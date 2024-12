Pressão no ar! O que esperar da Quadratura Sol-Saturno esta semana

Nesta semana de 01 a 07/12, estamos vivendo um trânsito astrológico tenso, que pode trazer um aumento de responsabilidades, frustrações e a sensação de limitações: a quadratura entre Sol e Saturno.

O aspecto exato entre os planetas ocorre nesta quarta-feira (04/12), mas seus efeitos podem ter sido sentidos já nos últimos dias e seguirão fortes no resto da semana.

Para acompanhar este artigo, confira o seu Horóscopo Personalizado grátis e saiba quais as casas (áreas da vida) que podem sentir mais esse trânsito (entenda melhor mais abaixo).

O que é a quadratura Sol-Saturno?

A quadratura é um aspecto astrológico que ocorre quando dois planetas estão separados por 90 graus no zodíaco.

No caso de Sol e Saturno, esta configuração cria um conflito entre a nossa vitalidade (Sol) e a restrição e disciplina (Saturno).

Por isso, a quadratura de Sol com Saturno traz uma energia de pressão, cobrança e desafios, muitas vezes levando à frustração ou à sensação de inadequação.

As possibilidades da efeméride

Durante esse período, podemos enfrentar situações que exigem mais de nós, como uma pressão extra no trabalho, na vida pessoal ou até no plano interno de autodescoberta.

Embora a quadratura traga desafios, ela também pode ser uma oportunidade para o crescimento, se soubermos lidar com as dificuldades com paciência e perseverança.

Pressão nas responsabilidades : tarefas e responsabilidades pode pesar mais do que o normal. É um bom momento para revisar planos de longo prazo e focar em soluções práticas.

: tarefas e responsabilidades pode pesar mais do que o normal. É um bom momento para revisar planos de longo prazo e focar em soluções práticas. Dificuldades emocionais e relacionais : pode haver tensões nas relações pessoais, especialmente quando há falta de alinhamento entre expectativas e resultados.

: pode haver tensões nas relações pessoais, especialmente quando há falta de alinhamento entre expectativas e resultados. Crescimento através da disciplina: embora o progresso possa ser lento, esse aspecto traz a chance de solidificar as bases do que queremos construir para o futuro, exigindo mais disciplina e comprometimento.

Sagitário ameniza pressão

Como estamos no Mês de Sagitário, esse signo ativa nossa necessidade de liberdade, expansão e diversão. Assim, mesmo com a pressão do início da semana, a energia de Sagitário nos convida a sair e aproveitar a vida, ainda que isso signifique um pouco de escapismo.

É aquele momento em que você sente que precisa continuar se divertindo, fazendo planos e se conectando com outras pessoas, apesar do cansaço e da carga emocional. E está tudo certo!

Essa é uma pausa necessária para recarregar as energias e equilibrar a seriedade com a alegria de viver.

Signos que podem sentir mais a Quadratura Sol-Saturno

Quem tiver Sol, Lua, Mercúrio e Vênus em signos mutáveis, como Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, pode sentir mais a Quadratura Sol-Saturno.

Se você não sabe onde você tem esses planetas, abra o aqui o seu Mapa Astral gratuito e confirme.

Esse trânsito pode gerar mais dificuldades em manter o foco e em lidar com a pressão interna e externa. Então, veja as dicas para lidar com a quadratura mais à frente no artigo!

E no Horóscopo de todos os signos

Para entender melhor as áreas da vida que podem entrar em conflito – ou seja, passar por esse processo de sobrecarga e frustração – como falamos antes, é preciso seguir o passo a passo abaixo, que é rápido e gratuito:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça seu login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Sol na Casa…”. Por exemplo, a pessoa da imagem abaixo está com Sol na Casa 2.

Então, Descubra aqui o que essa Casa astrológica significa, ou seja, qual área da sua vida pode sentir mais a quadratura Sol-Saturno.

Dicas Práticas para Navegar pela Quadratura Sol-Saturno

Paciência e persistência: O caminho pode ser mais lento, mas o crescimento será sólido e duradouro. Evite pressa e aposte em planejamento a longo prazo. Cuidado nas relações pessoais: Se suas relações (casas 3, 7, 11) estiverem sob pressão, seja paciente e reflita sobre expectativas. Alinhe-se com os outros para evitar frustrações. Reveja seu planejamento financeiro: Se Saturno afetar áreas de trabalho e dinheiro (casas 2, 6, 10), faça uma revisão cuidadosa e evite decisões impulsivas. Desacelere e respeite seu tempo de crescimento: Evite comparações e saiba que o seu desenvolvimento pessoal ocorre no seu ritmo. Não se cobre por resultados imediatos.

Aproveite!

A quadratura entre o Sol e Saturno é um momento de desafios, mas também de crescimento. Embora a pressão e as dificuldades sejam inevitáveis, elas trazem oportunidades valiosas de aprendizado, perseverança e fortalecimento das bases para o futuro.

Ao entender como esse trânsito afeta as áreas da sua vida, você pode se preparar melhor para navegar pelas tensões e tirar proveito do crescimento a longo prazo que ele proporciona.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

