Dezembro tende a ser um mês intenso para os relacionamentos. Seja para dar início a algo ou para decidir o futuro de uma relação que existe, previsões para o amor em dezembro de 2024 mostram um mês conturbado.

Com o Ano Universal 8 e Mês Universal 2, podem surgir mais conflitos e dúvidas entre os casais. Isso exigirá muita paciência e bom senso de todos os envolvidos.

Antes, vamos relembrar como chegamos a esses números. Como vimos, o número em destaque em dezembro de 2024 é o 2. Entenda:

Na Numerologia , tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9.

, tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9. O 8 é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2024 (2+0+2+4 = 8).

é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2024 (2+0+2+4 = 8). Já o 2 representa este mês. Ele é definido quando acrescentamos à soma 8 (do ano de 2024) o número 12, pois dezembro é o 12º mês no calendário. Assim, temos 8+12 = 20. Somando 2+0, chegamos ao número 2. Assim, temos o número 2 como o Mês Universal de dezembro de 2024.

Simbolismos de dezembro de 2024 na Numerologia

ANO UNIVERSAL 8 – MÊS UNIVERSAL 2

Este é um mês em que seus objetivos e sua vontade de conquistar, seja que meta for, pode se deparar com maiores obstáculos, dúvidas e conflitos. E isso pode gerar mais irritação e impaciência.

Jogos de poder, de controle, de manipulação nos quais uma parte se submete passivamente e outra se impõe tiranicamente podem acontecer. Será necessário ter muita diplomacia e senso de justiça.

O que pode ganhar mais foco neste mês:

questões judiciais (tanto o 2 quanto o 8 tratam do tema Justiça);

ajuda financeira (pedir ou oferecer seu amparo material a alguém);

parcerias comerciais e renegociação contratual.

O objetivo é se unir de uma forma justa para todas as partes, a fim de fazer mais dinheiro, ter mais sucesso e conquistar o que ambicionará realizar.

Previsões para o amor em dezembro de 2024

Agora que você já sabe como calcular o seu Mês Pessoal e conferiu seus números, entenda essa combinação e veja suas previsões para o amor em dezembro de 2024:

MÊS PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – ANO PESSOAL 7

Se você não está se relacionando, eis um excelente mês para você aproveitar o potencial de inícios do 1 com o romantismo do 6 e o anseio por intimidade do 7. Ou seja, começar um relacionamento marcado por um companheirismo repleto de cumplicidade. Mas, para isso, vai precisar vencer a resistência de perder seu espaço de privacidade e autonomia (o qual vai desejar ainda mais neste período).

Se está num relacionamento, é importante você saber direcionar bem a impaciência, irritação e alto nível de exigência com seu par. Há o risco de romperem se você “errar a mão” nas críticas e cobranças quanto a um vínculo melhor, mais cúmplice e íntimo, sem respeitar o ritmo e jeito de ser da pessoa parceira. Então, dialogue e proponha mudanças de uma forma diplomática e afetuosa. Assim conseguirá a renovação da união de vocês.

MÊS PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – ANO PESSOAL 8

Se não está se relacionando, pode aproveitar a disposição de estar de mãos dadas com alguém (2), de forma íntima (7) e segura (8). Ou seja, iniciar um relacionamento profundo e maduro, baseado em muito diálogo, confiança e estabilidade.

Caso esteja num relacionamento, é um mês apropriado para aprofundar o laço afetivo com seu par através de mais diálogo, confiança e cumplicidade. Assim poderão reestruturar as bases deste vínculo, a fim de se entregar ainda mais à pessoa parceira e sentir uma segurança maior ao lado de quem ama.

MÊS PESSOAL 3 – TRIMESTRE 8 – ANO PESSOAL 9

Se você não está se relacionando, pode aproveitar o potencial de romantismo do 3 e de concretizações tanto do 8 quanto do 9, a fim de iniciar um relacionamento. Todavia, precisará fechar um ciclo com alguém do passado, nem que seja internamente, caso ainda sinta o vínculo com alguma pessoa com quem já se relacionou. Abrir-se para um novo vínculo ou para dar uma segunda chance a alguém.

Caso esteja num relacionamento, este é um mês que pode realizar um grande sonho na vida a dois, por exemplo, uma gravidez, nascimento de um filho ou uma conquista financeira altamente prazerosa. Esta experiência pode servir como um marco, no sentido de representar o fim de um ciclo e o início de um mais prazeroso e seguro.

