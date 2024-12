Pantone de 2025: entenda o significado e como usar na sua casa

A cor Pantone de 2025 é a Mocha Mousse (17-1230). Assim como outras marcas que divulgam as cores tendências do ano, a Pantone anunciou esse tom de marrom suave, com o intuito de provocar “nossos sentidos para o prazer e a delícia que inspira”.

No Feng Shui, a cor marrom está vinculada à categoria Terra. Por isso, neste artigo, entenda o significado da cor Pantone de 2025 para o Feng Shui e como usar na sua casa ou trabalho para aproveitar ao máximo seus potenciais energéticos.





Qual é a cor Pantone de 2025?

A cor Mocha Mousse , escolhida como cor de 2025 pela Pantone , é um marrom de tom médio e ligeiramente avermelhado. Como o nome indica, a cor lembra mousse de chocolate ou café. Seja qual for sua associação, a cor evoca algo orgânico e natural.

, escolhida como , é um marrom de tom médio e ligeiramente avermelhado. Como o nome indica, a cor lembra mousse de chocolate ou café. Seja qual for sua associação, a cor evoca algo orgânico e natural. No Feng Shui, classificamos as formas, materiais e cores entre cinco categorias energéticas: Árvore, Fogo, Terra, Metal e Água. A cor marrom está vinculada à categoria Terra, que representa o máximo da energia yin-repousante .

. A principal qualidade da cor Mocha Mousse nos ambientes será o descanso e a tranquilidade (veremos em detalhes a seguir).





Benefícios da cor Mocha Mousse segundo o Feng Shui

Entre as diversas qualidades associadas à categoria Terra no Feng Shui, podemos destacar:

estabilidade,

receptividade e acolhimento,

confiabilidade,

seriedade,

calma,

maturidade,

simplicidade,

humildade.

A cor marrom favorece o descanso profundo e pode ser usada com benefícios, especialmente, em quartos de dormir e ambientes dedicados ao relaxamento e à meditação.

Em um mundo onde recebemos, constantemente, um excesso de informações e uma demanda por produtividade, a Terra pode representar a pausa tão necessária e desejada.

Quando usada nos ambientes, a cor Mocha Mousse pode beneficiar aqueles que buscam amenizar sintomas de ansiedade ou burnout.

Significado da cor Pantone de 2025

Segundo o comunicado da marca, Mocha Mousse é uma cor que representa nosso movimento de alinhamento com o mundo natural.

Ela honra a sustentabilidade, buscando “harmonia e equilíbrio entre as demandas da modernidade e a beleza atemporal da criação artística”.

E isso está conectado com o significado da cor marrom para o Feng Shui Tradicional Chinês. A categoria Terra está vinculada aos trigramas da Terra-Mãe e da Montanha.

Ambos simbolizam nossa ligação mais profunda com nosso planeta e com as qualidades de acolhimento e nutrição da mãe-Terra.

A Terra é nossa base estável, permanente e confiável, sempre dos sustentando e alimentando. Assim, usar essa cor em nossos ambientes nos ajudará, sem dúvida, a sentir mais serenidade e conexão com nossa fonte primordial de força.

Como você pode usar a cor Mocha Mousse

As cores presentes nos ambientes onde permanecemos interagem com as energias sutis ali presentes e nos afetam muito mais intensamente do que acreditamos. Isso porque elas podem direcionar nossas emoções, vitalidade, saúde e até prosperidade.

Além disso, o uso que damos aos ambientes altera a maneira como as cores influenciam as pessoas que se encontram nele. Portanto, um tom de marrom exerce um efeito bastante diferente num quarto, onde você busca descansar, ou no escritório, onde quer estímulo para trabalhar.

Em seguida, veja sugestões de uso da cor Pantone de 2025 em cada ambiente:

Porta de entrada ou sala de estar

A cor Mocha Mousse nesse local da casa pode ser excelente para aquelas pessoas que trabalham em ambientes muito agitados, estimulantes ou competitivos.

Assim, ao chegar em casa, conseguem desacelerar para poder curtir a família ou desfrutar de momentos de descanso.

Sala de jantar

O marrom nesse ambiente favorece a união familiar, a empatia e a tranquilidade. As conversas ali tendem a ser amenas, trazendo confiança nas relações.

Cozinha

A categoria Terra do Feng Shui, no ambiente da cozinha, harmoniza perfeitamente com os outros elementos normalmente encontrados ali: o fogo usado no preparo dos alimentos, o metal quase sempre presente em eletrodomésticos e a água da pia.

Por isso, uma cozinha em tons de Terra nos conecta com a nutrição da natureza e nos traz memórias das cozinhas antigas, onde o tijolo e a madeira predominavam.

Quarto de adultos

A cor Pantone de 2025 é muito adequada para quartos de adultos, pois ela traz tranquilidade para momentos de descanso, confiança e estabilidade nas relações.

Para evitar a monotonia de um ambiente exclusivamente decorado de marrom, vale a pena trazer detalhes decorativos em tons de Fogo, como rosa, laranja ou vermelho.

Quarto de crianças

Embora não seja muito frequente na decoração infantil, a cor marrom de Mocha Mousse pode ser muito útil para acalmar crianças agitadas, favorecendo o sono.

