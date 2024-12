Quem quer saber se o novo ano será favorável para as finanças? Ou melhor, qual signo vai ficar rico em 2025? Consultamos as previsões dos signos e te contamos em primeira mão quem deve ter mais facilidade para ganhar dinheiro em 2025!

Com a energia de planetas como Júpiter, Vênus e até o inesperado Urano, cada signo terá oportunidades e desafios específicos na área do dinheiro em 2025.

Se você está curioso para saber se o seu signo terá uma boa fase para fazer investimentos, expandir habilidades ou reorganizar as finanças, confira as previsões detalhadas a seguir.

Quais signos que vão ganhar dinheiro em 2025?

Em 2025, alguns signos estarão especialmente favorecidos financeiramente devido a alguns trânsitos planetários favoráveis em suas áreas de recursos e renda no Mapa Astral.

Por isso, os signos que podem ficar ricos em 2025 são:

Gêmeos : Com Júpiter impulsionando parcerias e networking, Gêmeos pode ver sua renda aumentar por meio de associações e oportunidades de colaboração.

: Com Júpiter impulsionando parcerias e networking, Gêmeos pode ver sua renda aumentar por meio de associações e oportunidades de colaboração. Escorpião : Júpiter também traz oportunidades para Escorpião em atividades como ensino, viagens e negócios internacionais, tornando o ano próspero para quem investe em conhecimento e expansão.

: Júpiter também traz oportunidades para Escorpião em atividades como ensino, viagens e negócios internacionais, tornando o ano próspero para quem investe em conhecimento e expansão. Sagitário : Júpiter e Saturno indicam potencial de ganhos em sociedades e investimentos de longo prazo, além de maior retorno em autopromoção e marketing.

: Júpiter e Saturno indicam potencial de ganhos em sociedades e investimentos de longo prazo, além de maior retorno em autopromoção e marketing. Capricórnio: A energia de Plutão promete uma transformação profunda e positiva nas finanças de Capricórnio, incentivando-os a explorar novas habilidades e estratégias que podem aumentar seus rendimentos.

Mesmo que alguns signos estejam mais favorecidos, todos terão oportunidades e desafios ao longo do ano.

Ou seja, o sucesso depende de como cada um aproveita as energias disponíveis, adapta-se às mudanças e trabalha com planejamento e responsabilidade.

Signos e dinheiro em 2025

As análises que fizemos sobre os signos que vão ganhar dinheiro em 2025 são para seu Ascendente, portanto procure o seu na lista abaixo. Se você não sabe qual é seu Ascendente, confira gratuitamente no seu Mapa Astral aqui.

Áries e o Dinheiro em 2025

Áries em 2025 terá um ano de aprendizado e ajustes financeiros, com a necessidade de revisitar caminhos antigos e aprimorar suas habilidades.

Oportunidades no Dinheiro:

Retomada de Caminhos e Talentos: A retrogradação de Vênus traz chances de voltar a uma área específica, desenvolver talentos rentáveis e até retornar ao mercado após uma pausa.

Atenção aos Desafios:

Instabilidades no Fim do Ano : Com Urano retrógrado , há risco de oscilações financeiras e possíveis perdas. Portanto, diversifique as fontes de renda.

: Com , há risco de oscilações financeiras e possíveis perdas. Portanto, diversifique as fontes de renda. Controle dos Gastos no Segundo Semestre: A entrada de Júpiter em Câncer, a partir de junho, exige cautela com gastos para manter estabilidade.

Touro e o Dinheiro em 2025

Touro em 2025 precisará equilibrar o planejamento financeiro com a flexibilidade para lidar com surpresas. Isso porque gastos inesperados e oportunidades imprevistas podem surgir, tornando a preparação essencial para um ano financeiramente estável.

Oportunidades no Dinheiro:

Renda Extra com Comunicação : A partir de junho, Júpiter traz oportunidades de ganhos com mídias e comunicação, como a venda de infoprodutos, aulas ou cursos.

