a alma livre vestem um corpo que deseja transcender as limitações físicas. Sagitário na Casa 1, ou seja, no Ascendente, permite sua expansão pelo horizonte terrestre, corpo que caminha e percorre transpondo fronteiras.

Pode se apresentar como uma figura enérgica, de sorriso largo e cabelos marcantes. O centauro embebe a aparência física e o comportamento corajoso quando está na primeira Casa e Ascendente do Mapa Astral natal.

Sua atitude espaçosa e expansiva traz consigo sempre um saber bem como uma sede por querer mais. A alegria e entusiasmo temperam a franqueza de pouco tato e um tipo de personalidade filosófica ou mais ativa e atlética, quem sabe até a soma de tudo.

Sagitário na Casa 2

Nada pode ser pouco para quem tem Sagitário na Casa 2. Pessoas com essa posição no Mapa costumam fazer grandes cálculos e lidam com a matéria numa ordem de grandeza. São grandes somas, grandes gastos, grandes ganhos. Não pensam em moedas e centavos.

Sagitário na Casa 2 tem muita energia para lidar com vida material, muito otimismo, visão ampla e criativa. Além disso, têm grande capacidade de produção. Captam recursos e se esforçam para um resultado promissor, pois pequenas quantias não compensam. A matéria é sinônimo de possibilidade de liberdade.

Para ir e vir, viajar, estudar e curtir a vida. Seus bens materiais são uma maneira de conquistar espaços, de quebrar barreiras e ir mais longe, a matéria proporciona a flecha para alcançar suas metas. As passagens aéreas, estudos, viagens são objetivo e desejo que permitem a expansão pessoal.

Sagitário na Casa 3

A pessoa com Sagitário na Casa 3 costuma ter muito assunto, mente ampla com muitas janelas de ideias abertas simultaneamente, imensa vontade de aprender e também de ensinar. Faz do seu território particular grandioso. Circula, troca, gera dados, desloca-se, movimenta-se.

Viagens curtas são comuns. Mas, para isso tudo, precisa socializar. A convivência agrada e engrandece. Desbrava cada esquina do bairro onde vive, explorando a sua volta, conhecendo novos lugares nas redondezas. Faz de uma curta distância muitos pontos turísticos e, de qualquer assunto, uma teoria elaborada.

Nestes passeios, idas e vindas, pra lá e cá, estabelece relacionamentos facilmente. É professoral por natureza e tem capacidade para compreender facilmente outros idiomas e formações linguísticas.

Sagitário na Casa 4

A natureza de Sagitário na Casa 4 é mais crítica e dona da verdade, mas seu coração é imenso e sua alma alegre e vibrante. Família e lar são grandes bênçãos e sempre caberá mais um. Pode haver desapego das origens, pois qualquer lugar do mundo pode apresentar potencial de riquezas e crescimento. A vida íntima é cheia de eventos.

Esta personalidade requer muito espaço e desejo de moradia em casas amplas. Espalha-se por todos os cômodos, deseja ocupar toda a casa com sua presença e objetos.

Tudo sempre parece pequeno demais, pois quer levar o mundo para dentro de casa. Seu lar é grandioso, sempre cabe mais um, assim como sua alma.

Sagitário na Casa 5

Quem tem Sagitário na Casa 5 costuma ter amizades soltas ao redor do mundo inteiro. Tem ou teve educação privilegiada, com recursos. Tem bênção em ganhos e amigos livres. Além disso, são pessoas generosas com seus filhos e estes podem ter uma personalidade liberta. São socialmente espaçosas e costumam ser gratificadas por todos.

Costumam ser pessoas sedentas pelos prazeres da vida e, por isso, mantêm boa autoestima. Conseguem reconhecer que a felicidade é merecimento para todos. Valorizam tempo e espaço para socializar, para entretenimento e quer muito amar.

Quando se apaixonam, engrandece. Um novo amor é um mundo novo do outro para descobrir. Esparramam-se. Invade. Entrega-se com fulgor e vontade aos casos de amor. Ainda que passageiros, estes encontros amorosos libertam a alma e trazem alegria.

Valorizam e se engrandecem em contato com as artes. E costumam ter muita sorte em jogos especulativos.

Sagitário na Casa 6

Uma pessoa com Sagitário na Casa 6 não se tranca em escritório e cubículo. É melhor, portanto, para o trabalho de campo, que viaja, fala várias línguas e se enche de tarefas. Um dia cabe muito. A agenda precisa ser flexível e permitir novas janelas abertas para descobertas.

Sua rotina é engrandecida com objetos, feirinhas, utensílios, armarinhos e outras mil e uma funcionalidade. Pouco presa a detalhes, deve buscar cargos e funções que possa criar associações mais vastas e menos sistemáticas.

