Boas energias no Natal: como usar o Feng Shui para trazer harmonia e equilíbrio

O Natal é uma época de grandes emoções, e a energia que permeia sua casa durante esse período tem o poder de influenciar a convivência e o bem-estar. Ao aplicar as práticas de Feng Shui, você pode limpar e renovar as energias do seu lar, criando um espaço de acolhimento, harmonia e, principalmente, boas energias no Natal.

Neste artigo, você aprende como harmonizar o ambiente e criar uma atmosfera de paz e alegria durante as festividades.

A Importância das boas energias no Natal

Palavras e ações têm o poder de gerar uma grande energia transformadora. Se será de forma positiva ou negativa depende das nossas intenções. Então que tal no período do Natal fazer essa transformação de forma saudável e positiva no seu lar?

O Feng Shui se baseia na ideia de que o ambiente ao nosso redor tem um impacto direto em nosso equilíbrio físico, mental e emocional.

Ao aplicar seus princípios no Natal, é possível não apenas organizar os espaços, mas também criar um fluxo de energia que favoreça a paz, o amor e a união, ingredientes essenciais para essa festividade.

Arrumando a decoração de Natal

Preparativos para a ceia do Natal

Compra dos presentes de Natal

Para quem segue alguma tradição religiosa, existem vários ritos envolvidos

E o próprio sentimento que temos ao vivenciar essa festividade

Se você está no time dos que amam o Natal como eu, que tal fazer uma preparação encantadora para trazer harmonia e boas energias para seu lar neste Natal?

Preparando a casa para o Natal com Feng Shui

1. Limpeza Física e Energética:

Antes de iniciar qualquer tipo de decoração, é importante começar com uma limpeza profunda, tanto física quanto energética. O Feng Shui acredita que, ao liberar o que não serve mais, abrimos espaço para as boas energias no Natal.

Dicas para Limpeza Física:

Faça uma triagem cuidadosa: separe o que será descartado, o que pode ser doado e o que ficará. Liberar o excesso ajuda a renovar a energia do ambiente.

Limpeza do ambiente: durante a faxina, acrescente uma colher de sal grosso ou vinagre na água. Enquanto limpa, pronuncie palavras de boas energias, como: ”Meu lar está limpo e protegido, recebo apenas as boas energias no Natal.”

Dicas para Limpeza Energética:

Incensos : compre de canela ou outros aromas que ressoem com você, passando o incenso por toda a casa e pensando em tudo de bom que quer para o seu lar.

: compre de ou outros aromas que ressoem com você, passando o incenso por toda a casa e pensando em tudo de bom que quer para o seu lar. Bater palmas : Percorra os cantos da casa e bata palmas para dissipar a energia estagnada, permitindo que as boas energias no Natal fluam livremente.

: Percorra os cantos da casa e bata palmas para dissipar a energia estagnada, permitindo que as fluam livremente. Spray com floral ou óleo essencial: existem alguns já prontos em Farmácias de Manipulação ou você mesmo pode fazer em casa. Ajudam a energizar, por isso é ideal passar todos os dias para manter uma energia em alto astral.

2. Decoração com Intenção

A decoração de Natal é uma excelente oportunidade para aplicar o Feng Shui e renovar a energia do seu lar.

Quando você escolhe os itens com intenção e consciência, está criando um espaço carregado de boas energias no Natal, que vai se refletir em momentos mais harmoniosos e felizes com a família.

Por isso, ao pensar a decoração reflita sobre as intenções que deseja. Então arrume cada espaço com carinho, isso já emana uma energia positiva. Tem algum enfeite especial que tenha uma história? Deixe à vista, conte sua história para a família.

Elementos de decoração para Atração de Boas Energias:

Árvore de Natal : simbolize a vida e a abundância.

: simbolize a vida e a abundância. Enfeites da árvore: escolha itens significativos, como enfeites feitos pelas crianças, fotos emolduradas da família, ou fotos dos natais passados.

escolha itens significativos, como enfeites feitos pelas crianças, fotos emolduradas da família, ou fotos dos natais passados. Luzes de Natal : As luzes são símbolos de clareza e iluminação espiritual. Posicione-as estrategicamente na casa para iluminar os pontos de união, como a sala de estar e a entrada.

: As luzes são símbolos de clareza e iluminação espiritual. Posicione-as estrategicamente na casa para iluminar os pontos de união, como a sala de estar e a entrada. Cores e Simbolismos : As cores são cruciais no Feng Shui . Use o vermelho para trazer energia e vitalidade, o verde para fortalecer a prosperidade e o dourado para atrair abundância.

: As . Use o vermelho para trazer energia e vitalidade, o verde para fortalecer a prosperidade e o dourado para atrair abundância. Música natalina: A música é um grande harmonizador de ambientes e as natalinas têm uma energia positiva. Então, que tal todos os dias colocar algumas músicas natalinas e ficar com a família perto da árvore de Natal, cantarolando, conversando e falando das memórias de Natais passados?

A energia do Natal é contagiante e traz uma ideia de renovação, de nascimento e de família. Portanto, aproveite essa energia para trazer cura para o seu lar.

Você pode focalizar um momento do dia para acender uma vela ou incenso e meditar ou orar por alguns momentos sobre a família e o seu lar.

Aproveitando a energia de renovação do Natal para nascer ou renascer energias de paz, amor, compaixão, empatia e respeito no seu lar.

3. A Mesa de Natal

A ceia de Natal é um momento de união, e a mesa em que você a serve pode ser um reflexo das boas energias no Natal. Um ambiente equilibrado e bem organizado pode influenciar positivamente a interação familiar e o clima da refeição.

Portanto, ao preparar a ceia, coloque as intenções de amor, alegria, renovação, etc., arrumando a mesa com esmero e carinho. Convide as crianças para ajudar, peça para elas colocarem um enfeite especial natalino na mesa.

Lindas tradições podem surgir no Natal e encantar e acalentar o coração. Afinal, sementes plantadas na infância levadas para a vida.

4. Amigo secreto especial

Mais importante que os presentes trocados no Natal, estar presente com a família e o carinho compartilhado são mais importantes. E mesmo este momento pode ser divertido, com o tradicional (ou nem tanto) Amigo Secreto.

Portanto, experimente sugestões que podem trazer boas energias e também bons sorrisos e memórias neste Natal:

Amigo Secreto Roubado: combinado o tipo de presente que possa agradar a todos que participação, à medida que cada um abre pode ser roubado pelo seguinte na sequência de escolha de presente, neste vídeo tem a explicação de como fazer.

combinado o tipo de presente que possa agradar a todos que participação, à medida que cada um abre pode ser roubado pelo seguinte na sequência de escolha de presente, tem a explicação de como fazer. Amigo Secreto do Desapago: cada um leva um presente que seja algo seu que queira desapegar, precisa estar em bom estado e que possa agradar ao grupo.

cada um leva um presente que seja algo seu que queira desapegar, precisa estar em bom estado e que possa agradar ao grupo. Amigo Secreto Emocional: além do presente que será entregue, é preciso compartilhar uma história marcante que teve com seu amigo secreto. Pode ser na descrição do amigo ou na hora de entregar o presente.

Como o Natal é um momento de estar entre as pessoas queridas, também pode vir a lembrança das pessoas que já partiram.

É importante lembrar que elas estarão eternamente no coração e podem ser homenageadas em fotos com a família que pode ser disposta na árvore ou num aparador. Assim, honramos a sua existência e fortalecemos o espirito de família.

Que seu Natal seja pleno de luz e união, acalente essa intenção e encha sua casa de boas energia.