: A partir de junho, Júpiter traz oportunidades de ganhos com mídias e comunicação, como a venda de infoprodutos, aulas ou cursos. Desengavetar Projetos: O primeiro Mercúrio retrógrado de 2025 é ideal para retomar projetos que estavam parados. Por isso, use a coragem e a assertividade para fazer esses planos prosperarem.

Atenção aos Desafios:

Instabilidades com Urano : Com Urano na sua área financeira, pode haver gastos imprevistos ou até uma renda inesperada. Portanto, mantenha uma reserva e diversifique suas fontes de renda para maior segurança.

: Com Urano na sua área financeira, pode haver gastos imprevistos ou até uma renda inesperada. Portanto, mantenha uma reserva e diversifique suas fontes de renda para maior segurança. Retrogradação de Júpiter: A partir de 11/11, atenção ao excesso de otimismo, medo do futuro ou gastos altos, especialmente com cursos e viagens internacionais.

Gêmeos e o Dinheiro em 2025

Para Gêmeos, 2025 promete prosperidade, especialmente através de parcerias e conexões profissionais. No entanto, será fundamental manter a responsabilidade financeira para garantir um ano bem-sucedido e seguro.

Oportunidades no Dinheiro:

Abundância com Parcerias e Networking : Júpiter favorece ganhos através de associações e novas conexões. Assim, para atrair mais prosperidade , socialize, faça networking e compartilhe seu conhecimento.

: Júpiter favorece ganhos através de associações e novas conexões. Assim, para , socialize, faça networking e compartilhe seu conhecimento. Crescimento Profissional e Financeiro: A entrada de Urano em Gêmeos traz inovação e liberdade na carreira, abrindo espaço para promoções ou cargos com maior remuneração.

Atenção aos Desafios:

Responsabilidade nas Finanças : Mesmo com um panorama favorável, evite displicência com o dinheiro. Portanto, considere investimentos de longo prazo para garantir segurança.

: Mesmo com um panorama favorável, evite displicência com o dinheiro. Portanto, considere investimentos de longo prazo para garantir segurança. Retrogradação de Saturno (01/09 a 28/11): Esse período pode gerar dúvidas sobre suas habilidades. Por isso, evite decisões importantes e mantenha-se focado(a) para não perder clareza nos objetivos.

Câncer e o Dinheiro em 2025

Em 2025, a jornada financeira de Câncer será pautada por paciência e autenticidade. Os ganhos podem demorar a aparecer, mas virão se você investir em projetos e áreas que estejam alinhadas com sua essência.

Oportunidades no Dinheiro:

Investimentos a Longo Prazo : Entre 18/04 e 17/06, a oposição de Marte e Plutão favorece investimentos que exigem tempo para dar retorno, especialmente em áreas com as quais você tem afinidade emocional.

: Entre 18/04 e 17/06, a oposição de Marte e Plutão favorece investimentos que exigem tempo para dar retorno, especialmente em áreas com as quais você tem afinidade emocional. Projetos Alinhados com a Essência: No segundo semestre, concentre-se em iniciativas que têm significado para você. Isso aumentará sua segurança financeira e sua satisfação.

Atenção aos Desafios:

Primeiro Semestre de Pendências : Resolva questões financeiras antigas, como quitação de dívidas ou cobrança de valores devidos, para evitar problemas futuros.

: Resolva questões financeiras antigas, como quitação de dívidas ou cobrança de valores devidos, para evitar problemas futuros. Autonomia e Controle: Trabalhe para conquistar mais independência financeira e manter controle sobre suas finanças, evitando dependências que podem atrasar seu crescimento.

Leão e o Dinheiro em 2025

Os eclipses trarão oportunidades para reorganizar a vida financeira de Leão em 2025. Estes momentos podem significar tanto reviravoltas positivas quanto encerramentos necessários para abrir espaço para novas fontes de renda.

Oportunidades no Dinheiro:

Eclipses nas fontes de renda: Em 14 de março, o Eclipse em Virgem favorece o encerramento de fontes de renda pouco vantajosas e a quitação de dívidas. Em 29 de março, o Eclipse em Áries inspira investimentos em educação e cursos, além de metas financeiras ambiciosas. Finalmente, 21 de setembro traz um novo Eclipse em Virgem, ideal para começar um plano de economia e explorar fontes de renda paralelas.

