Como usar a escrita terapêutica no Natal

Então é Natal! Esperada por algumas pessoas e rejeitada por outras, essa época do ano mexe com nossas esperanças e dores. As razões atravessam o mundo emocional e muita coisa precisa ser conciliada. Por isso, a escrita terapêutica no Natal pode ser uma boa pedida.

Muitas vezes, nossa mente, lógica e linear, fica tentando manter o controle de tudo, enquanto disfarça os sentimentos profundos. Por isso, falar colocar para fora nossas emoções e aprender a lidar com elas pode ser a melhor forma de passar um Natal em família feliz, por prazer, não por obrigação.

Escrita terapêutica para lidar com as emoções no Natal

Que tal escrever uma cartinha para Papai/Mamãe Noel? Sim, vamos experimentar um exercício que resgata a sua criança interior.

Quando uma criança escreve uma cartinha para o Papai/Mamãe Noel, ela está usando todo o potencial criativo, a mente mágica, sem limites. Ela acredita com força, em todas as suas células, que aquilo é verdade. O corpo começa a reagir nesta mesma frequência e acontece um grande bem estar.

Isto ocorre porque o cérebro não sabe o que é verdade ou mentira, o que é fantasia ou realidade. Então, é possível utilizar estes recursos para auxiliar a lidar com as pressões que causam grande estresse, que tendem a aumentar nesta época.

Tenha em mente que seu corpo está se adaptando à vida, todo o tempo. Tudo que você sente, sejam sintomas, sentimentos ou comportamentos, é o seu corpo fazendo o melhor que pode fazer para se adaptar.

Apoio ao nosso (inteligente) sistema de adaptação

A escrita terapêutica no Natal é uma ferramenta poderosa, então escreva sua cartinha para Papai/Mamãe Noel.

É importante seguir a ordem da escrita. O que queremos é instalar uma mudança consistente no processo interno.

Conte sobre seus medos, sobre o que te angustia, conte dos seus sentimentos ou incômodos. Conte sobre aquilo que sente como obrigações, o que te massacra. Conte das suas dúvidas. Conte também aquilo que você deseja, como você QUER se sentir. Use o tempo presente, por exemplo: “sinto que hoje estou saudável”. Por fim, você vai contar tudo que você conquistou e superou. Será que você foi uma boa menina, um bom menino? Conte que você superou a doença, que conseguiu chegar até aqui, que resolveu algo, que deu jeito nisso e naquilo…

Observe a força que você encontra ao escrever sobre essas coisas. Perceba como seu corpo vai ficando realmente mais feliz. São as possibilidades que se abriram dentro do seu ser!

Após escrever, dê um destino à sua carta. Sugiro que você “poste” em um endereço alquímico, queimando a carta. O fogo é o elemento do coração, que representa a espiritualidade. Experimente!

Que estes momentos de comemoração sirvam para que a vida seja lembrada como o bem maior. E que todos os seres tenham direito à vida e ao bem-estar.

Façamos a nossa parte!

