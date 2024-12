Lua Cheia transformadora na semana astrológica de 10 a 16/11

As previsões da semana astrológica de 10 a 16/11 indicam boas condições para mudanças – e algumas doses de imprevistos, também! E isso vem a calhar quando pensamos que o ano está chegando ao fim, e logo 2025 baterá à nossa porta.

A Lua Cheia em Touro, combinada com a oposição do Sol com Urano, pode marcar o início de um período transformador em nossas vidas – se aceitarmos este convite do Céu para mudanças.

Além disso, finalmente, a oposição de Marte com Plutão começa a se afastar, retornando apenas no final de dezembro. E Vênus ingressa em Capricórnio, conferindo aos nossos gostos e preferências uma energia mais séria e menos propensa a brincadeiras.

Resumo da semana astrológica de 10 a 16/11:

Ao longo de toda semana: Marte em oposição com Plutão

Marte em oposição com Plutão A partir de segunda-feira (11): Vênus em Capricórnio

A partir de terça-feira (12): Mercúrio em quadratura com Saturno

Mercúrio em quadratura com Saturno A partir de quinta-feira (14): Oposição do Sol com Urano

Oposição do Sol com Urano A partir de sexta-feira (15): Lua Cheia em Touro

Agora que você já tem um bom panorama, veja a seguir os detalhes da semana astrológica de 10 a 16/11 e saiba como se preparar para o que vem por aí.

https://www.youtube.com/watch?v=cDwO09-ttAo

Mas lembre-se de que esta é uma análise geral que vale para todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Vênus troca a brincadeira pela seriedade

Na segunda-feira (11), Vênus deixa o signo de Sagitário e ingressa em Capricórnio, onde permanecerá até 07/12. Isso representa uma grande mudança em como esse planeta se manifesta.

Afinal, com Vênus em Sagitário, a energia era mais solta, exagerada e descontraída – características que ficaram ainda mais acentuadas pelos trânsitos de Vênus na última semana.

Por ser o planeta relacionado ao amor e às relações, isso também se refletia em como elas eram encaradas. Assim, por mais que algumas parcerias apresentassem problemas, era como se a gente pensasse: “não tá legal, mas não vou cobrar muita coisa, pois não quero chatice​ e aborrecimento”.

Com Vênus em Capricórnio, no entanto, precisamos fazer ajustes em algumas parcerias. Isso porque Capricórnio direciona nossa atenção ao que há de concreto.

Então, podem surgir alguns questionamentos sobre nossas relações pessoais e profissionais, como “será que o investimento que eu faço neste relacionamento está dando retorno?”.

E isso vale até mesmo para relações comerciais cotidianas. Por exemplo: “você está me entregando o que estou pagando para você me entregar?”.

Apertem os cintos, o fim do ano vem aí!

Se Vênus em Sagitário pendia ao excesso e à diversão sem limites, Vênus em Capricórnio nos chama a controlar os impulsos. Então, é hora de dar uma segurada nos prazeres relacionados a Vênus.

Do contrário, podemos ingressar em dezembro já tendo ultrapassado nossos limites. Não custa lembrar que dezembro é um mês que, por si só, já nos leva a estourar tudo, do orçamento à dieta.

Porém, é claro que toda a rigidez de Capricórnio pode alimentar sentimentos de frustração. Por isso, será importante saber dosá-la para não prejudicar nossa saúde mental e emocional.

Podemos, inclusive, usar a frustração para buscar mudanças em nossas vidas (e isso tem tudo a ver com os temas a seguir).

Última semana da oposição Marte/Plutão

A oposição de Marte com Plutão, que vem desde meados de outubro, finalmente começa a se afastar a partir de sábado (16). No coletivo, é uma oposição bastante tensa, que se reflete num período marcado por:

criminalidade em alta;

ânimos acirrados;

guerras intensificadas.

Individualmente, é uma oposição que exige muito da nossa energia, o que pode nos levar ao cansaço. Além disso, esse aspecto nos cutuca a transformar algo em nossas vidas que não nos serve mais.​

Mas ainda não é hora de comemorar! Em plena véspera de Natal, 24/12, essa oposição volta, trazendo todas essas questões novamente. Tente poupar energia para esse período!

Chatice à vista com a quadratura Mercúrio/Saturno

A necessidade de mudança ganha o reforço de Mercúrio em quadratura com Saturno a partir da terça-feira (12). Esse é um aspecto que nos dá uma sensação geral de chatice.

Prepare-se para estas possibilidades:

queda da internet;

sistemas fora do ar;

computador travado;

tarefas especialmente chatas.

Por isso, há uma inclinação a aborrecimentos e imprevistos que causam mau humor. A boa notícia é que, do desconforto, pode surgir o impulso que faltava para mudar esse cenário.

Tenha atenção com um possível efeito colateral de Mercúrio/Saturno: ​o pessimismo. ​Evite deixar a mente navegar muito para a negatividade.

Oposição do Sol com Urano: é hora de mudar

Tudo isso está preparando o ambiente para a grande virada de chave, com a oposição do Sol com Urano, a partir da quinta-feira (14). Depois de toda chatice e incômodo, essa oposição decreta a mudança de algumas coisas.

E isso pode partir de nós ou vir de algum fator externo. Por exemplo, pode acontecer uma demissão, uma situação que estoura subitamente. Mas, ainda que repentina, essa situação pode ser tudo o que ​vínhamos, secretamente, esperando há algum tempo.

Seja como for, a oposição do Sol com Urano inaugura uma fase marcada pela necessidade de transformação​. Vale ressaltar que o Sol está passando por Escorpião, um signo de desapego, o que combina muito com esse espírito.

Mas toda mudança também traz consigo alguma imprevisibilidade. No âmbito coletivo, isso pode se refletir em acontecimentos como:

eventos climáticos severos;

falecimento inesperado de personalidades;

rompimentos prematuros​ e anúncios de separação;

aumento de protestos;

notícias de acidentes.

Em que área da sua vida o Sol está transitando?

O Sol estimula mudanças nesta semana, mas cada pessoa experimenta sua energia de maneira diferente, dependendo da área do Mapa Astral que está sendo ativada.

Lua Cheia em Touro e o empurrão que faltava

Por fim, todo esse “shake de mudanças” é complementado pela Lua Cheia em Touro, a partir da sexta-feira (15). Ela terá o ascendente em Touro, com a Lua e Urano nesse signo, numa oposição com o Sol em Escorpião na casa que diz respeito ao outro.

Tudo isso traz para novembro – e especialmente para esta semana – uma temática muito forte de mudança nas posturas pessoais. E, eventualmente, de ajustes nas relações ou na nossa perspectiva de relacionamentos.

Será importante refletir sobre como lidar com a irritação nas nossas relações. Em vez de brigar de maneira intempestiva, que tal direcionar esforços para as mudança necessárias?

Portanto, é o momento de exercitar o desapego, de deixar o que não vale a pena para trás e investir em novas posturas e direções. Quem sabe este não é o início de um novo caminho, mais pleno, a ser trilhado na sua vida?​

Invista em mudanças ou aceite as que vierem, este é o recado do Céu na semana astrológica de 10 a 16/11.