Em 14 de março, o Eclipse em Virgem favorece o encerramento de fontes de renda pouco vantajosas e a quitação de dívidas. Em 29 de março, o Eclipse em Áries inspira investimentos em educação e cursos, além de metas financeiras ambiciosas. Finalmente, 21 de setembro traz um novo Eclipse em Virgem, ideal para começar um plano de economia e explorar fontes de renda paralelas. Mercúrio retrógrado pode ser bom: Esse período de Mercúrio retrógrado é ideal para refletir e melhorar suas crenças em relação ao dinheiro, buscando uma mentalidade mais positiva e abundante.

Atenção aos Desafios:

Reavalie Parcerias e Evite Novas Dívidas : Durante o Eclipse de 07/09 em Peixes, tenha cuidado com parcerias financeiras e evite assumir novas dívidas.

: Durante o Eclipse de 07/09 em Peixes, tenha cuidado com parcerias financeiras e evite assumir novas dívidas. Revelações Financeiras Ocultas: Os eclipses podem trazer à tona dificuldades financeiras escondidas.Por isso, aproveite esses momentos para avaliar se está sendo adequadamente recompensado(a) e para ajustar a direção das suas finanças.

Virgem e o Dinheiro em 2025

Virgem em 2025 terá um ano de oportunidades e reviravoltas financeiras, marcado pela energia de Urano e pela combinação de Netuno e Saturno. Isso porque será um período de busca por autonomia e de estruturação das finanças.

Oportunidades no Dinheiro:

Novas Fontes de Renda : A partir de 07/07, Urano favorece o surgimento de novas fontes de renda, especialmente ligadas à carreira e ao propósito de vida, embora possam ser instáveis no início.

: A partir de 07/07, Urano favorece o surgimento de novas fontes de renda, especialmente ligadas à carreira e ao propósito de vida, embora possam ser instáveis no início. Parcerias e Recursos Compartilhados: Entre março e outubro, a combinação de Netuno e Saturno favorece prosperidade através de finanças compartilhadas, como investimentos conjuntos, heranças ou subsídios.

Atenção aos Desafios:

Controle e Estruturação de Gastos : Netuno pode provocar perda de controle financeiro, então é essencial estruturar despesas. Já Saturno sugere liquidar dívidas para criar uma base estável.

: Netuno pode provocar perda de controle financeiro, então é essencial estruturar despesas. Já Saturno sugere liquidar dívidas para criar uma base estável. Gastos Inesperados em Agosto: A oposição entre Marte e Saturno pode trazer despesas imprevistas. Mas com planejamento, isso pode ser uma oportunidade para quitar dívidas.

Libra e o Dinheiro em 2025

Libra em 2025 será um ano de transformação financeira, onde o foco não é apenas ganhar dinheiro, mas alinhar suas finanças com um propósito mais autêntico. Plutão em Aquário pode abrir oportunidades em áreas ligadas à tecnologia ou a causas humanitárias.

Oportunidades no Dinheiro:

Autenticidade na Carreira : Plutão favorece a prosperidade através de um trabalho que reflita seus valores e que traga preenchimento emocional, especialmente em áreas tecnológicas ou humanitárias.

: Plutão favorece a prosperidade através de um trabalho que reflita seus valores e que traga preenchimento emocional, especialmente em áreas tecnológicas ou humanitárias. Renda Extra com Talentos: Até 23/02, Marte retrógrado sugere retomar um projeto ou talento que possa gerar uma renda extra. Por isso, aproveite para rever seus valores financeiros e agir com mais confiança.

Atenção aos Desafios:

Gastos Inesperados em Setembro : No dia 22/09, a tensão entre Marte e Plutão pede cautela com despesas inesperadas. Portanto, planeje-se para evitar problemas.

: No dia 22/09, a tensão entre Marte e Plutão pede cautela com despesas inesperadas. Portanto, planeje-se para evitar problemas. Cuidados em Novembro e Dezembro: Durante Mercúrio retrógrado em novembro, evite deslizes financeiros como compras erradas. Mas, em 20/12, a entrada de Lilith em Escorpião pode trazer desconfortos que indicam áreas financeiras que precisam de libertação e mudança.

