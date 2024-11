Mercúrio retrógrado em Sagitário: entenda a fase

Mercúrio retrógrado em Sagitário vai de 25/11 a 15/12. É o último de 2024 e particularmente significativo, pois ocorre no signo ligado à expansão, às crenças, à busca por conhecimento e às viagens de longa distância, justamente no final do ano.

Como Sagitário é um signo focado na liberdade, esse Mercúrio retrógrado, em especial, pode trazer confusões em temas como planos de viagem, projetos acadêmicos e nossas próprias crenças e convicções, por exemplo.

Durante este período, vale revisar nossos objetivos de longo prazo e ter atenção a qualquer tendência de agir de forma impulsiva ou sem planejamento.

Veja aqui as previsões pro seu signo em 2025. Isso pode te ajudar a refletir e revisar suas metas.

Aproveite Mercúrio retrógrado em Sagitário para…

Neste período, é fácil se distrair com novos interesses e acabar perdendo o foco. Mas Mercúrio retrógrado em Sagitário é bom para:

Revisar suas metas de longo prazo : o que você realmente deseja alcançar? É um ótimo momento para questionar e ajustar suas ambições.

: o que você realmente deseja alcançar? É um ótimo momento para questionar e ajustar suas ambições. Refletir sobre suas crenças e ideais : quais convicções ainda fazem sentido para você? Aproveite para fazer uma reavaliação profunda das suas filosofias de vida.

: quais convicções ainda fazem sentido para você? Aproveite para fazer uma reavaliação profunda das suas filosofias de vida. Revisitar planos de viagem : se você tem viagens programadas, seja para estudar ou explorar novos lugares, faça uma revisão nos detalhes para evitar imprevistos. Veja mais aqui sobre viajar durante Mercúrio retrógrado.

: se você tem viagens programadas, seja para estudar ou explorar novos lugares, faça uma revisão nos detalhes para evitar imprevistos. Aprofundar seus estudos : retomar um livro ou curso que ficou para trás é ideal neste momento. Pode ser o impulso necessário para ampliar seus conhecimentos.

: retomar um livro ou curso que ficou para trás é ideal neste momento. Pode ser o impulso necessário para ampliar seus conhecimentos. Rever antigos projetos acadêmicos ou escritos: retomar aquele trabalho que foi deixado de lado ou revisar escritos inacabados pode render bons insights neste período.

O último Mercúrio retrógrado de 2024 é em Sagitário. Mas o ano novo vem aí e teremos mais três vezes esse trânsito.

Veja aqui todas as datas de Mercúrio retrógrado em 2025

Desafios com Mercúrio Retrógrado em Sagitário

Durante este período, a paciência será essencial para lidar com as reviravoltas e imprevistos que surgirem. Alguns desafios que podem aparecer nesse período estão listados abaixo, com dicas de como se precaver:

Problemas com dados: faça cópias de documentos importantes e mantenha backups atualizados. Além disso, releia cuidadosamente contratos, planejamentos e qualquer conteúdo de estudo ou comunicação importante.

faça cópias de documentos importantes e mantenha backups atualizados. Além disso, releia cuidadosamente contratos, planejamentos e qualquer conteúdo de estudo ou comunicação importante. Debates e discussões sobre temas ideológicos ou jurídicos: podem se tornar mais confusos, com possibilidade de mal-entendidos e interpretações equivocadas. Se puder evitar, melhor.

podem se tornar mais confusos, com possibilidade de mal-entendidos e interpretações equivocadas. Se puder evitar, melhor. Serviços como bancos, correios, transporte e sistemas de comunicação : podem enfrentar instabilidades, impactando o cotidiano inesperadamente. Tente antecipar o máximo possível de questões que você tenha envolvendo essa área.

: podem enfrentar instabilidades, impactando o cotidiano inesperadamente. Tente antecipar o máximo possível de questões que você tenha envolvendo essa área. Decisões: podem ficar impulsivas ou exageradamente otimistas. Por isso, tente manter uma postura aberta e flexível para lidar com mudanças de planos, como remarcações ou cancelamentos. Isso vale muito para Mercúrio Retrógrado e os relacionamentos.

podem ficar impulsivas ou exageradamente otimistas. Por isso, tente manter uma postura aberta e flexível para lidar com mudanças de planos, como remarcações ou cancelamentos. Isso vale muito para Cirurgias e procedimentos médicos: requerem atenção extra durante esse período, especialmente se envolvem viagens ou consultas de acompanhamento.

Como lidar com as frustrações e ansiedades do período

Durante Mercúrio retrógrado em Sagitário, a mente pode se sentir dispersa, inquieta e propensa a excessos de otimismo ou impulsividade.

Para algumas pessoas, isso pode resultar em frustração ao lidar com mudanças de planos, enquanto outras podem se sentir desconectadas ou com dificuldade em se concentrar.

Atrasos e contratempos também tendem a ser mais frequentes, o que pode gerar impaciência.

A prática da meditação pode ser uma ótima aliada neste período:

Previsões para Mercúrio retrógrado

A área da vida em que você tem Sagitário pode “sofrer” um pouco mais com atrasos, pequenos problemas e questões do passado.

Só no Personare você tem a previsão personalizada e gratuita para o seu Mapa para Mercúrio Retrógrado em Sagitário, com as possibilidades do que pode ocorrer nesse período, mas também dicas de como se preparar para esta fase.

Para ver as suas previsões, basta seguir este passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare – é gratuito!

– é gratuito! Faça cadastro ou login no site.

Nos seus trânsitos, procure por Mercúrio

Quando Mercúrio Retrógrado acontecer, você terá um destaque pedindo sua atenção (veja a imagem abaixo um exemplo de como pode aparecer para você)

Ao clicar sobre o trânsito de Mercúrio, você poderá ver a previsão personalizada sobre este período na sua vida.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

time@personare.com.br

O post Mercúrio retrógrado em Sagitário: entenda a fase apareceu primeiro em Personare.