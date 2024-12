As grandes oportunidades de cada signo em 2025

Em meio a tantas mudanças que o novo ano nos reserva, é preciso ficar atento às oportunidades de cada signo em 2025, para não perder as melhores chances!

A seguir, te contamos quais são as grandes oportunidades do seu signo em 2025 (solar e Ascendente) para você anotar e já ir se preparando.

Áries

Projetos Coletivos : Plutão em Aquário favorece o envolvimento em atividades em grupo. Investir em trabalhos colaborativos pode trazer aprendizado e crescimento.

: Plutão em Aquário favorece o envolvimento em atividades em grupo. Investir em trabalhos colaborativos pode trazer aprendizado e crescimento. Abra sua mente : Avalie suas crenças, valores e filosofias, e considere uma reciclagem nessa área se for preciso. Abra espaço para o novo e questione-se: de que maneira isso tudo torna sua vida mais ética e produtiva?.

: Avalie suas crenças, valores e filosofias, e considere uma reciclagem nessa área se for preciso. Abra espaço para o novo e questione-se: de que maneira isso tudo torna sua vida mais ética e produtiva?. Oportunidades Financeiras e Amorosas : Datas como 22 e 23 de março, com o encontro de Vênus e Sol no signo, serão ideais para ganhos financeiros e relacionamentos.

: Datas como 22 e 23 de março, com o encontro de Vênus e Sol no signo, serão ideais para ganhos financeiros e relacionamentos. Crescimento Profissional com Saturno : Muitas vezes, as pessoas encaram Saturno como um desafio, pois é um planeta que traz cobranças e limitações. Porém, é justamente por aí que virão as oportunidades (talvez disfarçadas de desafios). Portanto, aproveite a entrada de Saturno em Áries para colocar em prática algum projeto.

: Muitas vezes, as pessoas encaram Saturno como um desafio, pois é um planeta que traz cobranças e limitações. Porém, é justamente por aí que virão as oportunidades (talvez disfarçadas de desafios). Portanto, aproveite a entrada de Saturno em Áries para colocar em prática algum projeto. Troca de Conhecimento: Até junho, Júpiter em Gêmeos favorece o aprendizado e a troca de informações. Portanto, aproveite para escrever e publicar artigos, fazer posts nas redes sociais, gravar videoaulas, realizar leituras, e conhecer pessoas.

Touro

Movimentos no amor: especialmente no segundo semestre, podem surgir mais questionamentos em relação a parcerias e relacionamentos estáveis. Não encare as mudanças como algo ruim. São oportunidades de abrir novas portas!

especialmente no segundo semestre, podem surgir mais questionamentos em relação a parcerias e relacionamentos estáveis. Não encare as mudanças como algo ruim. São oportunidades de abrir novas portas! Conecte-se melhor com você: as respostas estão dentro de você. Então, mesmo que o processo de transformação pessoal fique mais duro, volte-se para dentro e continue. Você vai perceber que tudo começará a fluir.

as respostas estão dentro de você. Então, mesmo que o processo de transformação pessoal fique mais duro, volte-se para dentro e continue. Você vai perceber que tudo começará a fluir. Tenha coragem e valorize-se: traga à tona sua capacidade de transmitir conhecimentos e alargar os horizontes das outras pessoas. E valorize esse seu talento, utilizando-o, inclusive, como fonte de renda.

traga à tona sua capacidade de transmitir conhecimentos e alargar os horizontes das outras pessoas. E valorize esse seu talento, utilizando-o, inclusive, como fonte de renda. Renda extra: O trânsito de Júpiter que começa em junho pode trazer algumas oportunidades de renda extra envolvendo mídias e comunicação para quem é de Touro.

O trânsito de Júpiter que começa em junho pode trazer algumas oportunidades de renda extra envolvendo mídias e comunicação para quem é de Touro. Festas e encontros: com o novo trânsito de Júpiter também pode gerar mais vontade de fazer encontros e festas familiares ou receber parentes que moram longe em sua casa. Então, aproveite!

