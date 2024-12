Aproveitando que é Dia dos Namorados, Como é o Eu Te Amo de cada signo? Na astrologia, a expressão do amor e dos relacionamentos pode ser analisada de várias maneiras através do Mapa Astral.

Então, para saber como cada signo diz eu te amo sem dizer de fato, ou seja, como cada um demonstra amor sem usar as “três palavras mágicas” a gente precisa entender algumas partes do nosso Mapa (e o Mapa da outra pessoa).

As áreas principais que os astrólogos consideram ao avaliar o amor e os relacionamentos são:

Vênus é o planeta do amor, beleza e harmonia. Sua posição no Mapa Astral, bem como os aspectos que forma com outros planetas, pode indicar como uma pessoa expressa e recebe amor. A Casa 7 está associada aos relacionamentos, parcerias e casamento. O signo que você tem nessa casa, bem como os planetas, podem revelar informações sobre os relacionamentos amorosos de uma pessoa e sobre o que alguém busca no par. Lua representa as emoções e a intimidade emocional. Sua posição e aspectos no Mapa podem indicar como uma pessoa se sente emocionalmente conectada bem como segura em um relacionamento. E, além disso, como uma pessoa se expressa emocionalmente.

Cada pessoa é única, então é importante considerar o Mapa Astral como um todo para obter uma compreensão completa de suas tendências e padrões em relação ao amor.

O amor sem eu te amo

Expressar amor vai muito além das palavras. Nos relacionamentos, por exemplo, cada signo tem uma maneira única de demonstrar afeto e carinho, muitas vezes sem sequer mencionar eu te amo.

Isso porque demonstrar amor não se limita a essa frase. Cada signo tem sua própria linguagem de amor, e entender e apreciar como o seu parceiro se expressa pode fortalecer ainda mais o vínculo emocional entre vocês.

A tríade do amor: Vênus, Lua e Casa 7

Confira abaixo formas como você ou seu par provavelmente expressam amor no dia a dia. Para isso, você precisa descobrir os signos que você tem Vênus, Lua e Casa 7 (assim como do seu par).

Então, vamos ao passo a passo para descobrir cada um:

Vá ao seu Mapa Astral Personare (você pode fazer a versão gratuita)

Para saber sobre Vênus e Lua, basta ver a lista de Planetas no seu Perfil Astrológico. Confira em quais signos Vênus e Lua estão no seu Mapa

Para ver o signo da Casa 7, escolha a opção Casas Astrológicas no Perfil Astrológico. Veja em qual signo você tem essa casa.

As imagens abaixo mostram que a pessoa desse exemplo tem Vênus em Áries (como ela vive o amor), Lua em Aquário (como ela expressa as emoções) e Casa 7 em Câncer (como vive as relações).

Como cada signo diz eu te amo sem de fato dizer

Áries expressando amor

Agindo na defesa de quem ama.

Planejando encontros e, além disso, surpreendendo com gestos ousados.

Com demonstrações físicas de afeto, por exemplo, com abraços intensos e beijos apaixonados.

Mostrando apoio incondicional em situações desafiadoras.

Touro expressando amor

Com gestos de cuidado e carinho, como, por exemplo, preparar um ambiente confortável e acolhedor.

Dedicando tempo e esforço para construir uma vida estável e, ao mesmo tempo, segura.

Presenteando com itens de qualidade e durabilidade.

Demonstrando fidelidade e lealdade e, além disso, sendo confiável e constante nos relacionamentos.

Gêmeos expressando amor

Gostando de conversar, trocar mensagens e compartilhar ideias.

Mostrando interesse genuíno nas histórias e pensamentos da pessoa amada, ou seja, fazendo perguntas e ouvindo atentamente.

Surpreendendo com pequenos gestos criativos e divertidos, por exemplo, enviando mensagens engraçadas ou organizando atividades inesperadas.

Mantendo uma atmosfera de leveza e diversão no relacionamento, bem como valorizando a liberdade e a espontaneidade.

Câncer expressando amor

Com cuidado e nutrição, como, por exemplo, oferecendo conforto emocional nos momentos difíceis.

