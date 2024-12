Vulnerabilidade e caos nos últimos dias de agosto: o Horóscopo da semana de 25 a 31/08

Agosto não iria embora sem causar mais um pouquinho! O oitavo mês de 2024 não foi fácil e a previsão do Horóscopo da semana de 25 a 31/08 é de um fim de mês sensível e meio caótico.

Fecharemos o mês com uma quadratura em T, configuração de tensão, envolvendo Vênus, Netuno e Marte. É com esse trânsito que precisaremos ter cuidado, pois há uma tendência ao descontrole, chuvas e problemas com águas, vias e deslocamentos no coletivo, além de aumento de viroses.

Porém, há boas notícias também! Elas começam pelo fim de Mercúrio retrógrado e se instalam em setembro com Vênus em Libra nos brindando com amor e dinheiro.

Resumo do Horóscopo da semana de 25 a 31/08

Toda a semana: Vênus em oposição a Netuno e ambos em quadratura com Marte

Vênus em oposição a Netuno e ambos em quadratura com Marte Toda a semana: Mercúrio em sextil com Júpiter

Mercúrio em sextil com Júpiter Quarta-feira (28): fim de Mercúrio retrógrado

fim de Mercúrio retrógrado A partir de quinta-feira (29): Vênus ingressa em Libra e faz trígono com Plutão

Esse foi o resumo do Horóscopo da semana de 25 a 31/08. Agora, veja em detalhes os principais movimentos, as possibilidades e dicas para enfrentá-los.

Nova quadratura em T fecha agosto em cheque

Nesta semana, temos mais uma formação em T no Céu, a segunda de agosto (sem contar a que esteve presente no mapa da Lua cheia de 19/08), ou seja, mais tensão. E, nessa configuração, temos Vênus em Virgem (até quinta-feira) de um lado, Netuno em Peixes do outro, e Marte em Gêmeos na ponta de baixo do T.

Portanto, podemos esperar:

notícias sobre acidentes;

mais chance de chuvas, problemas com mar, deslizamentos de terra;

eventos caóticos ou cancelados;

situações fora de controle;

notícias de escandândalos, decepções e traições no mundo dos famosos;

aumento de problemas em cirurgias plásticas;

eventos que talvez não cumpram a expectativa;

aumento de viroses;

hipersensibilidade emocional.

Vale lembrar que essa sensibilidade mais forte se deve ao destaque de Netuno. Traz um momento com alguma semelhança com o final de 2023 e início de 2024, pedindo para cuidarmos especialmente da nossa saúde mental e emocional, e da nossa energia, como um todo.

Distração, ilusão e decepção

Os próximos dias exigirão mais atenção da nossa parte. Marte com Netuno puxa para a distração, e Mercúrio só retoma o movimento direto na quarta-feira (veja mais sobre isso a seguir). E, ainda assim, será uma retomada gradual.

Por isso, precisamos ter cuidado com estas possibilidades:

problemas com internet;

golpes financeiros e virtuais;

mais chance de compras e investimentos equivocados.

Vênus tensionado também fala que talvez algo não agradável ou esperado possa se revelar sobre alguém ou não ficarmos tão satisfeitos com um evento. Estaremos mais sensíveis aos relacionamentos em geral.

Dica 1: pessoas solteiras que estão disponíveis precisam ter atenção com as idealizações. Cuidado com a imaginação! É época em que poderemos encontrar sapos pensando estarmos vendo príncipes ou princesas.

Dica 2: Redobre a atenção com dinheiro, investimentos e novas parcerias.

Dica 3: Se rolou uma decepção ou carência com algo, busque algo que o ajude a compreender a situação e que o ajude a entrar novamente nos eixos.

Fim de Mercúrio retrógrado com boas ideias

Na quarta-feira (28), Mercúrio volta a ficar direto, mas ainda de forma lenta. Mesmo assim, significa que o dia a dia já deve funcionar melhor – e a nossa clareza vai aumentar progressivamente!

Além disso, ao longo da semana, Mercúrio em Leão estará em sextil com Júpiter em Gêmeos. Portanto, os últimos efeitos de Mercúrio retrógrado dividirão espaço com boas ideias (Júpiter representa alguém com conhecimento) e uma visão mais ampla. Este é um grande fator de apoio em uma semana que você já viu que é mais difícil.

Esse aspecto também fala sobre manter a positividade. Ou seja, é o momento de ver o lado bom das pessoas e histórias.

Amor e dinheiro para setembro

A partir de quinta-feira (29), Vênus sai de Virgem (mais crítico) e entra em Libra (mais charmoso, pois Libra é o domicílio de Vênus), onde fica até o final de setembro. Libra entende de relações, e isso quer dizer que pode vir por aí:

abertura para o amor;

mais fluidez nas as relações em geral;

maior leveza.

Essa área da vida foi difícil em agosto, e as pessoas estavam um pouco frustradas. Para setembro, devemos recobrar o ânimo.

Pessoas solteiras: Vênus em Libra é a temporada do amor! Aproveitem e saiam em busca – e se abram mais!

Vênus em Libra é a temporada do amor! Aproveitem e saiam em busca – e se abram mais! Pessoas em um relacionamento: o momento é de investir na parceria e lançar mão do romantismo e mais atenção ao outro e a parceria em si.

Para ajudar – e muito! – quando entra em Libra, Vênus faz um trígono com Plutão, fortalecendo relações que foram abaladas em agosto. A intimidade e a conexão podem reverter decepções ou, pelo menos, trazer uma nova visão sobre elas. Poderemos sentir um elo mais forte com algumas pessoas, e, no amor, pode haver mais química (mas lembre-se que nem sempre ela segura tudo).

Importante: esse aspecto também vai contribuir para a recuperação financeira, área bastante complicada em agosto também. Esperemos um setembro mais próspero!

