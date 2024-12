Verde no Ano Novo e os significados

Na Cromoterapia, o verde é a cor que equilibra as energias, posicionando-se entre as tonalidades quentes e frias. Sua vibração proporciona serenidade e promove o bom funcionamento do corpo, sendo excelente para manter a saúde física e emocional.

A Cromoterapia, ou Terapia das Cores, utiliza as cores e seus significados para promover equilíbrio, harmonia e saúde.

Nesse sentido, o verde é capaz de:

acalmar o sistema nervoso e diminuir a irritabilidade,

equilibrar o corpo e a mente,

revitalizar órgãos e sistemas,

ajudar na digestão e no funcionamento do sistema digestivo,

normalizar as funções glandulares, especialmente a pituitária,

estabilizar emoções e controlar medos e inseguranças.

Palavras-chave da cor verde: equilíbrio, calma, regeneração.

Como usar verde no Ano Novo

O verde é ideal para quem busca mais tranquilidade e estabilidade. Usar o verde no dia a dia pode ajudar a trazer uma sensação de equilíbrio e promover um estado mental sereno.

Além disso, as festas de fim de ano costumam ser envoltas em superstições e uma das que viralizou nas redes sociais é a teoria sobre usar verde no Natal engravida — leia aqui sobre isso.

Especialmente na celebração de Ano Novo, optar pelo verde pode atrair essas qualidades para o próximo ciclo, principalmente se você combinar com as suas cores de ano novo.

Então, veja dica de como usar.

Roupas verdes

Vestir verde é uma ótima escolha para pessoas que querem se sentir mais centradas. A cor é recomendada para quem busca equilíbrio, sendo ideal para ocasiões que exigem calma e foco, como entrevistas de emprego ou encontros importantes.

Decoração

Incorporar a cor na decoração, como em plantas, almofadas ou até paredes externas, ajuda a criar um ambiente relaxante. Em áreas de descanso, como quintais e salas de estar, o verde promove uma atmosfera de tranquilidade, ideal para relaxar.

Alimentos verdes

Consumir vegetais verdes, como couve, salsinha e espinafre, favorece a digestão e revitaliza o organismo. Sucos verdes, especialmente em jejum, são uma excelente forma de começar o dia com energia e bem-estar.

O que significa Verde no Ano Nono

O verde está intimamente ligado ao Chakra Cardíaco, que é responsável pela harmonia e pelo equilíbrio emocional. Por isso, no Ano Novo, mas também em qualquer período do ano, o significado da cor verde está ligado a:

revitalizar o corpo e a mente,

estabilizar as emoções e acalmar a mente,

promover o bem-estar e a saúde do sistema nervoso,

auxiliar na regeneração e no descanso físico,

trazer sensação de pureza e conexão com a natureza.

Assim, a cor é ideal para momentos em que buscamos mais estabilidade emocional e física, como em períodos de estresse e cansaço.

Exercício para Equilíbrio Emocional

Para estimular o equilíbrio emocional e físico, experimente este exercício com a cor verde:

Sente-se ou deite-se em um ambiente calmo e feche os olhos. Inspire e expire profundamente, concentrando-se na região do peito, onde fica o Chakra Cardíaco. Visualize uma luz verde suave irradiando dessa área, promovendo equilíbrio e serenidade. Permita que essa luz envolva seu corpo e mente, trazendo calma e regeneração.

Esse exercício pode ser realizado diariamente para auxiliar no controle do estresse e no aumento da sensação de bem-estar.

Quando usar Verde no dia a dia

A cor verde é uma excelente escolha para o dia a dia e pode trazer benefícios em diversas situações. Então, confira quando utilizá-la:

Para Promover o Equilíbrio: em momentos de estresse ou cansaço, pois a cor acalma o sistema nervoso e ajuda a manter a estabilidade emocional.

em momentos de estresse ou cansaço, pois a cor acalma o sistema nervoso e ajuda a manter a estabilidade emocional. Para Aumentar a Serenidade: em ambientes e vestimentas, é ideal para dias que exigem tranquilidade e paciência.

em ambientes e vestimentas, é ideal para dias que exigem tranquilidade e paciência. Para Fortalecer a Saúde: Em momentos em que busca cuidar mais do corpo, alimentos e sucos verdes ajudam a revitalizar o sistema digestivo e trazer leveza ao organismo.

Em momentos em que busca cuidar mais do corpo, alimentos e sucos verdes ajudam a revitalizar o sistema digestivo e trazer leveza ao organismo. Para Atrair Prosperidade: Vestir verde em entrevistas ou eventos importantes é uma escolha positiva, pois a cor simboliza equilíbrio e atrai oportunidades.

Vestir verde em entrevistas ou eventos importantes é uma escolha positiva, pois a cor simboliza equilíbrio e atrai oportunidades. Para Reduzir a Irritabilidade: Em situações que exigem autocontrole, o verde é uma cor eficaz para acalmar e reduzir a impulsividade, sendo útil em reuniões e ambientes de convivência.

Verde no Natal Engravida?

Como cromoterapeuta, afirmo que é um mito acreditar que usar a cor verde no Natal possa causar gravidez.

Essa ideia que ganhou força nas redes sociais é apenas uma superstição, pois nenhuma cor tem o poder de gerar esse tipo de influência direta.

No entanto, o verde tem benefícios para a saúde e bem-estar, auxiliando em diversas questões, incluindo o equilíbrio emocional e o fortalecimento da vitalidade.

Na Cromoterapia, a cor ajuda a melhorar condições físicas e a energizar o corpo e a alma, sendo uma cor que contribui positivamente para a saúde integral da mulher, o que é fundamental para uma gravidez.

Contraindicações

Embora o verde seja uma cor de equilíbrio, o uso excessivo pode causar cansaço, especialmente em pessoas que já estão fisicamente esgotadas. Portanto, utilize-o com moderação nesses casos.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

