Liniker, Ludmilla, Vini Jr. e mais: as previsões para os famosos em 2025

O ano novo está quase aí, e a curiosidade sobre as previsões para os famosos em 2025 só aumenta! O que será que o ano trará para Liniker, Anitta, Vini Jr., Fernanda Torres e outras celebridades?

Conquistas, novos amores, filhos ou desafios inesperados? Ou quem sabe uma transformação radical nas suas carreiras?

A boa notícia é que, graças à Numerologia, podemos “dar uma espiadinha” nas energias que vão reger o ano de cada um.

Como são feitas as previsões para os famosos?

O segredo está no Ano Pessoal, uma poderosa ferramenta da Numerologia que revela as energias de 2025 para cada pessoa. Esse número diz se será um ano para realizar, mudar, brilhar, se comunicar, se especializar, consolidar suas bases…

No caso das celebridades, como a gente sabe a data de nascimento delas, podemos calcular o Ano Pessoal de cada uma e, ainda, ver os números dos Trimestres Pessoais, que revelam tendências específicas para cada etapa do ano!

Por exemplo, sabemos que a fertilidade vai estar forte para Anitta em 2025, e que Neymar pode estar envolvido em mais polêmicas no próximo ano.

Que daber tudo? A seguir, te contamos tudo sobre as previsões para os famosos em 2025!

Previsões para os famosos em 2025

Ana Castela – Ano Pessoal 9

A cantora sertaneja é um dos maiores nomes da música no Brasil e segue dominando as paradas e conquistando ainda mais fãs nas redes sociais.

Em 2025, ela viverá um ano supercriativo e cheio de expressividade, com uma força incrível para emocionar e inspirar seu público.

Será um período de superação, com muitas viagens, sacrifícios pessoais e a chance de fechar ciclos, resolver pendências e realizar um sonho marcante.

Ana Maria Braga – Ano Pessoal 5

Ana Maria Braga é uma das apresentadoras mais amadas da TV brasileira, com uma carreira incrível à frente do Mais Você, onde compartilha tudo, desde receitas até experiências de vida.

Em 2025, ela estará com vontade de se reinventar e se jogar em novas experiências. Vai rolar uma necessidade de mudança e transição, buscando algo mais leve e com menos compromisso.

O 2º trimestre promete muitas novidades e viagens, e ela terá mais tempo para curtir os hobbies. Mas, no 3º trimestre, pode surgir algum atrito ou até o fim de uma parceria ou contrato.

Anitta – Ano Pessoal 6

Anitta segue brilhando no cenário musical internacional e, em 2025, sua carreira continua em ascensão. Mas esse ano promete algo mais: o foco vai estar na vida pessoal.

O Ano Pessoal 6 traz uma energia de conexão com a família e o amor. É um período excelente para fortalecer laços e até pensar em maternidade. A energia de fertilidade, tanto no aspecto literal quanto criativo, estará mais intensa, especialmente no segundo trimestre.

Já no terceiro trimestre, Anitta pode viver experiências emocionantes e transformadoras. Esse será um ano de muitas reflexões e mudanças na sua vida pessoal, mas também no profissional.

Bruna Marquezine – Ano Pessoal 3

Bruna Marquezine, atriz e influenciadora digital, segue brilhando tanto nas telas quanto nas redes sociais. Em 2025, o ano será ainda mais favorável para trabalhos artísticos e criativos, com ela assumindo ainda mais o protagonismo.

Também será uma época de maior intensidade afetiva. O número 3, associado à fertilidade e filhos na Numerologia, e pode trazer novas energias para a vida pessoal.

No 2º semestre, podem surgir conflitos e ciúmes na vida a dois. Para evitar o fim de um vínculo nos 2º e 3º trimestres, será importante manter diálogos sinceros e a disposição para recomeçar com mais união e companheirismo.

Cauã Reymond – Ano Pessoal 7

Cauã Reymond tem se destacado não só nas novelas, mas também em novos projetos de cinema e teatro. Em 2025, o galã pode viver um período de mais aprendizado, com cursos, aprimoramento de idioma e até uma busca espiritual.