Escorpião e o Dinheiro em 2025

Escorpião em 2025 terá um ano que combina cautela com potencial de crescimento financeiro. Mas o segundo semestre exigirá atenção especial, especialmente em períodos de retrogradação e oposição planetária.

Oportunidades no Dinheiro:

Ganhos com Ensino e Conhecimento : De junho a novembro, Júpiter favorece atividades ligadas ao ensino, viagens e negócios internacionais. Além disso, áreas como idiomas, educação superior, criação de conteúdo e publicações podem se tornar fontes de renda prósperas.

: De junho a novembro, Júpiter favorece atividades ligadas ao ensino, viagens e negócios internacionais. Além disso, áreas como idiomas, educação superior, criação de conteúdo e publicações podem se tornar fontes de renda prósperas. Investimento em Conhecimento: Se você tem habilidades em transmitir conhecimento, considere investir em palestras, workshops ou conteúdos online, aproveitando o potencial financeiro desses projetos.

Atenção aos Desafios:

Retrogradação de Mercúrio em Novembro : Esse período exige cuidado com a gestão de pagamentos e revisão de acordos financeiros. Porém, evite decisões precipitadas.

: Esse período exige cuidado com a gestão de pagamentos e revisão de acordos financeiros. Porém, evite decisões precipitadas. Instabilidade Financeira em 04/11: A oposição entre Marte e Urano pode trazer instabilidades. Portanto, prepare-se com uma reserva financeira para lidar com imprevistos.

Sagitário e o Dinheiro em 2025

Sagitário em 2025 verá seu setor financeiro recebendo energia de Júpiter, Marte e Saturno, trazendo tanto oportunidades de ganhos como a necessidade de cautela. Porém, será um ano para equilibrar autopromoção com prudência nos gastos.

Oportunidades no Dinheiro:

Ganhos com Sociedades e Investimentos : A partir de junho, Júpiter favorece renda de fontes compartilhadas e investimentos. É um ótimo momento para negociar comissões e bônus. Por isso, aproveite o primeiro semestre para firmar acordos antes da retrogradação de Júpiter em novembro, que pode atrasar os processos.

: A partir de junho, Júpiter favorece renda de fontes compartilhadas e investimentos. É um ótimo momento para negociar comissões e bônus. Por isso, aproveite o primeiro semestre para firmar acordos antes da retrogradação de Júpiter em novembro, que pode atrasar os processos. Marketing e Autopromoção com Saturno: Entre maio e novembro, Saturno apoia a autopromoção. Nesse sentido, invista em marketing pessoal e na expansão da sua marca para construir uma base sólida de clientes e ampliar o alcance de seus serviços.

Atenção aos Desafios:

Cautela com Marte Retrógrado até Fevereiro : Evite decisões financeiras arriscadas e revise despesas. Isso porque Marte retrógrado pede prudência e cuidado com gastos inesperados.

: Evite decisões financeiras arriscadas e revise despesas. Isso porque pede prudência e cuidado com gastos inesperados. Retrogradação de Júpiter em Novembro: Este período pode criar obstáculos temporários em negociações financeiras. Portanto, prepare-se para uma possível lentidão no final do ano, focando em consolidar acordos no primeiro semestre.

Capricórnio e o Dinheiro em 2025

Capricórnio em 2025 passará por uma fase de transformação financeira com Plutão agindo nas suas finanças. Esse trânsito intenso desafia você a revisar crenças sobre dinheiro e a abandonar hábitos que limitam seu crescimento.

Oportunidades no Dinheiro:

Transformação Profunda com Plutão : Plutão traz uma nova relação com o dinheiro, incentivando você a encarar as finanças como uma ferramenta de poder pessoal. Terapia e mentorias podem ajudar a eliminar crenças limitantes e explorar talentos para gerar novas rendas.