Gêmeos

Abra-se para o novo: coloque para jogo sua adaptabilidade, curiosidade e disposição de lidar com questões diferentes. Essa postura pode ser crucial para se envolver com novas experiências e usufruir melhor das novidades que vêm por aí.

coloque para jogo sua adaptabilidade, curiosidade e disposição de lidar com questões diferentes. Essa postura pode ser crucial para se envolver com novas experiências e usufruir melhor das novidades que vêm por aí. Estudos e Especializações : Júpiter e Plutão unem suas forças até junho e, para quem é de Gêmeos, pode significar oportunidades bem interessantes envolvendo cursos, mentorias, viagens, especializações e autopromoção.

: Júpiter e Plutão unem suas forças até junho e, para quem é de Gêmeos, pode significar oportunidades bem interessantes envolvendo cursos, mentorias, viagens, especializações e autopromoção. Boas chances no amor : três trânsitos de Vênus, em julho, em outubro e em dezembro, serão como pequenas “janelas” de oportunidade para o amor. Portanto, aproveite!

: três trânsitos de Vênus, em julho, em outubro e em dezembro, serão como pequenas “janelas” de oportunidade para o amor. Portanto, aproveite! Prosperidade: Com Júpiter atuando diretamente sobre o dinheiro de quem é de Gêmeos, 2025 não deve ser de dificuldades financeiras para você. Mas nada acontece como mágica. Ou seja, o ano pode ser muito próspero se você não for displicente.

Com Júpiter atuando diretamente sobre o dinheiro de quem é de Gêmeos, 2025 não deve ser de dificuldades financeiras para você. Mas nada acontece como mágica. Ou seja, o ano pode ser muito próspero se você não for displicente. Crescimento profissional: A entrada de Urano EM Gêmeos traz energia de mudança e inovação na carreira. Há tendência para buscar mais autonomia e liberdade no trabalho. Isso pode levar as pessoas de Gêmeos a receberem propostas de cargos mais altos ou com maior remuneração

Como será o ano de Câncer

Equilibre sua rotina: dividir seu tempo entre descanso e trabalho tende a contribuir para um dia a dia mais inspirado e menos cansativo. Se for possível, faça pequenas viagens nas folgas e pausas durante o dia para meditação.

dividir seu tempo entre descanso e trabalho tende a contribuir para um dia a dia mais inspirado e menos cansativo. Se for possível, faça pequenas viagens nas folgas e pausas durante o dia para meditação. Expansão e prosperidade : Júpiter é conhecido como planeta da expansão, sabedoria, sorte e prosperidade. E estará justamente no seu signo, o que tende a significar crescimento. Estamos falando em oportunidades relacionadas a estudos, viagens e questões jurídicas.

: Júpiter é conhecido como planeta da expansão, sabedoria, sorte e prosperidade. E estará justamente no seu signo, o que tende a significar crescimento. Estamos falando em oportunidades relacionadas a estudos, viagens e questões jurídicas. Novos Rumos Profissionais : Saturno trará questionamentos sobre sua carreira, incentivando mudanças alinhadas com seus sonhos e propósitos. Pode ser que você encontre mais sentido atuando em áreas relacionadas a espiritualidade ou social.

: Saturno trará questionamentos sobre sua carreira, incentivando mudanças alinhadas com seus sonhos e propósitos. Pode ser que você encontre mais sentido atuando em áreas relacionadas a espiritualidade ou social. Autoridade na sua área : Existe uma oportunidade da pessoa de Câncer se tornar ainda mais autoridade na sua área. E isso acontece através de especializações, mestrado, doutorado e outras formas de ampliar seu conhecimento, por conta da chegada de Júpiter.

: Existe uma oportunidade da pessoa de Câncer se tornar ainda mais autoridade na sua área. E isso acontece através de especializações, mestrado, doutorado e outras formas de ampliar seu conhecimento, por conta da chegada de Júpiter. Autoconhecimento: você tende a sentir vontade de experimentar algo diferente nessa área, talvez até em relação a terapias, em especial no segundo semestre.

