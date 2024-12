Enquanto o Natal costuma ser uma data mais voltada à família, a virada do ano é a preferida para festas e viagens com amigos. Pensando nisso, analisamos como cada signo se diverte no Ano Novo.

Quem aponta seu estilo de diversão é o signo que você tem na Casa 5 do seu Mapa Astral. Esta é a casa que expressa a maneira como você curte a vida, como prazeres e hobbies.

Neste artigo, você descobre como encontrar o signo da sua Casa 5 e ainda confere como cada signo se diverte no Ano Novo! Ainda dá tempo de organizar a virada perfeita para 2025!

Casa 5 no Mapa Astral

A Casa 5 no Mapa Astral é responsável por mais temas além de apontar como cada signo se diverte. Ela também rege criatividade e romances, destacando como cada pessoa se expressa e busca prazer na vida.

Ela reflete habilidades artísticas, estilo de conquista e a maneira como nos relacionamos com filhos e crianças. Além disso, indica nossa autoexpressão e busca por destaque.

Essa casa também revela como nos divertimos, exploramos hobbies e equilibramos autoconfiança e autoestima.

Temas como criatividade artística e performance, bem como a disposição para correr riscos ou lidar com incertezas estão conectados à energia da Casa 5, que é um espaço de prazer e expressão pessoal.

Encontre o signo da sua Casa 5

Existe um signo em cada casa astrológica do seu Mapa Astral. Para saber qual está na sua Casa 5, siga este passo a passo:

Acesse o seu Mapa Astral gratuitamente.

Se não tem cadastro, inclua seus dados de nascimento para fazer login.

Abaixo ou ao lado da Mandala, selecione a opção Casas Astrológicas .

. Em seguida, veja que signo se encontra na sua Casa 5. A pessoa do Mapa abaixo, por exemplo, tem Capricórnio na Casa 5.

Conheça os significados de todas as casas astrológicas

Como cada signo se diverte no Ano Novo

Veja como cada signo se diverte no Ano Novo de acordo com a Casa 5 do seu Mapa Astral:

Áries na Casa 5

Quem tem Áries na Casa 5 quer ação e emoção na virada do ano. Por isso, essas pessoas amam festas dinâmicas, competições amigáveis (tipo jogos e desafios entre amigos) e, claro, precisam de liberdade para aproveitar cada momento ao máximo.

Líderes natas, adoram organizar o brinde da virada ou comandar a playlist da noite. Para elas, a diversão é sinônimo de energia e movimento.

Touro na Casa 5

Para pessoas com Touro na Casa 5, o Ano Novo ideal combina conforto, boa comida e estabilidade. Elas preferem celebrações mais tranquilas, onde podem relaxar e curtir o momento com quem amam.

Assim, jantares elaborados, lugares aconchegantes e o prazer de algo bem planejado são fundamentais. A diversão está em compartilhar bons momentos com segurança e consistência.

Gêmeos na Casa 5

Gêmeos na Casa 5 quer diversão com movimento e troca de ideias. Portanto, festas com muita conversa, jogos interativos e ambientes cheios de gente interessante são a pedida perfeita.

Essas pessoas adoram se entreter com atividades leves e divertidas, que possam estimular a mente e, ao mesmo tempo, criar boas histórias para contar no ano seguinte.

Câncer na Casa 5

Para quem tem Câncer na Casa 5, o Ano Novo é sobre conexão emocional e calor humano. Dessa forma, essas pessoas amam celebrações em família ou com grupos que consideram próximos, criando um ambiente acolhedor e cheio de significado.

Música e momentos tranquilos, assim como a sensação de pertencer a algo maior são essenciais para a diversão delas na virada do ano.

Leão na Casa 5

A virada do ano é o palco perfeito para quem tem Leão na Casa 5 brilhar! Essas pessoas adoram festas grandiosas onde possam se destacar, seja com um look deslumbrante ou comandando os brindes.

Reconhecimento e elogios fazem parte da diversão, assim como romances e momentos intensos. Para elas, o Ano Novo é sobre celebrar quem são e serem admiradas por isso.

Virgem na Casa 5

Pessoas com Virgem na Casa 5 preferem uma diversão bem planejada e organizada na virada do ano. Elas gostam de eventos onde tudo está no lugar – da comida à playlist – e sentem prazer em ajudar nos preparativos para que tudo saia perfeito.

Para elas, uma noite tranquila, produtiva e com pessoas queridas é o jeito ideal de começar o novo ano.

Libra na Casa 5

Elegância e sofisticação definem a diversão das pessoas que têm Libra na Casa 5 no Ano Novo. Elas preferem, portanto, eventos refinados, com boa música, decoração impecável e ótimas conversas.

Reuniões entre amigos e família, onde todos podem compartilhar histórias e criar memórias, são o ponto alto da celebração. Para elas, a harmonia do ambiente é o segredo de uma virada perfeita.

Escorpião na Casa 5

Intensidade é a palavra-chave para Escorpião na Casa 5. Por isso, essas pessoas amam festas vibrantes, com muita energia e paixão no ar. Atividades que envolvam música marcante e dança, bem como competições divertidas podem fazer a noite inesquecível.

Protetoras por natureza, adoram estar cercadas por pessoas de confiança e criar momentos profundos e significativos para celebrar a chegada do novo ano.

Sagitário na Casa 5

Quem tem Sagitário na Casa 5 quer aventura na virada do ano! Nada de ficar parada(o) – essas pessoas preferem uma viagem emocionante, uma festa ao ar livre ou qualquer lugar onde possam sentir a liberdade e explorar novos horizontes.

Generosas e otimistas, amam estar cercadas por pessoas queridas, compartilhando histórias e criando momentos cheios de alegria e boas vibrações.

Capricórnio na Casa 5

Para quem tem Capricórnio na Casa 5, diversão no Ano Novo precisa ter propósito. Assim, preferem festas organizadas, com horários e objetivos claros, onde possam sentir que o tempo está sendo bem aproveitado.

Planejar o jantar, ajudar na organização do evento ou até mesmo refletir sobre metas para o próximo ano pode ser tão prazeroso quanto a celebração em si. Resiliência e produtividade são elementos-chave para um início de ano alinhado com suas expectativas.

Aquário na Casa 5

Espontaneidade define a diversão das pessoas que têm Aquário na Casa 5 no Ano Novo. Elas amam celebrações fora do comum e que respeitem a liberdade de todos.

Portanto, festas cheias de pessoas diferentes, atividades inesperadas e ambientes que estimulem a criatividade são perfeitos para elas.

Amam chocar ou surpreender com ideias inovadoras, seja no look ou no jeito de comemorar a virada. Para elas, o Ano Novo é sobre autenticidade e novas possibilidades.

Peixes na Casa 5

Para quem tem Peixes na Casa 5, o Ano Novo é um momento mágico e cheio de emoção. Dessa forma, essas pessoas preferem celebrações intimistas, com uma atmosfera quase encantada – luzes suaves, música envolvente e um toque de romantismo.

A diversão está em criar um ambiente que pareça um sonho, onde possam se conectar profundamente com as pessoas e com o momento. Adoram rituais simbólicos e momentos reflexivos, deixando a imaginação fluir para começar o ano com inspiração.

