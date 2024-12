Arquétipo de Sagitário: descubra o poder deste signo

Cada signo do zodíaco carrega referências mitológicas que ajudam a iluminar as características profundas de sua natureza. O Arquétipo de Sagitário é o reflexo de figuras mitológicas que representam expansividade, assertividade e conhecimento.

Neste artigo, vamos explorar os arquétipos de Sagitário sob a perspectiva da mitologia e como eles influenciam a personalidade dos nativos desse signo.

Quais são os Arquétipos de Sagitário?

O signo de Sagitário sintetiza as figuras míticas de:

Arqueiro que representa a assertividade;

que representa a assertividade; Quíron , simbolizando a busca por conhecimento;

, simbolizando a busca por conhecimento; Zeus, que conecta o signo à expansividade, sorte, justiça e entusiasmo.

As pessoas nativas de Sagitário são marcadas por espontaneidade e pelo seu desejo de se aventurar pelo mundo, sendo capazes de se orientar sua vida em prol de alcançar a sua liberdade.

Além disso, elas têm uma conexão profunda com a busca pela sabedoria, o que as torna pessoas muito comprometidas com a verdade e também com o desejo de inspirar e oferecer conhecimento a outras pessoas.

Essas características não são exclusivas de quem tem o Sol em Sagitário. Caso você tenha Ascendente, Lua ou stellium (vários planetas) neste signo, também pode se identificar com essas qualidades.

Conheça cada Arquétipo de Sagitário

Arqueiro e a Assertividade

O arco e flecha é uma das armas mais antigas da humanidade, tendo sido utilizada por diversas culturas em todo o mundo. Os primeiros registros de arqueiros datam de milhares de anos atrás, com evidências de seu uso na caça e na guerra tanto no oriente quanto no ocidente.

O arqueiro chines mitológico foi Hou Yi, o deus do arco e flecha que vem do céu para ajudar a humanidade. Já no Clássico Hindu, Arjuna é um grande arqueiro, conhecido pela sua assertividade e grande inteligência.

Na mitologia grega, era Apolo o Deus considerado um arqueiro infalível. Portanto, em diversas tradições o Arqueiro é representado como uma figura assertiva, cautelosa e provida de muito conhecimento.

Por isso é possível perceber que a principal habilidade do arqueiro é atingir alvos a longas distâncias com precisão, assim como sagitário que tem como característica a dedicação fiel aos seus maiores propósitos, direcionando a sua flecha aos seus objetivos mais distantes.

Além disso, os nativos desse signo podem ter facilidade para transmitir a sua fala com tanta rapidez quanto se dispara uma flecha, por vezes não ponderando e revelando a sua verdade sem pensar.

Quíron e a busca por Conhecimento

A mitologia de Quíron reflete claramente a busca sagitariana pela sabedoria. Esta figura mitológica representa o Centauro, o glifo de Sagitário, que é metade humano e metade cavalo.

Quíron era um grande caçador e um profundo conhecedor de música, plantas medicinais, cirurgia e outros saberes práticos valorizados pelos antigos.

Além disso, Quíron foi o mentor de vários heróis, incluindo Aristeu e seu filho Acteon, Aquiles, Asclépio, filho de Apolo, e Jasão.

Por meio dele, os conhecimentos médicos foram transmitidos aos mortais, e pode-se afirmar que ele é o mais antigo professor da mitologia grega.

Quíron foi atingido acidentalmente por uma flecha embebida por sangue de Hidra, um veneno forte para o qual não havia antídoto. O médico ferido, portanto, não poderia curar a si mesmo.

Por isso, a mitologia de Quíron se relaciona a busca sagitariana pelo conhecimento, no qual os nativos podem ter grande habilidade de transmitir e inspirar outras pessoas, lidando muito bem com posições de ensino e aprendizagem.

Além disso, a relação de Quíron com a sua ferida também se conecta a possível dificuldade dos sagitarianos de olhar para as próprias questões e dificuldades, que pode ocasionar uma sensação de impaciência para lidar com os próprios processos.

Zeus e a Expansividade

Na mitologia grega, Zeus é o deus do Olimpo, quem criou a eternidade, é o deus dos deuses e dos homens que enfrentou seu pai Chronos e venceu a batalha para restabelecer assim a ordem no mundo.

Zeus tem uma personalidade expansiva, festiva, alegre e, ao mesmo tempo, explosiva e exagerada. Essa figura mitológica tem total apreço pela justiça e pela verdade.

Zeus representa o planeta Júpiter na Astrologia, aquele que fala sobre sorte, abundancia e crescimento. Por isso, é possível que os nativos se identifiquem com uma energia expansiva e divertida, de natureza abundante, sempre agregando mais do que excluindo.

