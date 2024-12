O Ano Novo é mais do que uma data no calendário; é uma oportunidade poderosa de recomeço. Por isso, cada prática, quando feita com intenção, é como uma semente que plantamos para colher ao longo dos meses. Aqui compartilho quatro Rituais de Prosperidade para o Ano Novo.

Inspirada no arquétipo do Eremita, que rege 2025, no Ano 9 pela Numerologia, em Yesod na Kabbalah e na ideia Iorubá de que o axé só cresce em movimento, preparei uma seleção de rituais práticos e espirituais.

A ideia é ajudar você a alinhar suas energias e manifestar abundância e sucesso neste novo ciclo. Vamos juntas?

Veja aqui TUDO sobre 2025 e previsões personalizadas para você

Por que fazer rituais de prosperidade no Ano Novo

Existe algo quase ritualístico na maneira como encerramos um ciclo: fazemos balanços, refletimos sobre o que deu certo (e o que nem tanto), e renovamos nossas esperanças para o que está por vir.

Mas a prosperidade não surge do acaso. Ela é cultivada como um jardim. Por isso, preparei este artigo com Rituais de Prosperidade para o Ano Novo que vão ajudá-la a começar o ano plantando sementes de abundância e sucesso.

Já parou para pensar que prosperidade vai muito além de dinheiro na conta ou conquistas materiais?

Prosperidade é sobre fluxo, sobre estar em harmonia com quem você é e com o que você deseja construir no mundo.

Ou seja, é uma dança entre intenção e ação, como uma música que só faz sentido quando se move. E o axé — essa energia vital que move o universo — não é algo que você acumula. Portanto, só cresce quando está em movimento, quando é compartilhado.

Em 2025, essa energia ganha contornos ainda mais profundos e transformadores. O que faz desse Ano Novo tão especial é o arquétipo que o rege: O Eremita.

Esse é o Arcano que carrega a lanterna, iluminando o caminho para quem busca sabedoria e clareza. Por isso, para quem não tem medo de olhar para dentro e fazer as pazes com seus desejos mais profundos, 2025 traz a chance de alinhar suas ações com o seu propósito de vida.

Então, se você está pronta para abrir seus caminhos, alinhar suas intenções e construir um ano verdadeiramente próspero, continue lendo. Vamos trilhar juntas esse caminho, ritual por ritual, intenção por intenção.

Rituais de Prosperidade para o Ano Novo

A seguir, compartilho com vocês quatro práticas. Você pode, sim, fazer todos, mas é fundamental escolher o que ressoar com você. E lembre-se: o segredo está em colocar a alma no que faz.

Ritual da Lanterna do Eremita

Objetivo: Iluminar o caminho e alinhar suas intenções para o ano.

O que você vai precisar:

1 vela branca

1 espelho pequeno

Papel e caneta

Como fazer:

Em um ambiente tranquilo, à meia-noite do dia 31/12, acenda a vela e posicione o espelho à sua frente. Observe o reflexo da chama e, com calma, pergunte a si mesma: “O que eu realmente desejo para 2025?” Escreva suas respostas no papel, sendo honesta e específica. Então, guarde o papel em um local especial, como sua gaveta de roupas ou altar, e revisite-o mensalmente para manter o foco.

Ritual de Abundância com Louro e Canela

Objetivo: Potencializar o sucesso e abrir caminhos.

O que você vai precisar:

1 folha de louro

Canela em pó

1 vela verde

Como fazer:

Escreva seu maior desejo para 2025 na folha de louro. Polvilhe canela sobre a folha, energizando-a com suas intenções. Queime a folha na chama da vela enquanto visualiza o desejo se realizando com clareza e emoção. Então, as cinzas podem ser jogadas em um vaso de planta ou no jardim, como um gesto simbólico de fertilizar seus sonhos.

Círculo do Axé em Movimento

Objetivo: Alinhar sua energia com o movimento natural da abundância.

O que você vai precisar:

Um objeto dourado (pode ser uma joia, moeda ou enfeite)

Um copo de água

1 colher de mel

Como fazer:

Sente-se em um espaço tranquilo e segure o objeto dourado com ambas as mãos. Visualize uma energia dourada fluindo através de você enquanto repete: “Meu axé cresce à medida que compartilho, movo e crio.” Coloque o objeto no copo de água, adicione o mel e deixe-o sob a luz do sol por uma hora. Então, use essa água para limpar seu altar ou regar plantas, devolvendo a energia ao fluxo natural da vida.

Meditação de Conexão com Yesod

Objetivo: Estimular clareza mental e fortalecer sua capacidade de manifestação.

O que você vai precisar: Apenas um espaço silencioso.

Como fazer:

Feche os olhos e visualize uma ponte de luz conectando sua mente ao centro do universo e ao coração da Terra. Caminhe mentalmente por essa ponte, sentindo-se mais alinhada com cada passo. Enquanto caminha, afirme: “Eu sou o canal da prosperidade. Recebo e distribuo abundância com sabedoria.” Então, permaneça nessa visualização por 10 a 15 minutos.

Fechando com Chave de Ouro

Os rituais são mais do que ações simbólicas; são declarações de intenção para o universo. Em 2025, deixe que sua prosperidade flua como o axé: em movimento, em compartilhamento, em alinhamento com quem você é.

Faça desses rituais aliados na construção de um ano verdadeiramente abundante e transformador.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Amanda Guimarães

Amanda R. Guimarães é cartomante, terapeuta holística e comunicadora, unindo tarot, bruxaria natural e aromaterapia para promover autoconhecimento. Host do Entre Tapas & Cartas, capacita minorias e inspira jornadas pessoais.

arguimaraes19@gmail.com

O post Rituais de Prosperidade para o Ano Novo apareceu primeiro em Personare.