O ano também pede mais descanso e qualidade de vida. O número 7, que rege viagens e experiências internacionais, pode abrir boas oportunidades para ele trabalhar fora do Brasil.

No 2º e 3º trimestres, essas tendências ficam ainda mais em alta.

Deborah Secco – Ano Pessoal 1

Deborah Secco segue sendo uma das grandes estrelas da TV, reconhecida pela sua versatilidade e por dar vida a personagens marcantes. Em 2025, ela viverá um novo ciclo cheio de novidades e projetos.

Com a disposição de se arriscar, sua ousadia a levará a enfrentar desafios e se destacar ao superá-los. No 2º trimestre, ela pode precisar de mais tempo para se preparar, seja para um novo personagem ou para gestar ideias.

Também será um período de resolver algum conflito com uma mulher ou em parcerias. Já o 3º trimestre promete ser mais voltado para divulgação, autopromoção e muita criatividade expressiva. Um ano bem dinâmico e cheio de novas oportunidades!

Faustão – Ano Pessoal 7

Faustão é uma das figuras mais carismáticas da televisão brasileira e tem se reinventado em novos projetos de entretenimento. Em 2025, o apresentador deve buscar um ritmo mais moderado, com foco na qualidade de vida.

No ano 7, é essencial dar mais atenção ao descanso e à saúde. Ele também pode se sentir mais especialista no que faz, aprimorando ainda mais sua forma de trabalhar.

O 2º trimestre pode trazer uma crise ou uma surpresa, enquanto o 3º deve trazer um lado mais criativo e inspirador.

Fernanda Torres – Ano Pessoal 7

A atriz Fernanda Torres, com sua torcida para a tão esperada indicação ao Oscar de 2025, vive um momento de grande destaque com o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Em 2025, o Ano 7 traz uma vibe de introspecção, viagens e oportunidades no exterior. Pode ser uma pista sobre novas experiências internacionais, seja em cursos, trabalhos fora do país ou até uma possível surpresa relacionada ao Oscar.

O foco também será em buscar uma conexão mais profunda com sua espiritualidade e propósito de vida.

No entanto, o ano pode trazer alguns mal-entendidos ou até segredos à tona, especialmente no 2º e no 3º trimestres. Talvez, Fernanda também se envolva com alguém de fora ou se refugie fora do Brasil para renovar energias e focar no que realmente importa.

Gisele Bündchen – Ano Pessoal 8

A supermodelo brasileira liderou o ranking da pesquisa Most Influential Celebrities 2024 da Ipsos, destacando sua influência global. E 2025 promete ser ainda mais especial! Ela espera o terceiro filho de seu relacionamento com Joaquim Valente, com quem deve se casar em breve.

Esse será um período para dar mais destaque à sua vida familiar e reestruturar sua carreira, com foco no reconhecimento e em grandes conquistas. Seu poder de influência estará mais forte do que nunca, e ela pode firmar um contrato superimportante.

No 2º trimestre, o ritmo vai diminuir um pouco, e no 2º semestre, Gisele vai assumir mais responsabilidades, especialmente com a família e a saúde.

Ivete Sangalo – Ano Pessoal 5

Ivete Sangalo, uma das maiores cantoras do Brasil, celebrou 30 anos de carreira com uma turnê incrível em 2024. Mas, em 2025, pode vir novidade por aí!

O ano 5 costuma ser um divisor de águas, e Ivete pode tomar uma decisão surpreendente, abrindo portas para uma experiência nova, ousada e até arriscada – e isso pode até chocar um pouco seu público.

As novidades, como viagens e maior influência no exterior, devem ficar mais visíveis no 1º semestre. No 3º trimestre, uma crise pode surgir em alguma relação ou parceria.

Iza – Ano Pessoal 3

A mãe de Nala, nascida em outubro, brilhou ainda mais no último ano e consolidou sua carreira de sucesso. Sua voz poderosa e sua autenticidade conquistaram uma legião de fãs.

