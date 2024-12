Como estragar uma previsão boa? Astróloga dá a real

As previsões de 2025 já estão aí, e todos os signos têm trânsitos bem favoráveis, viu? Mas, olha, vou te contar uma coisa: uma previsão boa não é garantia de sucesso se você não souber aproveitar. Sim, você pode estragar uma previsão boa.

Júpiter, por exemplo, um dos grandes protagonistas de 2025, pode trazer bênçãos, abundância e autoconfiança. Mas se você não tomar cuidado, essa autoconfiança pode virar preguiça, ou até uma síndrome de realeza!

E não, isso não é o que você quer, certo? Então, se quer saber como aproveitar as boas energias, vem comigo, porque vou te dar a real sobre como fazer isso — ou, melhor, como não estragar uma previsão boa.

O que é uma boa previsão?

Uma “boa” previsão é aquela que serve para você se preparar para o que vem por aí, seja bom ou ruim. É a previsão que considera o seu contexto de vida atual, seus planos, projetos e expectativas.

Previsão boa é aquela que acerta, que não te arrebenta, porque você consultou um astrólogo antes e, sabendo qual era a energia predominante no momento, se preparou para recebê-la, aproveitando o seu melhor e evitando o seu pior.

Os melhores trânsitos

Se estivermos falando de trânsitos que a literatura indica como bons, estamos falando de:

Trânsitos de Júpiter pelas Casas 1, 4, 7 e 10 , sendo as casas 1 e 10 as que mais nos beneficiam

, sendo as casas 1 e 10 as que mais nos beneficiam Trânsitos de Júpiter em aspecto favorável com o Sol, sendo conjunção a melhor, e trígonos ou sextis bons, mas em menor escala

em aspecto favorável com o sendo conjunção a melhor, e trígonos ou sextis bons, mas em menor escala Trânsitos entre Júpiter e Vênus, Júpiter-Lua, e assim por diante, com a mesma regra de Júpiter-Sol.

Ou seja, já viu que a grande vedete da parada é Júpiter, né?

Por que Júpiter é tão importante?

Júpiter traz bênçãos, proteção, abundância e autoconfiança. Mas calma, isso pode prejudicar se não soubermos lidar com a energia de Júpiter.

Pessoas com muita autoconfiança, por exemplo, podem ficar preguiçosas, achar que tudo cairá no colo e até desenvolver uma síndrome de realeza.

Ou seja, temos várias formas de estragar os famosos “trânsitos bons”.

E os trânsitos ruins?

Dá para melhorar previsões ruins? Nossa, como dá! Se você soubesse o quanto é possível construir com trânsitos “restritivos” de Saturno!

Saturno dá disciplina aos indisciplinados, foco aos distraídos e paciência aos apressados. Ele é justíssimo e trabalha com o princípio do mérito. Se você coloca carne inteira, receberá carne moída. Simples assim!

Tem seu lado difícil? Claro! Mas como dizer que não dá para fazer algo de bom com isso?

Como ver os seus trânsitos astrológicos

Cada trânsito astrológico tem importância diferente para cada pessoa de acordo com o Mapa Astral que você tem. Para algumas pessoas, um momento pode ser mais favorável, para outras, nem tanto.

A forma mais fácil é através do seu Horóscopo Personare. É só seguir o passo a passo:

Como estragar uma previsão boa

1. Ignorar os alertas astrológicos

O bom da Astrologia é que ela é agnóstica: ou seja, ela entrega a previsão independentemente da sua crença. Acredite ou não acredite, ela marca o momento da sua vida e diz:

“Nesse momento, a energia é essa”

“É hora de você realizar essa tarefa!”

“É hora de colher esse fruto”.

A Astrologia nada mais é do que um relógio. Ela acontece sozinha, sem o seu input.

E o que acontece quando você ignora isso? Se forem trânsitos difíceis, pode acontecer de você ser jogado de um lado para o outro, sem conseguir controlar a situação. É isso que uma consulta com um astrólogo evitará.

Exemplo:

Urano em trânsito pela Casa 7 indica que é hora de renovar a relação a dois – e também está associado à possibilidade de separação .

. Se você reagir com: “Ah, meu Deus! Vou me separar? Eu não quero!”.

Aí vem o trabalho do marido e diz a ele que ele precisa estar durante a semana em outra sucursal da empresa, e você não pode acompanhá-lo, porque tem seu próprio trabalho e compromissos aqui.

A relação terá de mudar. Você podia ter se antecipado? Claro que podia. Como? Introduzindo novas rotinas, novas atividades, novos interesses, novas dinâmicas relacionais!