Com muito a fazer e pouco a cumprir, o cotidiano de uma sexta casa sagitariana é dinâmico, livre, como uma imensa gama de assuntos e experiências.

Sagitário na Casa 7

Todo espaço que a outra pessoa precisar será dado, assim como deseja para si quem tem Sagitário na Casa 7. Amar não são amarras. Amor é a companhia para se desbravar o mundo juntos, é a alegria da partilha.

Atrai parceria afetiva com temperamento desbravador e aventureiro, insubmisso e indominável. E que, uma vez juntos, possam convergir na busca, agito, curiosidades e sociabilidade.

Ampliando seus mundos pela apresentação de possibilidades de objetivos maiores, inspiração, estímulo e propósitos destemidos.

Sagitário na Casa 8

Os momentos mais sérios e críticos da vida serão revertidos em bagagem, experiência e crescimento. Não deseja sofrer por muito tempo ou adensar a dor de uma perda. Assim como não se entrega a experiências psíquicas dolorosas, prefere expulsar esta energia.

Além disso, a configuração de Sagitário na Casa 8 promete transformar situações de crise em grandes saltos e reviravoltas, alquimizando as perdas em ganhos e tristezas em alegrias. Afinal, descobre que a partilha lhe é benéfica, otimiza e recebe vantagens.

Seu lado mais otimista pode ficar obscuro, mas lá dentro está ressignificando e revigorando qualquer crise. Tem largo conhecimento sobre finanças, ou seja, pode ser bom em ganhar, ousado e desapegado. As sociedades lhe favorecem e tem ótima capacidade para expandir recursos em investimentos, aplicações etc.

Sagitário na Casa 9

O mundo é seu lar. Sagitário na Casa 9 deseja ir além-fronteiras e buscar inspiração. Além Aventura-se em terras distantes bem como sobrevoa outros territórios à caça de outras línguas e outras culturas.

Além disso, experimenta a ética e a filosofia como fios condutores para uma vida mais elevada. Habitam templos ou universidades com o mesmo fim: buscar elevação e conhecimento. A Casa 9 do Mapa com Sagitário desbrava outros mundos além daquele de origem.

A motivação está na descoberta e em poder repassar todo o conhecimento apreendido. Cultiva a fé e o otimismo assim como acredita na lei dos homens, na justiça divina e na força dos instintos. Crê que há algo maior e grandioso e almeja alcançar.

Sagitário na Casa 10

Líderança nata e ampla visão são características comuns para Sagitário na Casa 10. Conecta-se profissionalmente a diversas culturas e idiomas. Além disso, as fronteiras são diluídas, e o mundo é sempre uma possibilidade em aberto.

A vida social e profissional são estimulantes e possui ideais elevados. Os objetivos raramente são menos que grandiosos. Para Sagitário na décima casa ou meio do céu, tudo aquilo que se pode imaginar é possível conquistar.

Costuma ser megalômano e visionário, deslumbrado ou simplesmente alguém que não aceita as restrições aparentes e tem confiança de que voos altos são para os destemidos e imaginativos.

Sagitário na Casa 11

Geralmente, quem tem Sagitário na Casa 11 anda em bando. É um entusiasta de grupos, líder de pessoas, motivador de planos, idealista de projetos. Acredita que pessoas envolvidas em uma missão podem mover qualquer coisa e atingir objetivos.

A visão ampla e otimista rejeita o medíocre. Por isso, tem grande fé no coletivo e confia no potencial de uma sociedade que interage com ética e propósitos elevados. Alimenta a fome de futuro e projeta com esperança propostas para uma coletividade em plena expansão e elevação.

Como um grande filósofo posto numa ágora a dialogar com seu povo, um político à frente do tempo, um executivo visionário ou um líder gregário.

Sagitário na Casa 12

É preciso mergulhar na espiritualidade, viajar e conhecer outras culturas, estudar sobre outros mundo para se desvencilhar do medo da escassez.

A espiritualidade desenvolvida por quem tem Sagitário na Casa 12 é um universo expandido e de possibilidades que se abrem, é aí que reencontra a origem das coisas, a energia que rege a abundância.

São as paisagens distantes, as terras longínquas, o estado meditativo que permite que o sagitário na décima segunda casa se expanda. Ali a matéria não tem forma, é pura energia e reconhece que os limites físicos são apenas uma ilusão.

Ana Andreiolo

Ana Andreiolo é artista visual desocultista, comunicóloga e astróloga. Publicou o livro astropoético "Manifesto Cósmico Nada Cômico, Narrativas Poéticas Celestes do Apocalipse", ministra o curso de astrologia contemporânea Orbitantes e é também autora do método registrado "Astrobranding", onde reúne a astrologia às práticas de design holístico e artes visuais.

astro@anaandreiolo.com