Em 2025, essa força para se comunicar e se expressar vai estar ainda mais em alta. Iza vai buscar intensidade emocional, mais prazer e diversão, além de viver momentos de criatividade intensos, especialmente no 1º e no 4º trimestre.

No 2º trimestre, pode enfrentar risco de separação ou fim de contrato, mas, se houver diálogo e clareza, o vínculo pode se renovar no 3º trimestre.

Jojo Todynho – Ano Pessoal 4

A polêmica Jojo Todynho continua fazendo sucesso nas redes sociais e se dedicando a novos projetos musicais e empresariais. Em 2025, ela vai viver um ano de mais responsabilidades e reestruturação, tanto na carreira quanto na saúde e na família.

Respeitar seus limites e fazer um planejamento mais prático serão fundamentais. No 2º trimestre, será importante cuidar melhor das finanças. Já o 3º trimestre promete ser mais criativo e cheio de oportunidades para se comunicar.

Liniker – Ano Pessoal 1

Dona do álbum Caju e grande vencedora do Prêmio Multishow 2024, além de ser a primeira artista transgênero brasileira a vencer um Grammy Latino, a cantora segue trilhando um caminho de sucesso em 2025.

Sua sede por mais conquistas estará mais forte do que nunca, buscando não apenas novos prêmios, mas também se aventurando em projetos diferentes e ousados. Ela terá a energia necessária para se destacar, abrir novos caminhos e apontar tendências.

O 2º trimestre pode trazer alguns conflitos, com a possibilidade de renovação contratual ou até mesmo o fim de parcerias. Mas o 2º semestre será um período super criativo, fértil e dinâmico, com muito espaço para novas oportunidades e crescimento.

Luan Santana – Ano Pessoal 7

Luan Santana, o cantor sertanejo que celebrou 15 anos de carreira em 2024 com um álbum especial, segue brilhando nas paradas musicais e se mantendo como uma grande figura do sertanejo.

Em 2025, a prioridade vai ser cuidar melhor da saúde e da qualidade de vida, com mais descanso e atenção a si mesmo. Como Luan está esperando seu primeiro filho com a esposa, Jade, ele também vai dar mais tempo para a família.

Diminuir o ritmo de trabalho será essencial. O foco pode estar em viagens internacionais, aprimorar o idioma e se conectar mais com a espiritualidade.

Luana Piovani – Ano Pessoal 1

A polêmica atriz e influenciadora digital, que se destaca tanto nas novelas quanto nas redes sociais, segue com uma carreira superativa, dividida entre entretenimento e o mundo dos negócios.

Em 2025, ela inicia um novo ciclo com disposição para se jogar em projetos ousados e até fora da caixa. O lado sincerona vai estar mais afiado, o que pode gerar alguns atritos com figuras de autoridade ou homens.

As tretas podem ser mais intensas no 2º trimestre, mas o 2º semestre promete trazer muita criatividade e novas experiências.

Ludmilla – Ano Pessoal 1

Ludmilla é um fenômeno no Brasil, transitando do funk ao pagode. Em 2025, ela vai viver um momento único: terá seu primeiro filho com a esposa, Brunna Gonçalves.

Será um ano de renovação total e experiências inéditas. É hora de ousar, criar, se reinventar e abraçar novos desafios.

No 2º trimestre, talvez ela precise desacelerar um pouco, mas, no 2º semestre, ela vai expandir e inovar em vários projetos.

Luísa Sonza – Ano Pessoal 7

Luísa Sonza é uma das artistas mais comentadas do Brasil e, para 2025, o ano promete muitas melhorias e aperfeiçoamentos para ela. O Ano Pessoal 7 é sinônimo de introspecção e crescimento. Portanto, será um ano de reflexão profunda e autodescoberta.

Luísa provavelmente se dedicará a seus projetos mais íntimos e espirituais, buscando equilíbrio e uma maior conexão consigo mesma. Esse será o momento de plantar as sementes para novas conquistas no futuro.