Como será o ano de Leão

Novas experiências: este será um ano para tirar você da sua zona de conforto porque é fora dela que acontece o crescimento. Arrisque fazer algo diferente, olhando para crenças e valores que te ajudem a informar melhor suas decisões relacionais.

este será um ano para tirar você da sua zona de conforto porque é fora dela que acontece o crescimento. Arrisque fazer algo diferente, olhando para crenças e valores que te ajudem a informar melhor suas decisões relacionais. Novos caminhos profissionais: aproveite para fazer a renovação profissional que você busca, envolvendo mais autonomia e liberdade.

aproveite para fazer a renovação profissional que você busca, envolvendo mais autonomia e liberdade. Questões Familiares : A partir de junho, Júpiter favorece a resolução de questões emocionais e familiares, fortalecendo vínculos. Por isso, pode ser importante buscar uma cura energética e espiritual para resolver pendências relacionadas ao seu núcleo familiar.

: A partir de junho, Júpiter favorece a resolução de questões emocionais e familiares, fortalecendo vínculos. Por isso, pode ser importante buscar uma cura energética e espiritual para resolver pendências relacionadas ao seu núcleo familiar. Novos Horizontes : Pessoas de Leão podem ver mudanças envolvendo sonhos, viagens e um novo começo. Assim, podem surgir questões relacionadas a outros países, filosofia de vida e espiritualidade.

: Pessoas de Leão podem ver mudanças envolvendo sonhos, viagens e um novo começo. Assim, podem surgir questões relacionadas a outros países, filosofia de vida e espiritualidade. Mudanças radicais: pode haver a oportunidade de morar e trabalhar em outro país. Ainda que surjam medos associados a isso, essa pode ser a hora de encontrar um novo local onde se sinta acolhida (o).

Como será o ano de Virgem

Networking e Parcerias : eclipses e Júpiter na casa dos grupos incentiva a expandir suas conexões e buscar alianças produtivas. Então, aproveite o ano para socializar e interagir com outras pessoas, on e offline, em grupos com os quais você se identifica. A partir disso, você pode atrair oportunidades de expansão e crescimento através de novas parcerias.

: eclipses e Júpiter na casa dos grupos incentiva a expandir suas conexões e buscar alianças produtivas. Então, aproveite o ano para socializar e interagir com outras pessoas, on e offline, em grupos com os quais você se identifica. A partir disso, você pode atrair oportunidades de expansão e crescimento através de novas parcerias. Mais organização e leveza : a saída de Netuno (30/03) e Saturno (25/05) de Peixes, deixando de fazer oposição a Virgem, favorecerá o autoconhecimento, e você sentirá, novamente, que pode colocar sua vida em ordem. Fazer algum tipo de terapia vai ajudar muito nesse processo.

: a saída de Netuno (30/03) e Saturno (25/05) de Peixes, deixando de fazer oposição a Virgem, favorecerá o autoconhecimento, e você sentirá, novamente, que pode colocar sua vida em ordem. Fazer algum tipo de terapia vai ajudar muito nesse processo. Carreira em Expansão : há uma excelente oportunidade a partir de julho, com a entrada de Urano em Gêmeos, de expansão. Isso te ajuda a sair da sua zona de conforto e se desenvolver pessoal e profissionalmente. O resultado tende a ser um futuro com mais habilidades e dinheiro.

: há uma excelente oportunidade a partir de julho, com a entrada de Urano em Gêmeos, de expansão. Isso te ajuda a sair da sua zona de conforto e se desenvolver pessoal e profissionalmente. O resultado tende a ser um futuro com mais habilidades e dinheiro. Cuidado com a Saúde: Júpiter em Câncer a partir de junho favorece mudanças positivas na alimentação e no bem-estar. Portanto, aproveite!

Como será o ano de Libra

Muitas oportunidades: 2025 está cheio de oportunidades para as pessoas de Libra. Ainda que não seja uma decolagem imediata, seu processo de transição já começou, e os trânsitos deste ano não devem dificultar esse crescimento.

