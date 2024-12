Black Friday com Mercúrio retrógrado: quais signos podem cair em golpes

Mercúrio retrógrado é uma das piores épocas do ano para fazer compras. No entanto, em 2024, teremos a Black Friday com Mercúrio retrógrado, o que pode trazer mais desafios para quem deseja aproveitar as promoções dessa data tão esperada.

Este Mercúrio retrógrado ainda ocorre em Sagitário, o que pode significar mais vontade de se aventurar e arriscar nas compras (características sagitarianas), além de ter confusões envolvendo especialmente viagens e projetos acadêmicos.

Neste artigo, vamos te contar quais signos devem redobrar a atenção para evitar cair em golpes e como aproveitar a Black Friday com Mercúrio Retrógrado de forma mais segura.

O que significa Black Friday com Mercúrio retrógrado

A data da Black Friday 2024 é 29 de novembro. Mas muitas empresas estendem as ofertas ao longo de toda a semana e até do mês.

Esse período de promoções pode ser muito atraente, mas, para quem está atento à astrologia, há um fator importante a ser considerado: o último Mercúrio retrógrado do ano acontece entre 25 de novembro e 15 de dezembro.

Mercúrio retrógrado costuma significar uma série de desafios, especialmente no que diz respeito à comunicação, transporte, tecnologia e até mesmo em nossas decisões.

Durante esse período, é comum que ocorram falhas nos sistemas, mal-entendidos e problemas com informações, além de uma tendência maior a tomar decisões precipitadas ou erradas, especialmente no que diz respeito a compras e contratações.

Portanto, a Black Friday com Mercúrio retrógrado traz uma mistura de riscos e oportunidades.

Por um lado, as promoções podem ser muito tentadoras, mas por outro, a energia de Mercúrio retrógrado pode fazer com que as compras sejam mais impulsivas e menos assertivas – até porque esta retrogradação ocorre em Sagitário.

Desafios que podem ser mais comuns:

Problemas como atrasos nas entregas

Dificuldades com o site de compras

Dificuldades com troca ou cancelamento de produtos

Arrependimentos após a compra

Confusão sobre os preços e as condições das ofertas

Dicas sobre compras na Black Friday com Mercúrio retrógrado

Para não cair nos erros típicos de Mercúrio retrógrado, dê uma olhada nas dicas a seguir.

1. Reflita antes de comprar e evite impulsividade

Mercúrio retrógrado em Sagitário pode fazer com que você aja impulsivamente, o que pode ser um grande problema durante a Black Friday com Mercúrio Retrógrado.

Antes de cair na tentação de aproveitar um desconto imperdível, faça uma reflexão cuidadosa sobre o que você realmente precisa.

2. Cuidado com golpes e ofertas duvidosas

Em toda compra, mas especialmente nesta Black Friday com Mercúrio Retrógrado, os golpes online podem se tornar mais comuns.

Com as promoções atraentes e as ofertas de última hora, é fácil cair em armadilhas. Por isso, antes de comprar qualquer produto, verifique a reputação do site e procure opiniões de outros consumidores.

Pergunte para amigos ou busque por reviews para garantir que o produto ou serviço realmente vale a pena. Se algo parecer bom demais para ser verdade, talvez seja melhor passar.

3. Fique de olho nas lojas com facilidade de Troca e Devolução

Quando se trata de Black Friday com Mercúrio Retrógrado, um dos maiores riscos é o arrependimento de compras. Mercúrio retrógrado tende a trazer erros de julgamento, e a última coisa que você quer é se arrepender de uma compra e não conseguir fazer a troca.

Portanto, escolha lojas que ofereçam uma política clara de troca e devolução. Assim, você garante mais tranquilidade para lidar com qualquer imprevisto.

4. Deixe os presentes de Natal para depois de 15 de dezembro

Se você está comprando presentes de Natal durante a Black Friday com Mercúrio Retrógrado, talvez seja melhor esperar até depois de 15 de dezembro.

Isso porque Mercúrio retrógrado pode trazer compras equivocadas, trocas de presentes e até atrasos nas entregas.

5. Atenção ao prazo de entrega e atrasos

Outro risco da Black Friday com Mercúrio Retrógrado são os atrasos. Durante esse período, principalmente se você comprar em sites internacionais, os produtos podem demorar mais para chegar ou ficar retidos.

Como Mercúrio retrógrado pode significar contratempos nas entregas e processos logísticos, esteja preparado para possíveis atrasos. Se você precisa de algo numa determinada data, talvez seja melhor ir a uma loja física.

6. Tenha paciência com os contratempos

Por último, mas não menos importante, tenha paciência. Como Mercúrio retrógrado pode representar problemas em sistemas de pagamento e até falhas no processamento de pedidos, você pode enfrentar dificuldades técnicas, como precisar repetir a compra ou fazer ajustes nas informações.

Esteja preparado para esses contratempos e mantenha a calma. Lembre-se: as compras podem demorar mais, e é melhor ser paciente do que entrar em desespero.

Quais signos têm mais risco de cair em golpes

Durante este trânsito de Mercúrio retrógrado, algumas pessoas podem estar mais vulneráveis a decisões impulsivas, erros e golpes, especialmente na Black Friday.

Quem estiver com Mercúrio ativando a Casa 1, Casa 4, Casa 5, Casa 7, Casa 9 ou Casa 10 está mais suscetível a equívocos e trapalhadas.

A melhor forma de saber se você está nesse grupo de maior risco não é pelo signo, mas pelo Horóscopo Personalizado. De forma gratuita, você consegue ver por que área do seu Mapa Mercúrio está passando e, além de saber dos riscos, consegue ver as previsões para sua vida durante a retrogradação.

Basta seguir este passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare

Faça cadastro ou login no site

Nos seus trânsitos, procure por Mercúrio

Quando Mercúrio Retrógrado acontecer, você terá um destaque pedindo sua atenção (veja a imagem abaixo um exemplo de como pode aparecer para você)

Ao clicar sobre o trânsito de Mercúrio, você poderá ver a previsão personalizada sobre este período na sua vida.