No campo profissional, a cantora pode se surpreender com resultados inesperados, mas positivos.

Neymar Jr. – Ano Pessoal 7

Neymar é uma das figuras mais influentes do Brasil e segue em destaque no futebol internacional. Em 2025, o foco será no cuidado com sua forma física, já que o número 7 pede aperfeiçoamento técnico.

Como ele já tem o 7 no Número de Impressão do seu Mapa Numerológico de nascimento, o ano pode ser marcado por ainda mais visibilidade, seja com polêmicas ou por decisões internacionais que afetem sua imagem.

Nicolas Prattes – Ano Pessoal 9

Nicolas Prattes, um dos jovens talentos da TV brasileira, se destaca em novelas e no teatro, além de ser constantemente destaque nas manchetes, principalmente ao lado da namorada, Sabrina Sato.

Em 2025, ele viverá um ano de fortes emoções e experiências marcantes, com a finalização de ciclos e a resolução de pendências. Sacrifícios pessoais poderão ser necessários para alcançar um grande sonho.

O ano também será muito artístico e expressivo para ele, com viagens e espiritualidade ganhando destaque.

Pabllo Vittar – Ano Pesoal 3

Pabllo Vittar, uma das maiores estrelas da música pop brasileira, segue expandindo seus horizontes com lançamentos que misturam música e ativismo.

Em 2025, seu lado criativo e artístico vai estar a mil! O desejo de brilhar, se destacar e ocupar ainda mais o centro das atenções vai ser bem forte.

No 2º trimestre, o foco será em curtir mais a família, enquanto no 3º trimestre ela pode realizar aquele grande sonho que tanto almeja.

Paolla Oliveira – Ano Pessoal 9

Paolla Oliveira segue sendo uma das maiores estrelas da TV brasileira, com destaque tanto em novelas quanto em campanhas publicitárias. Recentemente, ela tem se destacado ainda mais ao falar sobre “corpos reais” e sem filtros.

2025 será um ano de encerramentos e conclusão de ciclos, com a realização de grandes sonhos. Ela terá disposição para fazer sacrifícios pessoais por seus ideais e desapegar do que já não serve.

Buscar um propósito maior para seus projetos e se envolver em trabalhos humanitários serão ótimas escolhas para o ano.

Preta Gil – Ano Pessoal 7

Preta Gil segue se dedicando à música e às causas sociais, além de ser uma presença ativa nas redes, onde compartilha sua luta contra o câncer de intestino, diagnosticado em janeiro de 2023.

Em 2025, ela pode enfrentar desafios na saúde, além de sentir uma conexão mais forte com a espiritualidade e a fé. Esse será um ano de grandes reflexões e, com isso, Preta pode se tornar uma referência ainda maior ao compartilhar suas experiências e aprendizados profundos.

O 2º trimestre pode trazer uma crise mais acentuada, mas no 3º ela se eleva emocionalmente por meio da arte, da inspiração e do amor.

Rebeca Andrade – Ano Pessoal 4

Após se consagrar como a maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade enfrentará em 2025 um ano de mais responsabilidades e desafios, exigindo uma gestão mais cuidadosa do tempo e da carreira.

O foco será em buscar mais segurança, tanto financeira quanto profissional. O trabalho em equipe estará em destaque, com possibilidades de conquistar um acordo bem lucrativo no 2º trimestre.

Porém, será fundamental prestar atenção nos próprios limites para evitar lesões. No 3º trimestre, Rebeca terá condições de brilhar ainda mais, podendo até formalizar novos vínculos e dar um passo importante na sua trajetória.

Sabrina Sato – Ano Pessoal 6

Sabrina Sato, apresentadora de TV, continua encantando o público com sua personalidade e projetos diversificados. Em 2024, o relacionamento com Nicolas Prattes foi destaque, além da perda de uma gestação.