2025 está cheio de oportunidades para as pessoas de Libra. Ainda que não seja uma decolagem imediata, seu processo de transição já começou, e os trânsitos deste ano não devem dificultar esse crescimento. Empoder amento : com a entrada definitiva de Plutão em Aquário, você tem o poder de se expressar com mais magnetismo e se autoafirmar com mais poder pessoal. Então, brilhe e se destaque!

amento com a entrada definitiva de Plutão em Aquário, você tem o poder de se expressar com mais magnetismo e se autoafirmar com mais poder pessoal. Então, brilhe e se destaque! Mudanças na Carreira : em junho, Júpiter entra na sua casa da carreira e proposta de vida. Isso pode trazer otimismo para as pessoas de Libra que estavam mais desanimadas, sem enxergar muito propósito. Ótimo para fazer ou ministrar cursos e mentorias, verificar questões ligadas a leis e contratos, e viajar para estudos ou trabalho.

: em junho, Júpiter entra na sua casa da carreira e proposta de vida. Isso pode trazer otimismo para as pessoas de Libra que estavam mais desanimadas, sem enxergar muito propósito. Ótimo para fazer ou ministrar cursos e mentorias, verificar questões ligadas a leis e contratos, e viajar para estudos ou trabalho. Viagens e estudos : aliás, Urano entra na sua casa de viagens e estudos, trazendo revoluções e mudanças. Como Netuno também está envolvido em tudo isso, existe uma ênfase na comunicação e vínculos, inclusive envolvendo terras estrangeiras.

: aliás, Urano entra na sua casa de viagens e estudos, trazendo revoluções e mudanças. Como Netuno também está envolvido em tudo isso, existe uma ênfase na comunicação e vínculos, inclusive envolvendo terras estrangeiras. Melhoria nos Relacionamentos: Saturno em Áries, a partir de maio, faz oposição ao seu signo. Como ele está na sua casa de relacionamentos, procure ter mais maturidade e responsabilidade com as relações.

Como será o ano de Escorpião

Expandir seus talentos: este é o ano para identificar e expandir seus talentos, aproveitando as energias astrais que favorecem sua expressão criativa e liderança.

este é o ano para identificar e expandir seus talentos, aproveitando as energias astrais que favorecem sua expressão criativa e liderança. Empoderamento : A entrada de Lilith em Escorpião trará uma energia de empoderamento e libertação. Este é o momento de não se resignar diante de obstáculos, mas sim de assumir seu poder pessoal e enfrentar de frente qualquer situação que tente limitá-lo. Aproveite para se libertar de padrões antigos e abra espaço para novas formas de expressar sua verdadeira essência.

: A entrada de Lilith em Escorpião trará uma energia de empoderamento e libertação. Este é o momento de não se resignar diante de obstáculos, mas sim de assumir seu poder pessoal e enfrentar de frente qualquer situação que tente limitá-lo. Aproveite para se libertar de padrões antigos e abra espaço para novas formas de expressar sua verdadeira essência. Liderança e Influência: os eclipses ativando pode ativar em Escorpião um papel de destaque em grupos, equipes e redes sociais. Assim, seu talento natural para liderar, influenciar e inspirar será fundamental neste ano.

os eclipses ativando pode ativar em Escorpião um papel de destaque em grupos, equipes e redes sociais. Assim, seu talento natural para liderar, influenciar e inspirar será fundamental neste ano. Viagens e Estudos : o trânsito de Júpiter traz um desejo intenso de crescer, explorar novos horizontes e ampliar sua visão de mundo. Por isso, será o ano ideal para investir em estudos, fazer viagens, e buscar experiências que enriqueçam sua vida de forma profunda.

: o trânsito de Júpiter traz um desejo intenso de crescer, explorar novos horizontes e ampliar sua visão de mundo. Por isso, será o ano ideal para investir em estudos, fazer viagens, e buscar experiências que enriqueçam sua vida de forma profunda. Novos talentos: habilidades que você ainda não explorou completamente, como comunicação, ensino ou produção de conteúdo, podem ganhar destaque. Além de ser uma ótima maneira de catalisar mudanças e impactar positivamente as pessoas ao seu redor, essas atividades também podem trazer retornos financeiros inesperados, desde que você esteja disposto a vencer os medos e se abrir para novas interações e conexões.

Como será o ano de Sagitário

Expansão no Networking : O primeiro semestre é ideal para ampliar contatos e fortalecer parcerias. Por isso, abrir-se para experiências que podem gerar oportunidades inesperadas, seja em nível profissional ou pessoal, será fundamental.