Mostrando sensibilidade às necessidades emocionais da pessoa amada.

Criando um ambiente acolhedor e familiar ao mesmo tempo em que valoriza tradições e momentos íntimos.

Protegendo e cuidando da pessoa amada, ou seja, demonstrando preocupação com o bem-estar no dia a dia.

Leão expressando amor

Com gestos generosos e extravagantes.

Mostrando admiração e orgulho pela pessoa amada em público, ou seja, elogiando suas realizações e destacando suas qualidades.

Planejando encontros especiais e memoráveis, valorizando momentos de romance.

Procurando sempre estar presente e apoiar a pessoa amada em seus objetivos e sonhos.

Virgem expressando amor

Com atos de serviço e cuidado prático, como ajudar a organizar a vida da pessoa amada.

Oferecendo conselhos úteis e soluções para problemas do dia a dia.

Buscando aprimorar a vida juntos através da organização e planejamento detalhado.

Demonstrando lealdade e comprometimento e, ao mesmo tempo, sendo confiável e presente nos momentos difíceis.

Libra expressando amor

Com gestos românticos e elegantes, apreciando momentos de beleza e harmonia juntos.

Buscando sempre manter a paz e a harmonia no relacionamento.

Com elogios sinceros e atenção aos detalhes, reconhecendo suas qualidades.

Dedicando tempo para criar um ambiente estético e equilibrado, valorizando a arte e a cultura em conjunto.

Escorpião expressando amor

Mergulhando nas emoções e conexões íntimas com a pessoa amada.

Mostrando lealdade e comprometimento inabaláveis.

Valorizando a intimidade emocional e física, buscando conexão profunda e transformadora no relacionamento.

Demonstrando um desejo de cuidar e proteger seu par.

Sagitário expressando amor

Buscando experiências emocionantes e compartilhando novas aventuras juntos.

Mostrando generosidade e otimismo, valorizando a liberdade e incentivando a independência da pessoa amada.

Demonstrando apoio e encorajamento nos sonhos e objetivos do par, motivando-a a perseguir suas paixões.

Compartilhando conhecimento e aprendizado, desfrutando de conversas profundas e filosóficas sobre a vida e o mundo.

Capricórnio expressando amor

Mostrando-se dedicado à pessoa amada.

Oferecendo apoio financeiro ou ajudando a construir um futuro estável.

Valorizando o compromisso no relacionamento.

Mostrando apreço através de gestos discretos e pragmáticos.

Aquário expressando amor

Surpreendendo a pessoa amada com ideias inovadoras e gestos únicos.

Mostrando respeito pela individualidade e liberdade da pessoa amada, valorizando a autonomia e a independência no relacionamento.

Buscando construir uma conexão intelectual e compartilhar interesses comuns.

Sendo progressista e humanitário no relacionamento, buscando contribuir para um mundo melhor juntos e apoiar causas importantes.

Peixes expressando amor

Mostrando sensibilidade às necessidades emocionais da pessoa amada.

Criando uma atmosfera de romance e fantasia, valorizando momentos de conexão espiritual juntos.

Oferecendo um ombro amigo e conforto emocional quando necessário.

Sendo criativo e intuitivo ao expressar amor, encontrando formas sutis e simbólicas de mostrar apreço e carinho.

Como você ama

Seu Mapa é muito mais profundo do que apenas um signo e um planeta isolados. A análise de todos os planetas e todas as casas presentes no seu Mapa é o que revela como você é única (o).

Por isso, se você quer se conhecer melhor no amor, você mergulhar profundamente em duas análises transformadoras que vão revelar muito mais sobre quem é você. E, além disso, vão ajudar você a transformar desafios em potenciais na sua vida.

Sinastria amorosa: é uma análise que junta o seu Mapa e o Mapa de quem você ama e revela como vocês combinam, quais são suas afinidades e desafios enquanto casal. Mapa Sexual: Ajuda você a entender como você vive o sexo, o prazer e o amor. E, além disso, revela seu universo de emoções, fantasias e tesões.

