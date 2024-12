O que cada signo nasceu para ser? Como podemos reconhecer nossa verdadeira vocação? Nem sempre é fácil encontrar o emprego certo, seja por questões financeiras, seja por insegurança ou influências familiares.

Não que a carreira seja a única forma de realizarmos o nosso propósito de vida, mas, para muitas pessoas, é o meio pelo qual enxergam seu lugar no mundo e uma fonte de satisfação.

Por isso, é importante encontrarmos uma carreira que corresponda ao nosso verdadeiro potencial e que transcenda o lado material.

O que cada signo nasceu para ser está conectado à sua vocação, mas não se esgota nisso. Você pode entender mais sobre o que é propósito e como descobrir o seu aqui.

A seguir, astrólogos do Personare contam como descobrir sua vocação olhando para o Mapa Astral.

O que cada signo nasceu para ser?

É a Casa 10 do Mapa Astral, chamada de Meio do Céu, que ajuda a responder essa questão. Dependendo do signo que você tiver na Casa 10, pode entender quais talentos e capacidades profissionais você tende a desenvolver.

Ou seja, o Meio do Céu mostra mais do que profissões em si, mas a maneira como você pode se realizar na sua carreira e chegar mais perto do seu propósito de vida.

A seguir, descubra como ver qual é o seu Meio do Céu e o que ele representa. Mas lembre-se de que encontrar seu propósito de vida é mais profundo e vai além da carreira. Se quiser mergulhar nisso, veja aqui o curso de Propósito e Mapa Astral.

Como ver o Meio do Céu

Para saber o que cada signo nasceu para ser, você precisa saber qual signo tem na sua Casa 10 (Meio do Céu). É simples e gratuito. Siga o passo a passo a seguir:

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare. Faça login ou cadastre-se com seus dados de nascimento. Assim que seu Mapa gratuito for gerado, vá até o menu Perfil Astrológico, que fica embaixo da mandala do seu Mapa. Na lista, procure por Meio do Céu e anote o signo que aparece ao lado.

Então, agora que você já sabe o signo da que você tem na Casa 10 do Mapa Astral, veja a seguir uma análise das habilidades e potenciais que você tem desde que nasceu.

Meio do Céu em Áries

Nasceu para ser uma liderança! Você tem como características a independência, autonomia e pioneirismo. Pode se dar bem em profissões que envolvam risco, aventura e pioneirismo.

Meio do Céu em Touro

Nasceu para exercer cargos executivos e lidar com finanças, como bancos e economia política, ou atividades que envolvam beleza e prazer, por exemplo, moda e hotelaria.

Meio do Céu em Gêmeos

Nasceu para desempenhar mais de uma profissão ou trabalhar com comunicação, porque se apresenta bem publicamente e tem diplomacia para se expor.

Meio do Céu em Câncer

Nasceu para compreender intuitivamente os desejos das pessoas. Por isso, tem potencial para profissões que envolvam análise do desejo e cuidado com as pessoas, além de música e gastronomia.

Meio do Céu em Leão

Nasceu para brilhar! Você deseja ser uma pessoa admirada e naturalmente tende ao sucesso. Além disso, pode ensinar e conduzir muito bem outras pessoas.

Meio do Céu em Virgem

Nasceu para ser útil às outras pessoas. Por isso, tem muito potencial para atividades que exigem atenção aos detalhes e critérios e habilidades manuais.

Meio do Céu em Libra

Nasceu para trabalhar com justiça ou política. Tende a ser uma pessoa que preza por uma boa reputação e age sempre pautada pelo que é justo.

Meio do Céu em Escorpião

Nasceu para transformar o mundo. Precisa ter coragem para explorar o desconhecido e buscar forças para promover mudanças.

Meio do Céu em Sagitário

Nasceu para ser uma liderança carismática e popular. Costuma ser uma pessoa visionária e que busca desbravar o mundo e as possibilidades.

Meio do Céu em Capricórnio

Nasceu para chegar longe e devagar. Não tem medo de fazer o que tiver de ser feito para conquistar estabilidade material e uma vida de luxo.

Meio do Céu em Aquário

Nasceu para impactar positivamente a sociedade. Pode exercer trabalho humanitário, atuar com tecnologia ou ter ocupações relacionadas ao futuro, como Astrologia.

Meio do Céu em Peixes

Nasceu para entender e auxiliar as outras pessoas. Pode ter muita visão, empatia no trato com o público e facilidade de compreensão intuitiva do que as pessoas desejam.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

time@personare.com.br

O post O que cada signo nasceu para ser? apareceu primeiro em Personare.