: O primeiro semestre é ideal para ampliar contatos e fortalecer parcerias. Por isso, abrir-se para experiências que podem gerar oportunidades inesperadas, seja em nível profissional ou pessoal, será fundamental. Transformações na Comunicação : Urano traz uma energia de transformação, que exige flexibilidade e capacidade de lidar com o imprevisível. Aproveite para aprimorar sua forma de expressar sentimentos e ideias, buscando uma comunicação mais fluida e sábia, especialmente em relações amorosas.

: Urano traz uma energia de transformação, que exige flexibilidade e capacidade de lidar com o imprevisível. Aproveite para aprimorar sua forma de expressar sentimentos e ideias, buscando uma comunicação mais fluida e sábia, especialmente em relações amorosas. Oportunidades Financeiras : O ano traz possibilidades inesperadas de recursos. Essas oportunidades podem levar Sagitário a rever objetivos pessoais e a se conectar com novos projetos e pessoas que trarão crescimento e aprendizado.

: O ano traz possibilidades inesperadas de recursos. Essas oportunidades podem levar Sagitário a rever objetivos pessoais e a se conectar com novos projetos e pessoas que trarão crescimento e aprendizado. Autoconhecimento Profundo : Introspecção e terapias ajudarão a alinhar metas pessoais e profissionais. Sagitário terá um ano dinâmico e de autoconhecimento profundo. Assim, ao abraçar o novo e desenvolver sua comunicação, poderá crescer tanto nos relacionamentos quanto na vida profissional.

: Introspecção e terapias ajudarão a alinhar metas pessoais e profissionais. Sagitário terá um ano dinâmico e de autoconhecimento profundo. Assim, ao abraçar o novo e desenvolver sua comunicação, poderá crescer tanto nos relacionamentos quanto na vida profissional. Relações significativas: com Júpiter, o planeta regente de Sagitário, em Câncer, há uma tendência para explorar emoções mais profundas e fortalecer laços familiares e afetivos.

​​Como será o ano de Capricórnio

Parcerias Fortalecidas : Júpiter em Câncer, a partir de junho, favorece relações amorosas e profissionais, promovendo crescimento mútuo. Essa fase é ideal para aqueles que buscam construir ou fortalecer relações amorosas ou parcerias de negócios.

: Júpiter em Câncer, a partir de junho, favorece relações amorosas e profissionais, promovendo crescimento mútuo. Essa fase é ideal para aqueles que buscam construir ou fortalecer relações amorosas ou parcerias de negócios. Novos relacionamentos e casamento: Para quem está solteiro, Júpiter em Câncer pode ser uma fase propícia para iniciar um relacionamento mais sério, enquanto aqueles que já estão em um compromisso podem considerar um passo adiante, como o casamento.

Para quem está solteiro, Júpiter em Câncer pode ser uma fase propícia para iniciar um relacionamento mais sério, enquanto aqueles que já estão em um compromisso podem considerar um passo adiante, como o casamento. Transformação Financeira : Plutão na casa das finanças abre portas para uma transformação financeira profunda, oferecendo a chance de repensar e reestruturar a relação com o dinheiro e os valores pessoais.

: Plutão na casa das finanças abre portas para uma transformação financeira profunda, oferecendo a chance de repensar e reestruturar a relação com o dinheiro e os valores pessoais. Estabilidade e segurança emocional: com a entrada de Saturno e Netuno em áreas que apoiam o bem-estar doméstico e familiar, você pode sentir ganhos enormes nessa área.

com a entrada de Saturno e Netuno em áreas que apoiam o bem-estar doméstico e familiar, você pode sentir ganhos enormes nessa área. Equilíbrio Trabalho-Vida Pessoal: Eclipses no eixo Câncer-Capricórnio podem levar você a ter de buscar um equilíbrio entre a carreira e a família. É um momento para reorganizar prioridades e buscar estabilidade emocional.

Como será o ano de Aquário

Transformação Profunda : Plutão em Aquário oferece autoconhecimento e ressignificação de valores. Sua força interior é o que dará a resiliência para transformar desafios em crescimento pessoal e social.

