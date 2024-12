Fim de Mercúrio retrógrado é o alívio do horóscopo de 15 a 21/12

​​Pode comemorar: o último Mercúrio retrógrado de 2024 chega ao fim, sendo um dos destaques do horóscopo de 15 a 21/12. Porém, outros aspectos não deixam a semana totalmente livre de tensão.

O principal é uma quadratura em T, iniciada a partir da Lua Cheia (15/12). Nesta semana, há mais chance de nos desorganizarmos ou ficarmos vulneráveis a viroses, alergias ou ​a uma hipersensibilidade emocional.

Já o fim de semana tende a ser mais leve, com Vênus e Júpiter favorecendo encontros felizes, enquanto o ingresso do Sol em Capricórnio traz um caráter mais sério ao próximo mês.

Resumo do horóscopo de 15 a 21/12:

Toda a semana: Sol em quadratura com Netuno

Sol em quadratura com Netuno Toda a semana: Mercúrio em trígono com Marte

Mercúrio em trígono com Marte Domingo (15): Lua Cheia em Gêmeos

Lua Cheia em Gêmeos Domingo (15): fim de Mercúrio retrógrado

fim de Mercúrio retrógrado Até segunda-feira (16): Mercúrio em sextil com Vênus

Mercúrio em sextil com Vênus A partir de sexta-feira (20): Vênus em trígono com Júpiter

Vênus em trígono com Júpiter A partir de sábado (21): Sol em Capricórnio

Agora que você conhece os principais movimentos dos astros, acompanhe os detalhes do horóscopo de 15 a 21/12 e veja dicas úteis para se preparar para o que vem por aí.

Mas lembre-se de que esta é uma análise mais abrangente, que se aplica a todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas especificamente na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Quadratura em T traz caos e vulnerabilidade

O horóscopo de 15 a 21/12 sugere dias um tanto caóticos. Isso se deve, principalmente, a uma quadratura em T, presente no Mapa Astral da Lua Cheia. Esse Mapa exerce efeito por cerca de 15 dias, até a próxima Lua Nova (​30/12).

Essa quadratura em T envolve o Sol, a Lua, Júpiter e Netuno:

no topo do T temos os dois “braços” da letra: de um lado, a Lua Cheia e Júpiter em Gêmeos . Do outro, o Sol em Sagitário, em oposição aos dois;

. Do outro, o Sol em Sagitário, em oposição aos dois; na “perna” do T, em um ângulo de 90 graus com esse eixo: Netuno em Peixes.

Por si só, a quadratura é um aspecto astrológico de tensão. Mas isso estará ainda mais evidente nesta semana, pois Netuno está relacionado a ilusões e enganos.

Assim, podemos esperar acontecimentos como:

atrasos de todos os tipos;

problemas de trânsito nas cidades e em estradas;

chuvas fortes, neblina​, fumaças;

aumento de viroses.

O Sol também evidencia o papel das lideranças, e essa interação com Netuno pode levar a episódios atrapalhados de figuras com poder, por arrogância ou passos em falso. Figuras de lideranças e/ou famosas também poderão estar mais vulneráveis​,​ com problemas de saúde.

Além disso, temos de ter atenção a:

mentiras e propagação de fake news;

revelações de fraudes;

​aumento de golpes.

Reflexo na vida pessoal

Individualmente, também podemos esperar alguma dose de confusão em nossas vidas, exigindo atenção com nossa saúde física e mental.

Os encontros com muitas pessoas, mais frequentes nesta época do ano, abrem uma janela para a transmissão de doenças virais. Em uma semana de hipersensibilidade, podemos ficar mais suscetíveis a infecções ou episódios alérgicos.

O equilíbrio emocional também será importante, pois o Natal costuma mexer com nossas emoções. De um lado, pode nos trazer muitas alegrias; de outro, o peso da nostalgia ou, ainda, a sensação de incompletude se algo importante estiver faltando neste momento.

​Assim, precisamos estar preparadas(os) para sentimentos de:

melancolia;

decepção;

empatia com quem está passando por uma situação difícil.

