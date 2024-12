Última semana de Mercúrio retrógrado no Horóscopo de 08 a 14/12

Vem dias complicados pela frente! Está será a última semana de Mercúrio retrógrado, portanto, ainda poderemos sofrer com confusões. E isso em meio ao tenso Horóscopo de 08 a 14/12.

Preparados para 2025? Veja agora as previsões para o seu signo

A oposição entre Vênus e Marte promete mexer com questões ligadas à individualidade e ao coletivo. Enquanto a quadratura entre Júpiter e Saturno, potencializada pelo Sol, tende a usar até o último fio da nossa energia. Tudo isso com Marte e Mercúrio retrógrados.

Mas há também espaço para alguma leveza, especialmente na segunda metade da semana. Mercúrio em sextil com Vênus estimula a vida cultural e o diálogo – o que pode vir a calhar em meio às tretas da semana!

Resumo do Horóscopo de 08 a 14/12:

Toda a semana: Mercúrio retrógrado e Marte retrógrado

e Toda a semana: oposição de Vênus com Marte

oposição de Vênus com Marte Até terça-feira (10): conjunção de Vênus com Plutão

conjunção de Vênus com Plutão Até quarta-feira (11): oposição do Sol com Júpiter

oposição do Sol com Júpiter A partir da quarta-feira (11): sextil entre Mercúrio em Sagitário e Vênus em Aquário

Agora que você viu os principais movimentos dos astros, acompanhe os detalhes do Horóscopo de 08 a 14/12 e saiba como se preparar para o que vem por aí.

Mas lembre-se de que esta é uma análise mais abrangente, que se aplica a todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas especificamente na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Crises e tretas com Vênus/Plutão/Marte

Desde a semana passada, a conjunção de Vênus com Plutão vem deixando um clima de tensão, e isso se mantém até terça-feira (10).

Assim, podemos esperar um aumento de episódios como:

crises internas ou envolvendo pessoas próximas;

gastos e despesas maiores;

ocorrências policiais, como de assaltos e riscos.

Além disso, ao longo da semana, Vênus em Aquário também está em uma oposição com Marte retrógrado em Leão. Esse é um aspecto que evidencia confusões, com divergências de opiniões e reações que podem ser explosivas. Afinal, Marte em Leão é um tanto orgulhoso.

Nessa combinação também pode haver uma impulsividade com dinheiro, o que deve ser evitado ao máximo nesta semana.

Lembre-se de que Mercúrio segue em movimento retrógrado, amplificando o potencial de arrependimentos causados por decisões impulsivas.

Individualidade e coletivo

No coletivo, a oposição Vênus/Marte também pode evidenciar conflitos de gênero e/ou envolvendo grupos minoritários.

Quando analisamos o contexto desse aspecto, fica evidente o conflito entre a individualidade e o coletivo​.

Afinal, Vênus está em Aquário, um signo ligado ao grupo e à opinião da maioria. Já Marte está em Leão, um signo atrelado à identidade, ao eu.​

Por isso, nesta semana, podemos sentir esse conflito também internamente. Você pode se questionar:

onde estou com espírito de equipe?

onde eu queria fazer as coisas do meu jeito?

qual é a hora para uma coisa ou outra?

Essas dúvidas podem se manifestar de diversas formas, como no trabalho, com os filhos, nos momentos de lazer, entre outros. Isso porque temos mais prazer na área em que Vênus está. Já, na área de Marte, queremos mandar e ter mais independência.

Saiba como lidar com Vênus/Marte

Existe uma forma de entender como esse trânsito vai agir no seu dia a dia. E melhor: saber como driblar os obstáculos causados por ele.

Para isso, você precisa ver quais áreas do seu Mapa Astral estão sendo ativadas pelo aspecto entre Vênus e Marte no céu da semana de 08 a 14/12.