Já em 2025, o romantismo e o desejo de curtir mais a família vão estar em alta. Isso pode envolver uma possível gravidez ou simplesmente mais tempo com os familiares. A fertilidade vai estar mais forte no 2º trimestre.

No 1º e 4º trimestres, será necessário bastante diplomacia para equilibrar acordos e resolver atritos, tanto na vida afetiva quanto profissional, evitando rompimentos ou o fim de parcerias.

Sandy – Ano Pessoal 2

Ícone da música brasileira, Sandy continua conquistando diferentes gerações de fãs. Em 2025, seu lado maternal, afetuoso e protetor ganha destaque.

A cantora pode usar essa sensibilidade para criar músicas que toquem ainda mais seu público. Como o número 2 também está ligado a parcerias, este será um ótimo período para trabalhos em dupla.

O 2º e o 3º trimestres trazem mais responsabilidades tanto na família quanto na carreira.

Viih Tube – Ano Pessoal 8

Viih Tube, ex-participante do Big Brother Brasil, se consolidou como influenciadora digital e empresária. Além disso, ela compartilha a vida como mãe de Ravi (nascido em novembro) e Lua, filhos com Eliezer.

Para 2025, o ano será de mais responsabilidades e trabalho. Será importante para ela administrar melhor a carreira, os contratos e as finanças.

No 2º trimestre, pode surgir algum desafio nessa área. Já no 3º, o trabalho em equipe e o marketing da família estarão super favoráveis.

Vinícius Júnior – Ano Pessoal 1

Recentemente eleito o segundo melhor jogador do mundo pela France Football, Vini Jr. segue forte não só dentro de campo, mas também como uma voz ativa na luta contra o racismo.

Em 2025, sua vontade de liderar e conquistar estará ainda mais forte. Sua energia assertiva o levará a buscar protagonismo, mas isso pode gerar alguns conflitos, principalmente com figuras de autoridade, como juízes, dirigentes ou até colegas de time.

O 2º semestre promete ser mais promissor, com mais oportunidades para brilhar e se destacar ainda mais no cenário internacional.

Virginia Fonseca – Ano Pessoal 1

Virginia Fonseca, influenciadora e empresária de sucesso, continua arrasando com sua enorme base de seguidores e parcerias com marcas renomadas. Ela compartilha com seus fãs momentos pessoais e empresariais, além de ser mãe de três filhos com Zé Felipe.

Em 2025, será um ano superdinâmico, cheio de novos projetos e disposição para ousar. Ela pode começar novos hábitos e dar início a um ciclo totalmente novo na sua vida. O ano pede mais independência, liderança e inovação.

No 2º trimestre, podem surgir mais conflitos na relação ou em parcerias, mas no 2º semestre, a fertilidade – seja criativa ou literal – estará em alta!

Xuxa – Ano Pessoal 3

A eterna Rainha dos Baixinhos segue como uma das personalidades mais queridas do Brasil, com novos projetos de TV e ações sociais em 2024.

Em 2025, seu lado criativo e comunicativo estará em alta! Ela vai querer brilhar, estar no centro das atenções e cativar ainda mais seu público.

No amor, pode rolar um conflito maior no 2º trimestre, mas há boas chances de renovação e muito carinho no 3º, com um novo jeito de se conectar.

Yasmin Brunet – Ano Pessoal 3

Yasmin Brunet tem ganhado cada vez mais destaque nas redes sociais e no universo digital. Depois de sua participação no BBB 24, a modelo tem compartilhado seu estilo de vida, saúde e bem-estar com seus seguidores.

Em 2025, o foco será no prazer, nas relações afetivas e na vivência intensa. O Ano 3 traz mais exposição e coragem para se expressar de maneira autêntica, mesmo diante de críticas. Ela também usará mais a criatividade e a comunicação para se promover.

No 2º trimestre, pode viver uma fase de envolvimento afetivo, com crises e superações até o 3º trimestre. A realização de um grande sonho, como ser mãe e constituir família, também está em pauta para esse ano.