​Lua Cheia com Júpiter pede cuidado com exageros

O fato de a Lua Cheia ocorrer em alinhamento a Júpiter acende um alerta para o risco de exageros. Geralmente, Júpiter é muito benéfico ao crescimento, mas isso pode significar passar dos limites.

Por isso, saiba a hora de parar. Seja nos gastos, na bebida, na comilança ou mesmo na diversão desmedida, é importante evitar os excessos. Ter essa consciência agora será importante para evitar arrependimentos em 2025.

Aproveite a energia de Netuno e busque momentos de pausa e conexão​, para se realinhar. Uma boa terapia também pode ser uma alternativa (você pode contar com o time do Personare para isso).

Até porque, nesta semana, nossa sensibilidade estará mais aflorada. Desabafar com alguém de confiança pode ajudar. Só é preciso ter atenção a soluções ilusórias e fantasias, para não cair em golpes e/ou vivenciar situações confusas​ e enroladas mais adiante.

Lembrando: esse cenário deve se manter por duas semanas. Ou seja, esse mapa dos exageros tende a se manifestar ao longo da segunda quinzena de dezembro, pegando justamente o período das festas de fim de ano.

Viva Mercúrio direto!

A melhor notícia é o fim de Mercúrio retrógrado no domingo (15). Numa semana confusa e desorganizada, é um alívio Mercúrio retomar seu movimento direto.

Agora, entramos em um ânimo mais assertivo, mais decidido, querendo fazer as coisas acontecerem. É hora de tomar as decisões importantes que ficaram para depois da retrogradação.

Aspectos favoráveis com Vênus e Marte ajudam

Até segunda-feira (16), Mercúrio forma sextil com Vênus, favorecendo o diálogo. E, ao longo de toda a semana, o planeta faz um trígono com Marte em Leão.

Isso propicia a tomada de decisões e soluções rápidas para problemas. Apenas avalie se essas decisões são tomadas com base em informações concretas, e não em fantasias ou possibilidades, trazidas pela quadratura do Sol com Netuno.

Além disso, a esperteza aflorada pelo trígono Mercúrio/Marte será muito útil nesta semana de confusão. Assim, a dica é não deixar tudo para a última hora e ter sempre um plano B.

Por exemplo, se tiver de enfrentar um voo mais longo, leve uma barrinha de cereal ou outro snack. Enfim, prepare-se para doses de caos em uma época mais tumultuada do que o normal.

Vênus e Júpiter trazem encontros felizes

Depois de dias mais enrolados e sensíveis, o fim de semana promete! A partir de sexta-feira (20), Vênus em Aquário faz um trígono com Júpiter em Gêmeos. Isso sugere um clima festivo, de encontros alegres e de exuberância.

Só é preciso ter cuidado, como já falamos, com o risco de exagero associado a Júpiter. Tente não se empolgar demais com bebida, comida, gastos ou mesmo com as múltiplas opções no âmbito amoroso.

Por mais que o clima seja alegre, o excesso pode levar ao arrependimento​ mais tarde.

Sol em Capricórnio nos chama à seriedade

No sábado (21), o Sol ingressa em Capricórnio, nos convidando a colocar os pés no chão. Com o Sol em Sagitário, expressamos nossas aspirações e desejos. Em Capricórnio, é hora de pensar na vida real.

Nessa nova fase, fazemos uma avaliação concreta de nossas vidas, com questões como:

O que realmente quero para 2025?

O que é realista esperar de 2025?

No que devo focar em 2025?

Por isso, é um ótimo momento para refletir sobre o ano que termina. Passado o clima de festa, como você deve se comportar para atingir seus objetivos?

Saiba como enfrentar os desafios

Como vimos, os trânsitos do Sol estão em evidência no horóscopo de 15 a 21/12. Mas cada pessoa vai experimentar essa energia de maneira diferente. Afinal, isso depende das áreas do Mapa Astral que estão sendo ativadas.

A forma mais fácil e segura de entender que parte da vida é essa e saber como lidar com os desafios é com o Horóscopo Personalizado.

Veja o passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça seu login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Sol na casa…” . Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Sol na casa X.

. Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Sol na casa X. Clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