: Plutão traz uma nova relação com o dinheiro, incentivando você a encarar as finanças como uma ferramenta de poder pessoal. Terapia e mentorias podem ajudar a eliminar crenças limitantes e explorar talentos para gerar novas rendas. Aproveitamento de Tecnologia e Comunicação: Investir em redes sociais e comunicação digital pode abrir oportunidades para aumentar a renda, alinhando seu trabalho aos valores e habilidades pessoais.

Atenção aos Desafios:

Oposição entre Sol e Plutão em Julho (25/07) : Esse período pode trazer pressão sobre as finanças. Evite decisões impulsivas e faça uma reavaliação cautelosa dos gastos e investimentos.

: Esse período pode trazer pressão sobre as finanças. Evite decisões impulsivas e faça uma reavaliação cautelosa dos gastos e investimentos. Corte de Hábitos Financeiros Limitantes: Use este ano para identificar e eliminar comportamentos financeiros que impedem sua estabilidade e crescimento.

Aquário e o Dinheiro em 2025

Aquário em 2025 precisará equilibrar idealismo com realidade financeira, sendo essencial manter o controle para evitar surpresas. Dois eclipses importantes afetarão diretamente suas finanças, além de Saturno e Netuno agindo na comunicação e intuição no setor financeiro.

Oportunidades no Dinheiro:

Saturno e Netuno em Comunicação : Com esses planetas saindo da área financeira, Aquário poderá explorar novas formas de renda ligadas à comunicação e à intuição. Trabalhos em cura, espiritualidade e psicologia têm potencial de retorno.

: Com esses planetas saindo da área financeira, Aquário poderá explorar novas formas de renda ligadas à comunicação e à intuição. Trabalhos em cura, espiritualidade e psicologia têm potencial de retorno. Eclipse Solar em Áries (29/03): Esse eclipse traz energia para criar oportunidades financeiras. Use o momento para planejar estratégias de longo prazo, evitando decisões impulsivas.

Atenção aos Desafios:

Eclipse Lunar em Virgem (14/03) : Revisite suas despesas e modere hábitos de consumo para garantir um orçamento equilibrado. Crie um plano financeiro para lidar com o inesperado.

: Revisite suas despesas e modere hábitos de consumo para garantir um orçamento equilibrado. Crie um plano financeiro para lidar com o inesperado. Controle Rigoroso: Saturno pede um olhar disciplinado sobre o dinheiro. Evite delegar questões financeiras sem supervisão e mantenha uma visão realista sobre gastos e investimentos.

Peixes e o Dinheiro em 2025

Peixes em 2025 terá um ano de reestruturação financeira, impulsionado pelos trânsitos de Saturno e Netuno em sua área financeira. A cautela será essencial para equilibrar realismo e idealismo nas finanças.

Oportunidades no Dinheiro:

Disciplina com Saturno : Saturno traz a necessidade de organização financeira. Aproveite para planejar gastos, estabelecer metas de longo prazo e focar em um futuro seguro.

: Saturno traz a necessidade de organização financeira. Aproveite para planejar gastos, estabelecer metas de longo prazo e focar em um futuro seguro. Revisão de Valores: Saturno ajuda a redefinir o que é mais importante para você, incentivando decisões financeiras mais conscientes e alinhadas com seus valores pessoais.

Atenção aos Desafios:

Períodos de Retrogradação e Eclipse (Março e Abril) : Com Vênus e Mercúrio retrógrados entre 01/03 e 07/04 e o Eclipse Solar em 29/03, evite decisões financeiras impulsivas e reavalie contratos e investimentos, pois esses movimentos podem trazer mudanças inesperadas e necessidade de ajustes.

: Com Vênus e Mercúrio retrógrados entre 01/03 e 07/04 e o Eclipse Solar em 29/03, evite decisões financeiras impulsivas e reavalie contratos e investimentos, pois esses movimentos podem trazer mudanças inesperadas e necessidade de ajustes. Confusão com Netuno: Netuno pode levar a idealizações financeiras. Cuidado para não cobrar menos do que merece e evite promessas irreais. Valorize seus talentos com objetividade.

Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda

Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda são Astrólogos e, juntos, são autores das previsões para os signos em 2025 do Personare.