O marrom é um dos tons mais encontrados na natureza, sendo amplamente usado na arquitetura biofílica.

Junto ao verde e ao azul, compõe a tríade natural, que “conversa” com nosso inconsciente, trazendo a sensação de conexão e pertencimento. Um quarto infantil com esses tons aumenta a autoconfiança dos pequenos.

Banheiros

Banheiros são locais em que a energia vital dos ambientes é drenada pelos ralos e podem sofrer de desvitalização. Por isso, evitamos ali tons muito escuros e fechados, dando preferência a cores claras e luminosas.

O marrom deve ser evitado no banheiro como revestimento em paredes ou piso. Mas pode ser usado em superfícies menores como armários, objetos e até nas toalhas. Usado assim, se torna elegante e aconchegante.

Escritório

O marrom da cor Pantone de 2025 faz parte da decoração tradicional de escritórios através da madeira natural. Ele emana sofisticação, conhecimento e seriedade.

No entanto, para que o ambiente não se torne demasiadamente estável ou relaxante, é importante complementar a decoração com outros tons mais claros ou vivos, trazendo dinamismo.





Cuidados com a cor Pantone de 2025

Se, por um lado, a Terra traz estabilidade aos ambientes, em excesso ela pode acarretar teimosia, estagnação e falta de dinamismo bem como o risco de perder oportunidades por não agir no momento ideal. Por isso, é importante evitar decorações monocromáticas, acrescentando outras cores à decoração.

Plantas são um excelente contraponto à presença maciça do marrom nos ambientes, trazendo o frescor e o dinamismo da natureza para dentro das construções.

Um possível efeito indesejado da receptividade e acolhimento da cor marrom é o acúmulo de peso ou a retenção de líquidos. Dessa forma, se houver excesso de Terra no ambiente, podemos nos acomodar e negligenciar a necessidade de movimentar o corpo diariamente ou podemos, ainda, ficar indulgentes e acabar comendo demais.

Para compensar essa tendência, acrescente a categoria Metal à decoração, como:

cores branca e cinza,

objetos de formato redondo ou oval,

objetos com acabamento metalizado (dourado, prateado ou cobre, por exemplo)

Isso trará mais foco e decisão para as pessoas que usam o local.





Cor Pantone 2024 x 2025

A cor Pantone 2024 foi a Peach Fuzz, que emana estímulo na medida certa, por se tratar de uma gama suavizada do elemento Fogo, temperada com um pouco de Terra.

Já a cor Pantone 2025 Mocha Mousse é um tom predominantemente Terra, com apenas um pequeno toque de Fogo em sua mistura cromática, aquecendo e deixando a terra mais seca.

O Feng Shui Tradicional Chinês leva em consideração a passagem do tempo e as consequentes mudanças nos padrões energéticos a cada ano. Para isso, toma como base o Calendário Solar Chinês, cujo Ano Novo se inicia em 03 de fevereiro de 2025.

O ano solar chinês de 2024, que vigora até fevereiro de 2025, é regido por uma estrela de Árvore. A cor Pantone 2024 Peach Fuzz está em perfeita harmonia com essa estrela, suavizando com o Fogo seu potencial excessivamente impulsivo.

O tom de terra da cor Pantone 2025 Mocha Mousse pode gerar uma certa tensão com a estrela regente do Feng Shui anual de 2024. Devemos evitar o uso dessa cor no centro do imóvel durante este ano.

O ano de 2025 para o Feng Shui será regido por uma Estrela de Terra. À primeira vista, podemos considerar que a cor marrom de Mocha Mousse está em harmonia com essa estrela regente.

No entanto, a repetição da energia de Terra, no plano sutil das energias e no plano material da decoração, pode gerar estagnação, passível de afetar a saúde e as finanças dos moradores.

Portanto, o ideal, em 2025, é evitar a cor Pantone 2025 Mocha Mousse próxima ao centro dos imóveis, reservando-a aos ambientes periféricos da casa.

Use a influência das cores a seu favor

As energias dos ambientes afetam nossos sentimentos, atitudes e até nossa saúde bem mais do que imaginamos.

A Neuroarquitetura, uma área da neurociência aplicada à arquitetura, começa a confirmar a validade das antigas teorias do Feng Shui Tradicional Chinês, com suas pesquisas comprovando os efeitos dos ambientes sobre o estado físico, mental e emocional das pessoas.

O conhecimento ancestral do Feng Shui Chinês permite otimizar os aspectos positivos dos espaços e minimizar os desfavoráveis, aumentando o bem-estar e impulsionando realizações.

Para conhecer o mapa energético personalizado do seu imóvel, com base na data de construção e orientação em relação ao Norte Magnético, é recomendável contratar um consultor de Feng Shui – ou fazer um curso.

Assim, você vai aproveitar ao máximo os benefícios que essa prática pode trazer para sua vida.

Aline Mendes

Arquiteta, Mestre em Feng Shui, Geobióloga e Radiestesista. Autora do livro Feng Shui - Terapia de Ambientes e representante oficial no Brasil do Feng Shui Research Center - Mestre Joseph Yu.

contato@alinemendes.com.br

