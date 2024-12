O final de ano se aproxima, trazendo consigo um turbilhão de eventos e sentimentos. Dessa forma, precisamos aprender a cuidar da energia no fim do ano.

Isso porque participamos de festas, reunimos amigos, encontramos a família e festejamos com colegas de trabalho. E, além disso, preparamos presentes, pensamos em férias e seguimos com uma sequência vertiginosa de atividades.

Tudo isso muitas vezes consome nossa energia e, por isso, é super importante saber como cuidar da energia no fim de ano.

Somos seres sociais, cada um com sua necessidade de interação. Seja você mais introvertido, preferindo a companhia de poucas pessoas, ou extrovertido, amante de grandes festividades, conciliar todos esses desejos não é tarefa fácil.

Estratégias de Autocuidado para Energizar-se no Fim do Ano

Aqui estão algumas sugestões para enfrentar esse período desafiador e, assim, você pode aprender como cuidar da energia no fim do ano:

Hidratação Essencial: Beber água é combustível para o corpo. Respiração e Clareza Mental: Pratique respirações lentas para acalmar a mente bem como tomar decisões mais conscientes. Vivência o Presente com a Ginástica Cerebral: Esteja consciente do momento e pratique exercícios mentais que ajudem o cérebro a lidar com a agitação deste período.

Como cuidar da energia no fim de ano: Enfrentando Desafios com Autocuidado

Agora, vamos abordar cada um dos temas relevantes para este período festivo:

Encontros e Celebrações

As reuniões familiares, normalmente associadas ao Natal, incluem jantares mais tarde, troca de presentes e abraços calorosos. Por isso, você pode transformar esse momento em uma oportunidade de conexão.

Experimente reunir a família em um Círculo de Construção de Paz. Por exemplo, fiquem todos sentados em roda, utilizando um “objeto da palavra” para falar.

Desse modo, compartilhem momentos favoritos em família, demonstrem admiração a alguém especial, recordem pratos favoritos preparados por familiares ou compartilhem gostos e preferências.

Isso pode criar um ambiente descontraído, promovendo escuta ativa e aproximando ainda mais os familiares.

Convívio no Ambiente Profissional

Os colegas de trabalho, companheiros diários durante grande parte do ano, também fazem parte deste contexto. Dessa forma, entender e respeitar as diferenças individuais ajuda a lidar com eventuais tensões.

Uma ideia divertida é organizar um “Amigo Secreto Roubado”. Todos adquirem presentes dentro de um valor pré-definido e, assim, no dia do evento, todos os presentes são dispostos no centro.

Essa dinâmica, embora envolva desapego e frustrações controladas, gera momentos divertidos e risadas entre os colaboradores.

Saudades e Recordações

Nesta época, muitas vezes sentimos falta de entes queridos ausentes, seja por falecimento ou distância. Ao invés de permitir que a tristeza prevaleça, por que não transformar esse momento em recordações positivas?

Crie uma caixa ou monte um álbum de recordações e reviva momentos especiais vívidos com aqueles que se foram.

Consumismo e Orçamento

Quando se trata de compras para presentes, é fundamental manter o equilíbrio financeiro. Estabeleça um orçamento realista para presentes e atividades festivas.

A internet oferece ótimas opções com preços competitivos, mas não subestime o comércio local. Materiais artesanais, por exemplo, além de serem únicos, carregam uma energia positiva.

Comprar localmente não apenas proporciona presentes únicos, mas também apoia a economia regional.

Reflexão sobre Metas e Conquistas

Ao invés de focar apenas nas metas não alcançadas, reserve um tempo para reconhecer todas as conquistas do ano, mesmo aquelas que não estavam planejadas. Consulte também estratégias de Ginástica Cerebral para lidar com metas.

Lembre-se, antes de qualquer ação, cuide da sua saúde mental. Realizar tarefas com amor e carinho, sem criar expectativas exageradas, é fundamental. O que importa é a intenção e o afeto envolvidos.

Andrea Leandro

Andrea Leandro é Terapeuta Integrativa (Florais, Reiki, Gestão Emocional e Ginástica Cerebral), Consultora em Harmonização de Espaços (Feng Shui, Geobiologia, Mesa Radiônica e Radiestesia), Facilitadora de Círculos de Construção de Paz e dos Movimentos do Brain Gym® e Instrutora de Meditação e Yoga para Crianças e Adolescentes.

