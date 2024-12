Semana astrológica de 01 a 07/12 exige força contra desafios

Chegamos ao último mês de 2024, e as previsões da semana astrológica de 01 a 07/12 dão um spoiler do que os astros nos reservam para dezembro. Será necessário muito esforço e equilíbrio para lidar com as energias conflitantes deste fim de ano.

O destaque é o início da retrogradação de Marte, que passa ter o mesmo movimento indireto de Mercúrio. Por nove dias, teremos os dois planetas retrógrados.

Esta tende a ser uma semana bastante puxada, marcada por alguns “cabos de guerra”. Podemos oscilar entre o esforço excessivo e a vontade de curtir a vida. Ou, ainda, entre a leveza dos encontros sociais e o peso de lidar com crises urgentes.

No entanto, por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias nesses próximos dias, há motivos para otimismo. Com a virada do ano logo ali, a Lua Nova em Sagitário é uma boa oportunidade para traçar metas e ingressar em 2025 com o pé direito.

Resumo da semana astrológica de 01 a 07/12:

Toda a semana: Sol em quadratura com Saturno

Sol em quadratura com Saturno Toda a semana: Mercúrio em oposição com Júpiter

Mercúrio em oposição com Júpiter Domingo (01): Lua Nova em Sagitário

Lua Nova em Sagitário A partir de segunda-feira (02): Vênus em trígono com Urano

Vênus em trígono com Urano A partir de quarta-feira (04): Vênus em sextil com Netuno e em conjunção com Plutão

Vênus em sextil com Netuno e em conjunção com Plutão A partir de quinta-feira (05): Sol em oposição com Júpiter

Sol em oposição com Júpiter A partir de quinta-feira (05): Mercúrio em quadratura com Saturno

Mercúrio em quadratura com Saturno A partir de sexta-feira (06): Marte retrógrado em Leão

Marte retrógrado em Leão Sábado (07): Vênus em Aquário

Agora que você viu os principais movimentos dos astros, acompanhe os detalhes da semana astrológica de 01 a 07/12 e saiba como se preparar para o que vem por aí.

Mas lembre-se de que esta é uma análise mais abrangente, que se aplica a todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas especificamente na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Lua Nova e o esforço no fim de ano

A semana começa já com uma Lua Nova em Sagitário, no domingo (01). Tanto a Lua quanto o Sol estão numa quadratura com Saturno, o planeta do esforço, sinalizando a necessidade de colocar as coisas em ordem.

Isso faz bastante sentido no contexto de fim de ano. Afinal, se queremos curtir as festas e celebrações, será preciso fazer um esforço muito maior nas semanas anteriores para compensar – o que pode ser desgastante.

Assim, essa Lua Nova pode trazer a sensação de que estamos correndo atrás de prazos. Para dar conta de tantas tarefas, será importante aliar o planejamento de longo prazo saturnino com uma visão ampla do todo, típica de Sagitário.

De olho nas finanças

Para completar, essa Lua Nova dá ênfase às finanças. No Mapa Astral dessa lunação para o Brasil (que leva em consideração o horário de Brasília), tanto a Lua quanto o Sol aparecem na Casa 2, ligada aos recursos materiais e valores.

E dezembro impõe muitos desafios nessa área. Há previsão de gastos com Natal e festas de fim de ano, mas sem perder de vista janeiro e os pagamentos de taxas, como IPTU, IPVA, matrícula de escolas e por aí vai.

Por isso, é hora de botar tudo na ponta do lápis. Isso vai ajudar a evitar gastos supérfluos em dezembro que prejudiquem seu início do ano.

Planeje seu 2025

A boa notícia é que a Lua Nova em Sagitário (confira aqui o calendário lunar completo de 2024) é o momento perfeito para renovar suas metas. Afinal, Sagitário nos inspira a sonhar grande e querer conquistar mais coisas.

Como são grandes as chances de sobrecarga em dezembro, a dica é apostar no planejamento e na disciplina. Assim, mais do que sonhar, você pode vislumbrar como colocar em prática o que deseja para o ano que vem.

Não espere 2025 chegar para correr atrás de seus sonhos! Aproveite esta Lua Nova para montar um cronograma e planejar o que você pretende fazer para realizar seus desejos.

Desafio com Sol/Saturno/Júpiter

Na semana astrológica de 01 a 07/12, a tendência é nos dividirmos entre a sobrecarga e o desejo de curtir uma boa farra. Isso tem a ver com os trânsitos do Sol e suas interações com alguns planetas.

O Sol está em Sagitário e forma quadratura com Saturno ao longo de toda a semana. Isso tende a aumentar a autocobrança e, eventualmente, pode trazer sentimentos de inadequação e frustração.

A partir da quinta-feira (05), o Sol em Sagitário entra em oposição com Júpiter (regente desse signo). Esse aspecto amplifica a vontade de expansão, mas também, o risco de exageros.

A tendência é existir uma dicotomia entre a pressão em busca de resultados no final do ano e a alegria de viver, típica de Sagitário. O desafio está em equilibrar os dois lados dessa equação.

Conheça o seu limite

Se não é possível dedicarmos todo o tempo aos prazeres, também não devemos recusar um merecido descanso. Saber a hora de parar é a chave desta semana.

Isso vale tanto para descanso quanto para descontração. Às vezes, respondemos ao estresse de forma compulsiva, gastando, comendo ou bebendo demais. O problema do exagero é que ele costuma vir acompanhado do arrependimento depois.

