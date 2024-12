Virada de chave no autocuidado na semana astrológica de 03 a 09/11

Novembro chegou com tudo, e os primeiros dias deste mês prometem boas doses de emoção. As previsões da semana astrológica de 03 a 09/11 indicam a continuidade de desafios vindos de outubro, mas teremos bons aliados para superá-los.

A oposição de Marte com Plutão tem uma virada de chave com a entrada de Marte em Leão. Esse signo traz um posicionamento mais combativo, e isso vale para coisas boas e ruins.

Já os trânsitos de Mercúrio tendem a oferecer a dose de otimismo que precisamos para encarar os momentos mais tensos.

Agora, sem mais delongas, vamos às novidades previstas na semana astrológica de 03 a 09/11!

Resumo da semana astrológica de 03 a 09/11:

Toda a semana: Marte em oposição a Plutão

Toda a semana: Sol em trígono com Saturno

Toda a semana: Mercúrio em trígono com Marte

Segunda-feira (04): Marte em Leão

Até terça-feira (05): Mercúrio em sextil com Plutão

Até quarta-feira (06): Vênus em oposição a Júpiter

A partir de quarta-feira (06): Vênus em quadratura com Netuno

Veja agora os detalhes da semana astrológica de 03 a 09/11 e saiba como se preparar para o que vem por aí.

Mas lembre-se de que esta é uma análise geral que vale para todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Oposição Marte/Plutão: novo mês, velhos desafios

Por mais que tenhamos ingressado em um novo mês, nesta semana, persistem as mesmas dificuldades que nos acompanharam ao longo de outubro. Com Marte em oposição a Plutão, vivemos um cotidiano intenso, repleto de notícias como:

crimes violentos;

problemas em comunidades;

acirramento de ânimos;

guerras intensificadas.

Na vida pessoal, esse cenário nos convida à transformação, o que pode impor algum desconforto. É como se tivéssemos de “puxar das nossas entranhas” a força para mudar o que é preciso.

Outro fator é que, com frequência, o dia a ​d​ia leva nossa energia ao limite. Sentimos isso em outubro e seguiremos sentindo até a metade de novembro​.

Mais potência, o que pode ser bom ou ruim

A diferença mais marcante em relação às últimas semanas é que, na segunda-feira (04), Marte deixa o signo de Câncer e ingressa em Leão (falamos mais sobre isso em seguida). Isso traz uma notícia boa e uma ruim.

A boa notícia é que Marte em Leão ( signo de fogo ) é um trânsito potente. Há um aumento visível de atitude, criatividade e vitalidade.

é que Marte em Leão ( ) é um trânsito potente. Há um aumento visível de atitude, criatividade e vitalidade. A má notícia é que essa potência também pode ser usada para brigar.

Se Marte em Câncer faz uso de indiretas e estratégias passivo-agressivas para mandar recados, Marte em Leão tende ao confronto sem papas na língua.

Então, os conflitos potenciais da oposição Marte/Plutão podem tomar proporções ainda maiores se você não tiver cautela na forma como se manifesta. Cuidado para não deixar seu ego (que é mais forte em Leão) falar mais alto!

Porém, cabe ressaltar que esse ímpeto de Marte em Leão também pode ser benéfico. Especialmente se isso significar mais coragem e extroversão. Nesta semana, aproveite para usar a grande mudança de energia a seu favor.

Intuição​ e relaxamento

Vale lembrar que Marte segue em trígono com Netuno. Esse trânsito pode nos ajudar a relaxar e desarmar os ânimos.

Acima de tudo, ele volta nossa atenção ao que diz nossa intuição. Saber ouvi-la pode ajudar você a ter mais clareza sobre qual é o melhor caminho a seguir.

Marte em Leão: diversão e autocuidado

Marte entra em Leão na segunda-feira (04). Essa é uma combinação poderosa e simboliza uma virada de chave nesta primeira semana completa de novembro.

Nos últimos dias, experimentamos Marte em Câncer, o que pode ter direcionado muito de nossa atenção para as outras pessoas, como família e entes queridos. Agora, é como se disséssemos: Sabe de uma coisa? Acho que eu vou cuidar um pouquinho de mim.

Leão gosta de diversão, esporte, lazer, alegria. E o trânsito de Marte nesse signo se estende até 06/01/25. Por isso, é hora de aproveitar o brilho extra e o ímpeto para dedicar esforços em nós mesmas(os). Por exemplo:

pratique atividades físicas;

celebre e comemore suas conquistas;

dedique tempo para cuidar de sua saúde física e mental;

mantenha hábitos saudáveis (Leão ama tomar sol!);

reconecte-se com seu lado lúdico e com o que lhe dá prazer;

tenha mais tempo para VOCÊ.

Em que área da sua vida Marte está transitando?

Cada um de nós experimenta a energia de Marte de maneira diferente, dependendo da área do nosso Mapa Astral que está sendo ativada.

A forma mais fácil e segura de entender que parte da vida é essa – se é amor, saúde ou trabalho, por exemplo – é com o Horóscopo Personalizado.

Veja o passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça seu login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Marte na Casa…”.

Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Marte na Casa 11.