2. Ficar esperando o milagre acontecer

A Astrologia acontece na vida. É na esquina de casa, é no colégio das crianças, no trabalho, na saída com os amigos… não é dentro do seu quarto, metida embaixo das cobertas, não!

Então, se eu te disser que esse ano você dificilmente estará sozinha, porque o seu mapa indica alguém novo na sua vida, saiba que se você se trancar em casa, o sujeito não se materializará no meio da sua sala.

E aí você volta no final do ano dizendo “mas você disse que ia acontecer e nada aconteceu!”. Então eu vou te perguntar: “E você estava onde, amor? Tava na vida?”.

Portanto, se eu te disser que você chegará ao seu destino, pelo menos entra no carro, liga ele e começa a dirigir. Eu não estou prevendo algo que irá inevitavelmente acontecer!

Estou prevendo que está no momento astrológico e cósmico favorável da sua vida para aquilo acontecer. Mas você precisa estar em movimento. Me ajuda a te ajudar, senão fica difícil…

3. Duvidar do processo

Tem gente que vem fazer Realocação de Revolução Solar comigo (uma técnica muito utilizada para saber o melhor lugar para passarmos o nosso aniversário para colocar aquilo que desejamos em movimento) e, durante a consulta, eu indico o que fazer, para onde ir, segundo os objetivos dela.

Mas aí a pessoa insiste que aquele posicionamento que estou dizendo que vai favorecê-la talvez não a favoreça.

Duas perguntas:

1. Para que contratar um especialista se você não seguirá a recomendação?

2. Você sabia que ao decidir passar o aniversário em outro lugar, a energia daquele lugar já começa a vibrar sobre você?

Quando você consulta um astrólogo, está ativando energias e colocando-as em movimento. Cada palavra dita contribui para a manifestação daquele processo. Então, confie no processo que você contratou, e ajude a facilitar para as coisas saírem como você deseja.

4. Se comparar aos outros

Se você e sua melhor amiga comemorarem aniversário juntas no mesmo dia, vocês terão o mesmo mapa do ano — a Revolução Solar. Mas o Mapa Astral de nascimento é único (a menos que ambas tenham nascido na mesma hora, ano e lugar).

E se o Mapa Astral de vocês for diferente, as previsões do ano — embora o gráfico seja idêntico — serão completamente diferentes para cada uma de vocês.

Portanto, comparar a sua revolução solar com a da amiga é uma fórmula certa para criar expectativas equivocadas ou duvidar das suas previsões. Cada mapa é único e as previsões devem ser interpretadas individualmente.

5. Negligenciar o autoconhecimento

Você sabia que o quanto você se conhece determina se a manifestação de um trânsito será mais subjetiva ou objetiva? Sim, os trânsitos “falam” com a gente. Como? Através de sinais.

Você é capaz de captar a energia do momento, a “tarefa” do seu momento, com sinais sutis? Se for, o trânsito não tem por que criar erupções vulcânicas na sua vida. Ele nem quer isso (eu acho que os trânsitos são “preguiçosos”, haha).

Mas se for preciso criar terremotos para você entender o recado, ele o fará. Por isso, autoconhecimento é fundamental.

E autoconhecimento é muito mais do que terapia. É a conexão com o seu entorno, com a energia ao seu redor, com a energia predominante.

Autoconhecimento astrológico é ter um diário de si, onde você possa registrar o que aconteceu em tal dia, mês e ano, para que a gente possa entender como os trânsitos previstos para você esse ano vão afetar a sua vida.

Sim, porque a Astrologia é uma ferramenta que olha para o passado para prever o futuro. E se você souber o que aconteceu com você há 12 anos, na última vez que Júpiter esteve em Câncer, fica mais fácil eu te dizer o que esperar da entrada de Júpiter em Câncer agora, em 2025!

A Astrologia é sua aliada, mas você precisa agir!

Graças a Zeus, a vida é composta por dois elementos: destino e livre-arbítrio.

Com isso, posso te orientar sobre como trabalhar com essa energia para alcançar os seus objetivos. E aí entra o seu livre-arbítrio, a escolha de como agir em relação ao destino.

Isso significa que, juntos, conseguimos transformar qualquer trânsito difícil em ferramenta de crescimento sem tanto sofrimento. Da mesma maneira, é possível transformar qualquer trânsito maravilhoso em desperdício de oportunidade. E quem decide isso é você.

As estrelas indicam o caminho, mas a caminhada precisa ser feita por você!

Vamos investir no seu próprio processo de autoconhecimento, alinhando-se com as energias cósmicas para que elas possam te entregar o melhor delas?

Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

info@marciafervienza.com

