Em 2025, as previsões astrológicas estão repletas de transformações, desafios e grandes oportunidades. Para te ajudar a lidar com esses momentos e aproveitar ao máximo as chances que surgirem, indicamos a Pedra de cada signo para 2025.

Cada cristal possui uma energia única que pode ser uma aliada poderosa, ajudando a superar obstáculos e a enfrentar decisões importantes.

Lembre-se: a jornada de cada um é única, e a pedra indicada não resolverá todos os seus problemas, mas pode ser uma ferramenta útil para lidar com determinadas situações.

Conecte-se com sua pedra, limpe e energize o cristal, para que ele possa atuar da melhor maneira possível em sua vida.

A pedra de cada signo para 2025

A seguir, você encontra a pedra ideal para lidar com o desafio que o seu Signo Solar e Ascendente apresenta em 2025. Então, se ainda não souber quais são, aproveite para consultar o seu Mapa Astral gratuito.

Áries

Questões do passado podem surgir para Áries em 2025 , exigindo decisões importantes na carreira. Além disso, oportunidades de liderança também aparecem, junto da necessidade de despertar um talento adormecido para aumentar a renda.

, exigindo decisões importantes na carreira. Além disso, oportunidades de liderança também aparecem, junto da necessidade de despertar um talento adormecido para aumentar a renda. Ônix – Proporciona ancoramento e proteção, absorvendo energias negativas e ajudando a manter o foco e a determinação nos momentos decisivos.

Touro

Mudanças significativas no amor e questões com autoridades no trabalho podem surgir para Touro em 2025 . Além disso, questões emocionais e familiares podem impactar o bem-estar.

. Além disso, questões emocionais e familiares podem impactar o bem-estar. Quartzo Rosa – Promove o amor-próprio e harmonia nas relações, auxiliando nas mudanças emocionais e familiares.

Gêmeos

A necessidade de liberdade se intensifica, e Gêmeos em 2025 pode buscar romper padrões sufocantes no amor. Além disso, o ano oferece boas oportunidades de promoção no trabalho, exigindo coragem e ousadia.

pode buscar romper padrões sufocantes no amor. Além disso, o ano oferece boas oportunidades de promoção no trabalho, exigindo coragem e ousadia. Ágata – Oferece equilíbrio e expansão mental, ajudando a manter a criatividade equilibrada e o foco em momentos de mudança.

Câncer

Grandes transformações no trabalho estão a caminho de Câncer em 2025 , mas o excesso de dedicação pode afetar a saúde. É hora de aprender a cuidar de si.

, mas o excesso de dedicação pode afetar a saúde. É hora de aprender a cuidar de si. Quartzo Verde – Acalma as emoções e promove equilíbrio interior, sendo ideal para momentos de transformação e foco na saúde integral.

Leão

Leão em 2025 enfrentará decisões importantes sobre finanças e relacionamentos, além de precisar cuidar da saúde sexual e do descanso.

enfrentará decisões importantes sobre finanças e relacionamentos, além de precisar cuidar da saúde sexual e do descanso. Olho de Tigre – Oferece proteção, confiança e foco, ajudando Leão a direcionar sua energia de forma positiva, promovendo realizações pessoais e profissionais.

Virgem

A prosperidade será uma constante, mas Virgem em 2025 precisará repensar seu desejo de “salvar” os outros, especialmente nos relacionamentos.

precisará repensar seu desejo de “salvar” os outros, especialmente nos relacionamentos. Amazonita – Equilibra a razão e a emoção, ajudando a aliviar o estresse e a promover a aceitação e o respeito pelas escolhas dos outros.

Libra

Libra em 2025 tende a crescer no trabalho, com mais popularidade e reconhecimento, mas será importante ajustar a alimentação e os exercícios para evitar problemas de saúde.

tende a crescer no trabalho, com mais popularidade e reconhecimento, mas será importante ajustar a alimentação e os exercícios para evitar problemas de saúde. Lápis-Lazúli – Promove harmonia e verdade interior, auxiliando na tomada de decisões e na busca por equilíbrio e justiça.

Escorpião

O ano promete grandes oportunidades de liderança e criatividade para Escorpião em 2025 , mas é preciso atenção redobrada à saúde.

, mas é preciso atenção redobrada à saúde. Quartzo Fumê – Protege e ajuda a aterrar, ideal para momentos de renovação pessoal e foco na saúde.

Sagitário

Transformações na carreira e nas relações familiares exigem dedicação e flexibilidade de Sagitário em 2025 .

. Sodalita – Promove sabedoria e intuição, auxiliando Sagitário a expandir horizontes e organizar prioridades em momentos de mudança.

Capricórnio

Capricórnio em 2025 deve se cuidar mais com a saúde e aproveitar as oportunidades de reinvenção profissional. Além disso, momentos emocionais importantes estão por vir.

deve se cuidar mais com a saúde e aproveitar as oportunidades de reinvenção profissional. Além disso, momentos emocionais importantes estão por vir. Esmeralda – Promove o equilíbrio, a saúde e a renovação, sendo uma aliada no enfrentamento de desafios com resiliência e sabedoria.

Aquário

O sucesso de Aquário em 2025 dependerá da inovação nos projetos e, no amor, será um ano de renovação nas relações.

dependerá da inovação nos projetos e, no amor, será um ano de renovação nas relações. Fluorita – Proporciona clareza mental e expansão do pensamento, ajudando Aquário a explorar novas ideias e soluções criativas.

Peixes

Peixes em 2025 terá chances de fortalecer os relacionamentos amorosos, mas deve estar atento ao esgotamento e às ansiedades.

terá chances de fortalecer os relacionamentos amorosos, mas deve estar atento ao esgotamento e às ansiedades. Turmalina Rosa – Promove amor-próprio e compaixão, aliviando o estresse emocional e promovendo paz e equilíbrio.

Que 2025 seja um ano de grandes transformações e realizações para todos!