Quer sair com seus amigos para espairecer e desestressar? Ótimo, você precisa relaxar! Mas saiba parar quando sentir que está passando da medida. Tenha em mente as metas que você estipulou para este final de ano e não as perca de vista.

Em que área da sua vida o Sol está transitando?

Os trânsitos do Sol estão em evidência na semana astrológica de 01 a 07/12. Mas cada pessoa experimenta sua energia de maneira diferente, dependendo da área do Mapa Astral que está sendo ativada.

A forma mais fácil e segura de entender que parte da vida é essa é com o Horóscopo Personalizado.

Veja o passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça seu login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Sol na Casa…”.

Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Sol na Casa 2.

Clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.

Marte/Júpiter/Saturno com dispersão e empecilhos

Ao longo de toda a semana, Mercúrio, que está retrógrado, faz uma oposição com Júpiter. E, a partir da quinta-feira (05), começa sua quadratura com Saturno.

A oposição de Mercúrio com Júpiter intensifica o falatório e a diversidade de coisas que chamarão nossa atenção. Já a quadratura com Saturno tende a impor empecilhos na comunicação e na locomoção, além de aumentar preocupações.

Portanto, atenção para ocorrências como:

panes em sistemas​ e na internet;

congestionamentos no trânsito;

bloqueios inesperados;

pensamentos pessimistas rondando a mente​;

más notícias que parecem maiores do que são, mas podem ser resolvidas mais tarde.

Da leveza à tensão com Vênus

Até terça-feira (03), Vênus em Capricórnio forma um trígono com Urano e um sextil com Netuno. Esses aspectos sugerem intercâmbios interessantes nas relações e a sensação de que as festas estão chegando, mesmo que o momento seja de muito trabalho.

Vênus ingressa em Aquário no domingo (07), mas já a partir da quarta-feira (04) começa a se aproximar de Plutão, que está nesse signo. Essa aproximação tende a deixar o clima mais pesado, com riscos acentuados e mais sucetibilidade a crises.

No âmbito coletivo, podemos esperar um aumento nas ocorrências policiais, como assaltos. E, como Vênus é o planeta que versa sobre o feminino, as mulheres devem redobrar os cuidados, pois a tendência é de que sejam alvos preferenciais desses crimes. Grupos minoritários também, pelo fato de Vênus estar em Aquário.

Pontos de atenção

Individualmente, a conjunção de Vênus e Plutão, por vezes, levanta questões de autoestima. Em uma semana voltada ao planejamento e à elaboração de metas, há o risco de cobrança em demasia e frustração por não conseguir atingir algum objetivo.

Vênus com Plutão também pode levar a preocupações por situações envolvendo pessoas próximas. Por exemplo:

viroses;

problemas de garganta (área do corpo regida por Vênus);

problemas de saúde em geral envolvendo filhos, pais ou entes queridos​;

notícias mais intensas ao redor.

Por fim, não custa lembrar que esta tende a ser uma semana muito exaustiva, especialmente porque o alinhamento de Vênus com Plutão em Aquário reserva algumas crises para o nosso caminho.

Podem surgir disputas nos relacionamentos ou nos sentirmos em crise com algo de nossas vidas​, como o fato de estarmos sós ou infelizes com algo em nossas relações, por exemplo.

Quando está todo mundo calmo, em um ritmo tranquilo, mesmo obstáculos espinhosos podem ser contornados com facilidade. Mas, num contexto de sobrecarga, nossa reação às crises pode ser mais inflamada.

Leve isto em conta para evitar exageros​ pessoais e suavizar seu​ próprio caminho.

Marte retrógrado chegou

Se não bastassem as dificuldades ligadas a Mercúrio retrógrado, na sexta-feira (06), Marte inicia sua retrogradação. E será um ciclo relativamente longo, até o dia 23 de fevereiro. Ou seja, vai coincidir com as festas de final de ano.

Marte retrógrado aumenta nossa irritabilidade. Portanto, exigirá um cuidado extra nas celebrações, férias e eventos sociais típicos deste período.

Afinal, o que era motivo de festa pode virar mal-estar rapidamente com os ânimos acirrados. Encontros sociais podem ser marcados por disputas ou por aquela desagradável sensação de estar “engolindo sapo” sem reagir.

Para encarar esse período com mais leveza, aqui vão algumas dicas:

Prepare-se: a tônica da semana é o planejamento – e o mesmo vale para as nossas interações sociais. Reflita sobre os seus compromissos sociais de fim de ano. Há algum possível foco de desentendimentos? Como lidar com ele de forma saudável? (Auto)conhecimento é poder: este será um longo ciclo. Então, até 23 de fevereiro, teremos de lidar com nossos impulsos e ações. Aprender como reagimos a situações desagradáveis e elaborar melhor nossas respostas é uma boa ferramenta para passar por Marte retrógrado sem dramas. Se for o caso, procure ajuda profissional e aproveite para aprender algo novo e valioso para si mesma(o). Recarregue suas energias: o final do ano reserva uma reavaliação profunda e constante de questões incômodas. Fazer isso em meio a dois ciclos retrógrados simultâneos pode ser ainda mais desgastante. Por isso, recupere o fôlego e reserve momentos para relaxar.

Confira aqui mais dicas incríveis sobre Marte retrógrado (incluindo projetos pessoais!)

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Semana astrológica de 01 a 07/12 exige força contra desafios apareceu primeiro em Personare.