Duas Luas Novas no mês: o que significa e como aproveitar o fenômeno

As Luas Novas são momentos poderosos no ciclo lunar, representando novos começos e oportunidades para definir intenções e plantar sementes para o futuro.

Em dezembro de 2024, somos presenteados com duas Luas Novas, cada uma trazendo suas próprias energias únicas e potencial transformador.

A seguir, saiba tudo sobre esse raro acontecimento da Astrologia.

A singularidade de duas Luas Novas em dezembro

Ter duas Luas Novas no mesmo mês é um fenômeno astrológico que amplifica as oportunidades para redefinir metas e intenções.

Em dezembro de 2024, este evento cósmico oferece um período intensificado de introspecção, planejamento e ação. Portanto, perfeito para um final do ano com mais intenção e consciência.

Lua Nova em Sagitário

A primeira das duas Luas Novas é a Lua Nova em Sagitário, que acontece no dia 1º de dezembro, às 03h21 (horário de Brasília). Ela oferece uma poderosa oportunidade para desenvolver os atributos sagitarianos, especialmente a fé.

Não se trata apenas de fé no sentido religioso, mas de uma confiança profunda em si mesma(o), no futuro e na vida. Por isso, este é o momento de galopar rumo a horizontes mais amplos, buscando expansão em sua vida com essa confiança.

Confiança e expansão

Mire longe e vá com fé: esta lunação é sobre acreditar que você pode vencer os obstáculos. É o momento de dar um salto de confiança na direção de novas experiências, mirando longe e avançando com determinação.

Por isso, carregue consigo curiosidade para aprender e disposição para ensinar e orientar aqueles que buscam um norte. A lunação de Sagitário é ideal para adquirir e transmitir conhecimentos.

Busca por conhecimento

Experiências de aprendizado: aproveite este ciclo para fazer cursos e ler livros bem como conversar com pessoas que são autoridades em suas áreas de conhecimento. Se você é esse alguém, mostre que entende do assunto, evidenciando sua imagem de especialista.

É um ótimo momento para viajar ou entrar em contato com outras culturas, religiões, crenças e filosofias. Afinal, isso amplia sua perspectiva e enriquece seu entendimento.

Cuidados e desafios

Cuidado para não prometer mais do que pode cumprir. Além disso, evite acreditar cegamente em algo ou alguém. Também é importante não assumir uma atitude arrogante de ser dona(o) da verdade. Mantenha a mente aberta e o espírito de aprendiz.

Este ciclo pode acender um lado invasivo, típico dos signos de fogo, de oferecer opiniões sem que sejam solicitadas. Assim, colocar limites nessas intromissões é essencial. Se você é de um dos signos de fogo, vigie para não ser intromissiva(o).

Como aproveitar

Use esta lunação para estabelecer intenções que envolvam crescimento pessoal, viagens, educação ou qualquer área que requeira visão e coragem. Afinal, este é um momento para alinhar sua fé (Sagitário + Peixes) com ação (Saturno).

Teste seu conhecimento na prática e realize aquilo que acredita, segue e professa. Com autoconfiança, fé e resiliência, você pode aproveitar melhor as oportunidades, desafios e aprendizados que este mês oferece.

Spoiler: Lua Nova em Capricórnio

Já a segunda das duas Luas Novas acontece no signo de Capricórnio em 30 de dezembro, às 19h26 (horário de Brasília). Esta lunação inicia um ciclo de estrutura e planejamento, ou seja, ideal para metas práticas e de longo prazo e traz um impulso de concretização e seriedade.

Veja algumas tendências:

Coletivas : concretização de projetos e foco em realizações duradouras.

: concretização de projetos e foco em realizações duradouras. Pessoais : metas profissionais, organização financeira e planos de longo prazo.

: metas profissionais, organização financeira e planos de longo prazo. Desafios: superar a rigidez e adaptar-se às mudanças necessárias.

Curiosidade: a segunda Lua Nova do mês também é conhecida como Lua Negra. Isso porque, nesse caso, a face iluminada da Lua fica totalmente voltada para o Sol. Assim, da Terra, não é possível vê-la, já que só seu lado escuro está voltado para cá.

O fenômeno só acontece, em média, a cada dois anos e meio. E fica uma dica para quem curte observar o céu: contemplar estrelas e outros corpos celestes fica mais fácil sem o brilho da Lua.

Como aproveitar

Concentre-se em metas profissionais, organização financeira e qualquer área que se beneficie de um plano sólido e estruturado. Além disso, estabeleça objetivos que sejam realistas e possam ser alcançados com dedicação e planejamento cuidadoso.

Fique atenta(o)! No próximo artigo sobre Lua Nova, dia 30/12, vamos contar todos os detalhes sobre esse a segunda das duas Luas Novas de dezembro.

Melhores práticas e terapias para a Lua Nova

Em seguida, veja sugestões de práticas para aproveitar o momento e libertar-se de padrões e tópicos do ano que passou.

Ritual de liberação de fim de ano

Em primeiro lugar, escreva em pedaços de papel 9 tópicos: situações, sentimentos e comportamentos seus que deseja se liberar do ano de 2024.

Logo após, acenda uma vela em um local seguro.

Um por um, leia cada papel em voz alta, dizendo: “Eu libero com gratidão pelas lições aprendidas”.

Então, queime cada papel na chama da vela (com cuidado e segurança).

Visualize essas energias se transformando em fogo/luz, ar (fumaça) e terra (cinzas) transmutando completamente.

Por fim, lave o que usou e suas mãos, imaginando que as águas que lavam levam para os rios e depois para o mar.

