Quais são as prioridades de cada signo

Com o fim de 2024 se aproximando, muitas pessoas já estão planejando suas metas para 2025. Se é o seu caso, você pode contar com a ajuda do seu Mapa Astral para descobrir as prioridades de cada signo.

Na Astrologia, quem dá essa dica é Vênus, o planeta associado aos valores pessoais, à forma como damos e recebemos amor, aos nossos gostos e prazeres e ao que consideramos importante ou valioso na vida.

Assim, o signo em que Vênus está une suas características à energia do planeta, moldando tendências de prioridades e desejos de uma forma particular. Quer entender tudo sobre isso? Então vem com a gente!

O que significa Vênus no Mapa Astral

Vênus rege os seguintes aspectos da vida:

Criatividade e expressão artística : demonstra como manifesta sua criatividade e apreço por formas artísticas.

: demonstra como manifesta sua criatividade e apreço por formas artísticas. Estilo de amor e romance : define como a pessoa expressa amor, suas preferências românticas e busca por harmonia.

: define como a pessoa expressa amor, suas preferências românticas e busca por harmonia. Beleza e estética : reflete suas preferências estéticas e como percebe a beleza no mundo e em si mesma.

: reflete suas preferências estéticas e como percebe a beleza no mundo e em si mesma. Valores financeiros : mostra sua relação com o dinheiro, hábitos de gastos e busca por segurança material.

: mostra sua relação com o dinheiro, hábitos de gastos e busca por segurança material. Estilo de sedução : revela como atrai e é atraída por outros, além de seu charme e magnetismo.

: revela como atrai e é atraída por outros, além de seu charme e magnetismo. Prazeres sensoriais : indica o que lhe traz prazer nos sentidos, como comida, música, arte e luxo.

: indica o que lhe traz prazer nos sentidos, como comida, música, arte e luxo. Interesses artísticos : relaciona-se aos hobbies ligados à arte, música, dança e cultura que trazem satisfação.

: relaciona-se aos hobbies ligados à arte, música, dança e cultura que trazem satisfação. Relacionamentos afetivos : expõe suas expectativas emocionais e a qualidade de suas conexões íntimas.

: expõe suas expectativas emocionais e a qualidade de suas conexões íntimas. Estilo de vestir : reflete sua forma de se apresentar ao mundo e o valor que atribui à aparência.

: reflete sua forma de se apresentar ao mundo e o valor que atribui à aparência. Busca pela harmonia: mostra como equilibra relacionamentos e ambientes para criar estabilidade.

Como encontrar Vênus no Mapa Astral

Para descobrir Vênus no Mapa Astral grátis, siga este passo a passo:

Abra seu Mapa Astral Personare .

. Faça login ou cadastre-se, incluindo seus dados de nascimento.

Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planetas e procure por Vênus.

Confira em qual signo está Vênus no seu Mapa. Por exemplo, o Mapa da imagem abaixo revela uma pessoa com o planeta Vênus em Câncer.

Confira quais são as prioridades de cada signo

Confira quais tendem a ser suas prioridades de acordo com o signo em que está Vênus no seu Mapa Astral:

Vênus em Áries

Prioriza relacionamentos empolgantes e diretos, com paixão e energia intensa. A pessoa com essa posição valoriza a liberdade nas conexões e ama desafios no amor. Por isso, prefere parcerias que acompanhem seu ritmo dinâmico e vibrante.

Vênus em Touro

Sua prioridade é a estabilidade e a segurança emocional, com forte valorização do conforto e do prazer físico. Assim, a pessoa com essa posição busca conexões duradouras e confiáveis, repletas de gestos carinhosos e ambientes tranquilos e constantes.

Vênus em Gêmeos

Dá prioridade à comunicação e a troca intelectual nos relacionamentos, preferindo, portanto, conexões leves e estimulantes. A pessoa com essa posição aprecia variedade e novidade, mantendo o amor dinâmico e interessante por meio do diálogo e da curiosidade.

Vênus em Câncer

Tem como prioridade a segurança emocional e laços profundos, baseados em carinho e empatia. Dessa forma, a pessoa com essa posição busca criar um ambiente acolhedor e íntimo, demonstrando sensibilidade e proteção nas relações.

Vênus em Leão

Prioriza ser admirada e valorizada nos relacionamentos, expressando amor de forma grandiosa e generosa. A pessoa com essa posição busca conexões intensas e criativas, onde a paixão e o reconhecimento mútuo sejam fundamentais.

Vênus em Virgem

Dá prioridade para relações práticas e estáveis. Além disso, tem atenção aos detalhes e ao bem-estar mútuo. A pessoa com essa posição valoriza gestos úteis e busca resolver problemas no relacionamento. Assim, sempre foca na estabilidade emocional e no crescimento conjunto.

Vênus em Libra

Tem como prioridade a harmonia, o equilíbrio e a beleza nas conexões. Por isso, a pessoa com essa posição busca relações justas e refinadas, onde a diplomacia e a colaboração estejam presentes. Valoriza ambientes e parcerias esteticamente agradáveis.

Vênus em Escorpião

Prioriza intensidade emocional e transformações profundas nos relacionamentos. A pessoa com essa posição busca conexões apaixonadas, onde lealdade e entrega total sejam indispensáveis. Além disso, prefere laços que transcendam o superficial.

Vênus em Sagitário

Sua prioridade é a liberdade e a aventura no amor, valorizando conexões que tragam aprendizado e expansão mútua. A pessoa com essa posição prefere relacionamentos leves, mas significativos, onde possa explorar novas experiências ao lado da pessoa parceira.

Vênus em Capricórnio

Tem como prioridade a estabilidade e o compromisso nas relações, preferindo construir algo sólido e duradouro. A pessoa com essa posição busca segurança e respeito mútuo, baseando os relacionamentos em objetivos e valores compartilhados.

Vênus em Aquário

Dá prioridade para independência e inovação nos relacionamentos, valorizando conexões únicas e progressistas. Assim, a pessoa com essa posição prefere relações baseadas em amizade e troca intelectual, onde haja liberdade para ambos crescerem juntos.

Vênus em Peixes

Prioriza conexões espirituais e emocionais profundas, com muita empatia e romantismo. A pessoa com essa posição, portanto, busca relações mágicas e sensíveis, demonstrando entrega e idealismo ao expressar amor.