MÊS PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – ANO PESSOAL 1

Se você não está se relacionando, pode aproveitar o potencial de realização de um sonho (tanto do 4 quanto do 9) para iniciar (1) um relacionamento. Pode ser que uma amizade colorida se transforme em amor ou um(a) amigo(a) lhe apresente alguém com quem pode começar uma relação.

Caso você esteja num relacionamento, pode ser um período de viajar em família e, nessa viagem, você e a pessoa parceira renovarem a forma de dar e receber afeto. Além disso, mais responsabilidades familiares ou profissionais podem demandar mais tempo e energia. Daí a importância da pessoa parceira compreender e te oferecer o suporte necessário.

MÊS PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – ANO PESSOAL 2

Se não está se relacionando, pode perceber um conflito maior entre vincular-se (anseio do 2) e manter-se livre (1 e 5). Pode conhecer mais gente, especialmente numa viagem, grupo ou curso. Abrir-se para uma nova experiência afetiva e, quem sabe, iniciar um relacionamento. Mas lembre-se de manter espaço para seus próprios programas e amizades.

Caso esteja se relacionando, é fundamental as mudanças na vida a dois. A impaciência por um vínculo renovado e mais estimulante, inclusive sexualmente, está fervendo. Em vez de chutar o balde precipitadamente, busque primeiro propor ideias ao seu par e mudar certos comportamentos na forma de se relacionar. Se não surtir efeito, aí pode ser o momento de terminar a relação.

MÊS PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – ANO PESSOAL 3

Se você não está se relacionando, sentirá um forte desejo de se envolver afetivamente. Porque neste mês há a união de todos os números românticos, os quais apontam para uma tendência a se relacionar e curtir um vínculo repleto de companheirismo e prazer.

Caso esteja se relacionando, é muito importante colocar mais romantismo na vida a dois. Demonstrar de forma mais sedutora e carinhosa os seus sentimentos e também receber os gestos afetuosos da pessoa parceira. Claro que alguma divergência pode ficar mais notória e demandar um acordo para resolverem esse conflito e insatisfação. Ao aparar as arestas entre você e seu par, vocês podem tornar a união mais satisfatória. Mas, se o atrito for muito acentuado e não estiverem dispostos a conversarem, há o risco de separação.

MÊS PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – ANO PESSOAL 4

Se você não está num relacionamento, pode vivenciar o conflito entre a desconfiança de se abrir para alguém e o desejo por mais prazer no amor. Talvez o lado reservado e cauteloso predomine. No entanto, em vez de se trancar a sete chaves, vá conhecendo mais profundamente a outra pessoa e, gradualmente, demonstrando seu desejo por um laço seguro e satisfatório.

Caso esteja num relacionamento, pode ser que o medo da traição ou do abandono gere ciúmes e gestos mais dramáticos e desconfiados em relação ao seu par. Exponha seus medos, investigue, esclareça e não se deixe levar por paranoias. Crie uma intimidade maior com a pessoa parceira e aprofunde o laço afetivo para sentir mais segurança na vida a dois.

MÊS PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – ANO PESSOAL 5

Se você não está numa relação, há o desejo por um vínculo seguro, sólido e com bases firmes para ser duradouro. Tenha paciência para construir essa estrutura afetiva e material com alguém que pode conhecer num curso, grupo ou viagem.

Caso esteja num relacionamento, as preocupações financeiras, familiares ou profissionais podem passar por alguma crise e demandarem um mútuo apoio entre você e seu par. Um oferecendo seu amparo ao outro, a fim de reestruturem as bases deste vínculo. Podem realizar uma viagem ou ter uma conquista financeira que representará uma mudança na vida conjugal.

MÊS PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – ANO PESSOAL 6

Se você não está se relacionando, pode ser um mês muito apropriado para conhecer alguém de outra cidade, estado ou país. Seja viajando, fazendo um curso, se conectando virtualmente com alguém longe de você, é um período apropriado para ter uma nova experiência afetiva. Talvez um amigo lhe apresente alguém ou você transforme uma amizade colorida em amor.

Caso você esteja num relacionamento, pode ser uma fase de crise entre você e seu par. A escolha é de vocês: fazer este vínculo renascer ou colocar um ponto final. Mas uma mudança significativa precisa haver para o resgate do companheirismo e do prazer sexual entre vocês. Talvez uma viagem represente uma ótima oportunidade de redespertar a química e colocar a união afetiva num novo nível.