A forma mais fácil e segura de fazer isso é com o Horóscopo Personalizado. Veja o passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Vênus na Casa…” e de “Marte na Casa…”. Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Vênus na Casa 5 e Marte na Casa 11.

Basta clicar no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual e o que você pode fazer para sentir menos esses impactos.

Vem frustração aí com Sol/Júpiter/Saturno

A quadratura de Júpiter e Saturno é um dos principais trânsitos astrológicos deste semestre e chegará ao ângulo exato no dia 24 de dezembro. No entanto, a aproximação entre eles já está ocorrendo, e isso ganhará evidência nesta semana.

O tom de sobrecarga (Saturno) e, ao mesmo tempo, de busca de expansão e exagero (Júpiter) está presente até a quarta-feira (11), com o Sol em oposição a Júpiter, potencializando essa dicotomia.

Na quadratura Júpiter/Saturno, sentimos vontade de expandir nossos horizontes, mas parece que algo nos limita. Para sermos bem-sucedidos, precisamos fazer um esforço muito grande. Tudo isso gera frustração, numa semana que já bastante belicosa.

Assim, essa sensação de que algo está precário, não suprido ou insuficiente também pode ser combustível para conflitos, por exemplo:

no trabalho, divergências por sobrecarga,

em casa, conflitos por alguma coisa não andar muito bem na relação.

Enfim, nesta semana, será preciso saber administrar nossas frustrações. Esse é um aspecto propício a reclamações, mas lembre que reclamar não é o mesmo que agir.

Assim, a chave é ouvir o que Júpiter e Saturno nos sinalizam para buscarmos uma ação consistente.

De um lado, Júpiter estimula nosso desejo por crescimento. Do outro, Saturno nos põe à prova, questionando:

o que você fará para crescer?

que ação prática fará, em vez de só ficar reclamando da vida?

Cuidado com a reação

Essa quadratura com potencial de frustrações ocorre em meio à oposição de Vênus com Marte, que sinaliza um conflito entre a individualidade e o coletivo – o que também pode ser gerador de frustrações.

Afinal, teremos de lidar com os nossos próprios limites. Por mais que desejássemos fazer mais pelos outros, teremos de delimitar até onde ir sem colocar em risco nossos próprios interesses.

O perigo das frustrações é quando tentamos compensá-las de forma impulsiva, piorando o cenário. Exemplos práticos:

gastar dinheiro com algo supérfluo

pode causar dívidas às vésperas do fim do ano

contas batendo à porta (IPTU, IPVA, matrícula de escolas e por aí vai)

Última semana de Mercúrio retrógrado

Quando acaba o Mercúrio Retrógrado? Na segunda-feira, dia 15/12! No entanto, durante todo Horóscopo de 08 a 14/12, o planeta da comunicação ainda estará retrógrado.

Portanto, ainda precisamos de mais um pouquinho de paciência, pois os dias de falhas em equipamentos e internet acabam na semana seguinte.

Enquanto isso, podemos aproveitar as boas oportunidades desse trânsito. Por exemplo:

Mercúrio retrógrado favorece os reencontros.

Bom período para rever pessoas de um passado recente, amigos ou ex-colegas

Revisar suas metas para 2025

Conferir as previsões completas para 2025

Vênus/Mercúrio convida para eventos culturais

A partir da quarta-feira (11), Mercúrio forma sextil com Vênus, um aspecto favorável (finalmente!). Em um contexto de muitos desentendimentos, esse é um aspecto que ajuda a negociar e conversar.

Assim, em vez de sair brigando ao menor sinal de desavença, você pode optar pelo caminho da diplomacia e/ou da inteligência. O diálogo e a negociação podem render bons frutos em uma semana com nervos à flor da pele.

A combinação Mercúrio/Vênus também é ótima para eventos culturais, portanto, aproveite!

Só tenha em mente a atmosfera mais competitiva da semana por conta de aspectos menos positivos. Se surgirem situações mais tensas, pense em como conduzi-las da melhor forma.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