Outra característica importante é a busca pela verdade e pela justiça. Os sagitarianos podem ter grande apreço por manter a verdade acima de tudo.

Utilizando sua assertividade e sabedoria para expor suas opiniões com sinceridade. Por essa aproximação, a justiça e as leis também são um campo muito conectado ao signo.

Como se conectar com a energia de Sagitário

Para aqueles que desejam explorar mais a fundo a essência de Sagitário, aqui estão algumas práticas que podem ajudar a fortalecer essa conexão:

Meditação temática:

TRATAKA significa fixar o olhar ou olhar firmemente. É o nome de uma prática de yoga para concentração mental em um ponto ou imagem específico.

Normalmente se utilizam velas, por isso é uma excelente meditação para se conectar a Sagitário, pois além de remeter ao elemento fogo também nos ajuda a desenvolver foco e concentração em um objetivo, assim como o arqueiro.

Com a vela acesa: encontre um lugar calmo e sente-se numa posição confortável.

Coloque uma vela acesa na altura dos seus olhos e numa distância de cerca de dois metros.

Fixe a chama da vela, sem piscar. Se os olhos lacrimejarem, feche-os um pouco e descanse.

Mesmo de olhos fechados, continue visualizando a chama da vela mentalmente e deixe as imagens surgirem na mente.

Repita esse exercício algumas vezes e depois esfregue as mãos e pouse-as sobre os olhos, enviando o seu sentimento amoroso para que seu olhar se preencha com essa energia radiante.

Ritual de escrita:

Escreva seus sonhos mais intensos, sem temer ser muito ousado ou exagerado. Seja fiel ao seu real desejo. Ao lado de cada desejo, anote como você espera se sentir quando isso acontecer.

Respire, se conecte com o que você escreveu, trazendo presença para esse momento.

Depois crie uma lista de objetivos específicos que você precisa colocar em prática no dia a dia para que o seu propósito maior possa se tornar realidade.

Crie um arsenal de imagens no seu celular ou de forma impressa para se conectar aos seus propósitos diariamente.

Esse ritual pode ser uma ótima maneira de orientar os seus objetivos, assim como um arqueiro direciona sua flecha, com cautela, precisão e confiança.

Práticas de autocuidado:

Em relação aos sons e as cores, indico que busque momentos de meditação ou shavasana para visualizar a cor amarela na região do Chakra umbilical ajudará a trazer uma conexão mais forte se você realizar com constância e frequência.

Outra possibilidade é trazer elementos, acessórios, roupas da cor amarela para o dia a dia.

Sobre os aromas, é importante ficar atento a possibilidade de alergias, intolerâncias, por isso, caso tenha dúvidas antes de consumir ou utilizar analise, ou busque um profissional que possa orientar a respeito do seu uso.

COR: Amarelo.

SOM: Músicas dançantes, animadas e estimulantes.

PEDRAS: Citrino Amarelo, Pedra do Sol, Calcita, Malaquita.

AROMAS: Salvia, Geranio, Bergamota, Lavanda.

BIJA MANTRA: RAM.

FRASE DE AFIRMAÇÃO: Eu tenho entusiasmo e clareza para realizar meu Dharma

Exemplos práticos do arquétipo de Sagitário no dia a dia

As pessoas com forte presença de Sagitário em seu Mapa Astral podem demonstrar o arquétipo desse signo nas seguintes situações:

No trabalho : a energia de Sagitário tem a ver com o desejo por crescimento e a motivação de ir além, se comprometer com os próprios objetivos e metas. Além disso, se conectar a diversão e espontaneidade de Sagitário pode contribuir para enxergar o trabalho de forma mais leve.

: a energia de Sagitário tem a ver com o desejo por crescimento e a motivação de ir além, se comprometer com os próprios objetivos e metas. Além disso, se conectar a diversão e espontaneidade de Sagitário pode contribuir para enxergar o trabalho de forma mais leve. Nos relacionamentos : Sagitário remete a paixão, aventura, entusiasmo, além de busca por relações onde haja liberdade. A energia sagitariana também nos instiga a conhecer a mente e a cultura das pessoas com quem nos relacionamos.

: Sagitário remete a paixão, aventura, entusiasmo, além de busca por relações onde haja liberdade. A energia sagitariana também nos instiga a conhecer a mente e a cultura das pessoas com quem nos relacionamos. Nos desafios pessoais: Sagitário nos lembra da importância de direcionar nossas ações com precisão e foco, mas também com muita fé. A energia do signo também fala sobre a importância de se divertir no processo, encontrar bom humor e entusiasmo para realmente aproveitar a jornada da vida.