Para saber o que essa Casa representa e qual área da sua vida sentirá mais esse trânsito de Marte, confira aqui os significados das Casas astrológicas.

Vênus/Júpiter e o risco do excesso

A predisposição para a diversão também se manifesta com Vênus em Sagitário, um signo bastante animado. Mas a interação de Vênus com outros planetas acende alguns alertas para o período.

O primeiro deles é a oposição de Vênus com Júpiter, que ocorre no domingo (03), mas que terá desdobramentos até quarta-feira (06). Vênus em Sagitário já tende ao excesso, risco elevado ainda mais com a oposição a Júpiter.

Por isso, nesse período, convém ter cuidado com exageros como:

só querer comer besteira;

gastar (bastante) dinheiro com o que não deve;

beber demais;

não saber a hora de parar.

Vênus/Netuno: cuidado com as ilusões

Engana-se quem pensa que o fim da oposição de Vênus com Júpiter leva embora as dificuldades. Isso porque, a partir da quarta-feira (06), Vênus começa a formar quadratura com Netuno, movimento que chega ao ápice no sábado (09).

Se Júpiter ampliava o risco de excessos, Netuno abre espaço para ilusões. Assim, será preciso administrar nossas expectativas e abrir o olho para não cair em situações como:

golpes financeiros;

enganos em compras;

investimentos que não dão o retorno esperado;

desilusões amorosas;

eventos decepcionantes;

procedimentos estéticos mal-sucedidos.

Netuno é associado ao engano e à fantasia. Por isso, essa quadratura com Vênus pode trazer às nossas vidas a figura do boy/girl lixo. Sabe aquela pessoa que parece que é muito legal, mas depois você descobre que não era nada disso? Pois é!

Às vezes o problema nem está na pessoa em si. Quer dizer, não é que o boy ou a girl esteja enganando você; é você decidiu se enganar, preferindo uma fantasia inventada por sua cabeça em vez de ver o que a realidade.

E isso vale também no cenário coletivo. Nesta semana, inclusive, podemos ter notícias de decepções entre famosos.

Além disso, como Vênus rege a estética, também podem ocorrer cirurgias ou procedimentos estéticos mal-sucedidos. Por isso, convém redobrar a atenção nessa área.

Sol/Saturno e o foco no longo prazo

Embora a semana ainda reserve momentos difíceis, a formação de um trígono entre o Sol em Escorpião e Saturno em Peixes pode indicar uma fase com novo nível de maturidade.

Esse trânsito abre espaço para que a gente analise algumas situações com mais calma. É um grande trunfo em uma semana repleta de armadilhas e chances de frustração, impulsos de raiva e excessos.

Além disso, o Sol em trígono com Saturno puxa o nosso olhar para o longo prazo. Assim, também nos ajuda a refletir sobre a nossa carreira.

Por mais que esta semana tenha uma forte inclinação a excessos e diversão desmedida, esse trânsito nos oferece um momento para reflexão. Quem sabe não é hora de plantar sementes para um futuro próspero através de um esforço?

Aliás, se você tem curiosidade sobre como a Astrologia se manifesta no seu trabalho e carreira, experimente fazer o Mapa Profissional. A partir da análise de pontos específicos do seu Mapa, você pode identificar suas vocações e áreas mais promissoras.

Mercúrio favorece a tomada de decisões

Mercúrio em Sagitário pode nos dar uma injeção de otimismo nesta semana mais “puxada”. Até terça-feira (05), ele fará sextil com Plutão, o que aguçará ainda mais o nosso raciocínio.

Essa sagacidade vem a calhar em uma semana “cheia de cascas de banana à espera de um escorregão nosso”. Soma-se a isso o fato de Mercúrio formar um trígono com Marte ao longo de toda a semana e ganhamos um importante aliado.

A interação entre Mercúrio e Marte agiliza, sensivelmente, a nossa capacidade de tomar decisões. Em vez de ficar pensando demais, tenderemos à adoção de alguma atitude.

Mas é importante não perder de vista as armadilhas que estão à espreita. Afinal, de nada adianta tomar uma decisão rápida, mas ruim. Por isso, é preciso temperar essa agilidade com a maturidade que Sol/Saturno nos instiga.

No final das contas, temos à nossa disposição bons fatores de apoio para o nosso bem-estar mental e emocional. Quando a nossa cabeça está bem sintonizada, as chances de tomar decisões mais satisfatórias são muito maiores, concorda?





E se você gosta de Astrologia e nasceu com Mercúrio retrógrado no seu mapa, se inscreva no II Congresso Virtual Nacional e Internacional de Astrologia oferecido pelo SINARJ, onde vou dar a palestra ENTENDENDO A MENTE DOS NASCIDOS COM MERCÚRIO RETRÓGRADO no dia 30/11, às 14h00. Informações sobre o evento, valor e inscrição neste link aqui.

E se você gosta de Astrologia e nasceu com Mercúrio retrógrado no seu mapa, se inscreva no II Congresso Virtual Nacional e Internacional de Astrologia oferecido pelo SINARJ, onde vou dar a palestra ENTENDENDO A MENTE DOS NASCIDOS COM MERCÚRIO RETRÓGRADO no dia 30/11, às 14h00. Informações sobre o evento, valor e inscrição neste link aqui.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