: Plutão em Aquário oferece autoconhecimento e ressignificação de valores. Sua força interior é o que dará a resiliência para transformar desafios em crescimento pessoal e social. Expansão Profissional : A presença de Júpiter na área do trabalho traz oportunidades de crescimento, seja para ampliar a clientela, seja para explorar novas frentes no ambiente profissional. Essa expansão pode incluir consultorias, mentorias e um papel mais significativo em sua área de atuação.

: A presença de Júpiter na área do trabalho traz oportunidades de crescimento, seja para ampliar a clientela, seja para explorar novas frentes no ambiente profissional. Essa expansão pode incluir consultorias, mentorias e um papel mais significativo em sua área de atuação. Inovações na Comunicação : Netuno e Saturno incentivam novas formas de transmitir ideias e explorar novas formas de expressão. Esse é um ano em que habilidades de comunicação, tanto verbais quanto digitais, podem ser exploradas com êxito.

: Netuno e Saturno incentivam novas formas de transmitir ideias e explorar novas formas de expressão. Esse é um ano em que habilidades de comunicação, tanto verbais quanto digitais, podem ser exploradas com êxito. Reestruturação Financeira : Com eclipses na Casa do Dinheiro, Aquário terá oportunidades de reformular suas finanças. Para aqueles que estão insatisfeitos com a maneira como ganham dinheiro, o ano oferece chances para mudanças significativas, possibilitando novas formas de obter renda e redefinir valores pessoais.

: Com eclipses na Casa do Dinheiro, Aquário terá oportunidades de reformular suas finanças. Para aqueles que estão insatisfeitos com a maneira como ganham dinheiro, o ano oferece chances para mudanças significativas, possibilitando novas formas de obter renda e redefinir valores pessoais. Destaque: A facilidade de adotar e dominar novas tecnologias também será um talento essencial, ajudando-os a se destacar em ambientes modernos e criativos. Além disso, a habilidade de manter a autenticidade ao se expressar reforça a conexão com sua audiência e seu propósito.

Como será o ano de Peixes

Consolidação de Projetos : Saturno ajuda a materializar sonhos e estabelecer bases sólidas para o futuro, , garantindo maior segurança e estabilidade. É o momento de tirar os planos do papel e colocá-los em prática, reforçando a independência e a segurança em seus caminhos.

: Saturno ajuda a materializar sonhos e estabelecer bases sólidas para o futuro, , garantindo maior segurança e estabilidade. É o momento de tirar os planos do papel e colocá-los em prática, reforçando a independência e a segurança em seus caminhos. Transformação em Relacionamentos : os eclipses deste ano destacarão aspectos que precisam de atenção, abrindo espaço para renovação e crescimento em suas relações. Júpiter em Câncer contribui para essa fase, trazendo expansão e novas possibilidades em temas ligados à família e ao prazer.

: os eclipses deste ano destacarão aspectos que precisam de atenção, abrindo espaço para renovação e crescimento em suas relações. Júpiter em Câncer contribui para essa fase, trazendo expansão e novas possibilidades em temas ligados à família e ao prazer. Novos relacionamentos e mais paixão: Júpiter, entre junho e novembro, ativa as suas chances de iniciar um novo relacionamento, estimular paixões, encontros que despertam conexão e encantamento e reacender a chama e renovar o amor.

Júpiter, entre junho e novembro, ativa as suas chances de iniciar um novo relacionamento, estimular paixões, encontros que despertam conexão e encantamento e reacender a chama e renovar o amor. Autoconfiança e Expressão : Júpiter em Câncer também beneficia Peixes ao incentivar o desenvolvimento de uma autoestima fortalecida e a manifestação de sua criatividade, seja em novos projetos ou mesmo na criação de laços mais profundos.

: Júpiter em Câncer também beneficia Peixes ao incentivar o desenvolvimento de uma autoestima fortalecida e a manifestação de sua criatividade, seja em novos projetos ou mesmo na criação de laços mais profundos. Família: Quem nunca considerou formar uma família pode, por exemplo, se inspirar a dar esse passo. A verdade é que 2025 será um ano para redefinir o que família significa para você.

Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda

Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda são Astrólogos e, juntos, são autores das previsões para os signos em 2025 do Personare.