Dica: a Sessão de Limpeza Energética Profunda de Ano Novo trabalha com técnicas como varredura energética e limpeza de elementos etéricos para remover bloqueios energéticos acumulados.

Alquimia Visionária

Crie uma visão clara e poderosa para 2025 através de um exercício de visualização criativa:

Primeiramente, relaxe em um ambiente calmo e feche os olhos.

Imagine-se no final de 2025, tendo alcançado seus objetivos.

Use todos os seus sentidos: o que você sente? Percebe cheiros? Temperatura? Alguma imagem, símbolo ou cor? Principalmente, foque em como você se sente! Sinta as emoções positivas associadas às suas realizações.

você se sente! Sinta as emoções positivas associadas às suas realizações. Por fim, abra os olhos e, imediatamente, anote ou desenhe os elementos-chave de sua visão.

Sincronização com os ciclos

Harmonize-se com as energias a cada Lua Nova com o Ritual de sintonização e conexão:

No dia da Lua Nova, acenda uma vela branca e deixe um copo d’água ao lado para energizar.

Medite por alguns minutos, focando na energia da Lua:

Para a Lua Nova em Sagitário: visualize-se expandindo seus horizontes.

Para a Lua Nova em Capricórnio: imagine-se construindo estruturas sólidas para seus objetivos.

visualize-se expandindo seus horizontes. imagine-se construindo estruturas sólidas para seus objetivos. Em seguida, escreva suas intenções para cada ciclo lunar em um diário.

Coloque o copo de água nas mãos, vibre gratidão por colocar suas intenções no mundo, contentamento e satisfação em co-criar sua realidade, inspire profundamente e beba a água.

Dica: Consulta Astrológica para Planejamento Anual, com o astrólogo Yub Miranda . Tenha insights sobre como as energias cósmicas específicas de 2025 se alinham com seu mapa natal, ajudando a planejar ações e decisões em harmonia com os ciclos celestes.

Ancoragem de intenções

Estabeleça fundações sólidas para seus objetivos de 2025 com a prática da Meditação de Ancoragem:

Encontre um lugar tranquilo e sente-se confortavelmente.

Logo após, respire profundamente, centrando-se no momento presente.

Feche suavemente os olhos.

Respire profundamente e foque sua atenção nos seus pés.

A cada inspiração, visualize raízes crescendo de seus pés e, a cada expiração, sinta se conectando profundamente à Terra.

Sinta suas intenções fluindo através dessas raízes, ancorando-se no solo.

Quando se sentir satisfeita(o) com a ancoragem, respire fundo e volte a sua atenção ao aqui e agora.

Lentamente, abra seus olhos.

Ativação com a Mandala de Ancoragem:

Uma forma simples de meditação com as Mandalas Arcturianas:

Coloque-se em um local tranquilo onde não seja interrompida(o) por alguns minutos.

Sente-se confortavelmente e mantenha suas costas retas.

Respire lenta e profundamente. Repita 3 vezes.

Coloque a mandala escolhida na sua frente na altura dos olhos.

Respire lenta e profundamente e olhe para o centro da mandala.

Mantenha seu olhar relaxado até que tenha a sensação de que a imagem e as linhas se movem um pouco.

Feche os olhos e respire suave e profundamente umas 3 vezes.

Abra os olhos e faça novamente.

Por fim, afirme mentalmente: “Aproveito esse momento para ancorar o meu crescimento”.

Dica: a Câmara de Luz Vibracional e Energética utiliza cristais, os quartzos transparentes, e códigos de luz para amplificar e ancorar suas intenções. Essas sessões ajudam a criar um campo energético com informações que apoiam suas intenções e escolhas.

Integração dos Ciclos Lunares

Cada ciclo lunar é ideal para objetivos específicos. Por isso, conhecer essas peculiaridades ajuda você a tirar o melhor proveito de cada fase. Veja esta dica:

Crie um caderno, agenda dedicada ou use o Planejamento Lunar 2025 .

. Reserve um tempo para reflexão e planejamento.

Revise seus objetivos a cada Lua Nova e ajuste-os conforme necessário.

Estabeleça metas específicas para o mês, alinhadas com sua visão maior.

No final da Lua Minguante, avalie seu progresso e celebre suas realizações.

Finalmente, ajuste seu plano para o próximo período, mantendo o equilíbrio entre visão expansiva e ação concreta.

+ Veja o Acompanhamento Especial de Integração e Sessão de Cuidado

Afirmações positivas para a Lua Nova:

“Eu abraço novas possibilidades e expando meus horizontes com confiança.”

“Minha intenção se manifesta com clareza e propósito.”

“Eu construo as fundações do meu bem viver com determinação e sabedoria.”

“Cada dia me aproximo mais dos meus objetivos, mantendo o equilíbrio e a harmonia.”

“Sou capaz de transformar meus sonhos em realidade através de ações consistentes.”

“Confio no processo de crescimento e evolução que estou vivenciando.”

Estas tendências e práticas são gerais para esta época. No entanto, cada indivíduo experimentará esta energia de maneira única, dependendo de seu Mapa Astral e das circunstâncias de vida.

Inicie sua transformação, com amorosidade e no seu tempo! Conte comigo para orientar e ajudar.

*Colaborou Yub Miranda

Estas tendências e práticas são gerais para esta época. No entanto, cada indivíduo experimentará esta energia de maneira única, dependendo de seu Mapa Astral e das circunstâncias de vida.

Simone Kobayashi

Simone Kobayashi - Especialista em Terapia Vibracional, Terapeuta Holística e Vibracional, Mentora e Autora. Co-criadora de técnicas que promovem o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Ajuda pessoas a expandirem suas consciências e transformarem suas vidas para alcançar plenitude.

contato@simonekobayashi.com

