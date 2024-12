Faça sua decoração de Ano Novo 2025 com Feng Shui

A decoração de Ano Novo é uma das partes mais divertidas e emocionantes da celebração. Criar um ambiente que reflita boas energias e expectativas para o próximo ano torna a festa ainda mais especial.

Se você está planejando receber os amigos e familiares para a virada de 2024 para 2025, confira algumas decorações de Ano Novo com recomendações do Feng Shui que podem transformar a energia da sua casa sem pesar no bolso.

Veja aqui TUDO sobre 2025 e previsões personalizadas para você

Feng Shui na decoração de Ano Novo 2025

Ao longo do ano, a gente usa as recomendações do Feng Shui em casa e no local de trabalho, intencionando saúde, harmonia e prosperidade.

No fim do ano, elementos extras entram nos ambientes para decoração de Ano Novo garantir alegria e paz nas comemorações.

De acordo com o Mestre Joseph Yu, do Feng Shui Research Center, a chave para não perturbar o equilíbrio das energias na sua casa com a decoração de Ano Novo é incluir todos os cinco Elementos no ambiente.

Assim, a energia vital (qi) fluirá e ajudará a atrair boa sorte para sua família no Ano Novo.

Quais itens incluir na decoração de Ano Novo

Cada elemento traz uma energia específica para o ambiente. Veja abaixo como cada um pode ser incorporado à sua decoração:

Árvore

Cores : verde e azul

: verde e azul Formas : linhas verticais, retângulos, cilindros

: linhas verticais, retângulos, cilindros Na Decoração: Árvore de Natal

Fogo

Cores : vermelho, rosa forte, laranja, púrpura

: vermelho, rosa forte, laranja, púrpura Formas : triângulos, pirâmides, estrelas

: triângulos, pirâmides, estrelas Na Decoração: lâmpadas e velas acesas

Terra

Cores : amarelo, marrom, bege

: amarelo, marrom, bege Formas : quadrado, linhas horizontais

: quadrado, linhas horizontais Na Decoração: pedras, vasos de argila e cimento

Metal

Cores : dourado, prateado, branco, cinza

: dourado, prateado, branco, cinza Formas : círculos e arcos

: círculos e arcos Na Decoração: som de metal, como, por exemplo, os sinos

Água

Cores : preto, azul-cobalto, azul-marinho

: preto, azul-cobalto, azul-marinho Formas : formas sinuosas e irregulares

: formas sinuosas e irregulares Na Decoração: líquidos, espelhos e vidros

Decoração de ano novo 2025 simples

O formato cônico do pinheiro de Natal, por exemplo, está associado ao elemento Fogo, enquanto a tradicional cor verde do pinheiro remete ao elemento Árvore.

Você pode completar o ciclo incluindo os Elementos Terra, Metal e Água.

Bolas prateadas e douradas, por exemplo, podem ser penduradas na árvore, enquanto caixas de presentes quadradas e retangulares (associadas ao elemento Terra) podem ser dispostas sob a árvore.

Para caprichar ainda mais, use embrulhos em tons de amarelo, caramelo, bege e marrom — cores que representam a Terra.

Uma toalha ou tapete azul-marinho ou preto sob a árvore de Natal finaliza a decoração de Ano Novo com equilíbrio.

Decoração de mesa Ano Novo

Para criar uma decoração de mesa Ano Novo harmoniosa e energizada, você pode colocar guardanapos verdes ou azuis ou arranjos de flores naturais em tons de verde e azul, simbolizando o elemento Árvore.

Velas vermelhas ou douradas são perfeitas para trazer calor e energia à celebração. Utilize castiçais em formas de pirâmide ou estrelas para reforçar a simbologia do fogo.

Utilize pratos de cerâmica ou madeira, que representam o elemento Terra, trazendo estabilidade e nutrição para a mesa.

Talheres prateados ou dourados, assim como taças de vidro transparente ou prateadas, são perfeitos para representar o metal e sua energia de prosperidade.

Use taças ou copos de vidro transparente ou com detalhes azuis para simbolizar a fluidez e serenidade da Água.

Para finalizar, coloque taças ou copos de vidro transparente ou com detalhes azuis para simbolizar a fluidez e serenidade da Água.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Aline Mendes

Arquiteta, Mestre em Feng Shui, Geobióloga e Radiestesista. Autora do livro Feng Shui - Terapia de Ambientes e representante oficial no Brasil do Feng Shui Research Center - Mestre Joseph Yu.

contato@alinemendes.com.br

O post Faça sua decoração de Ano Novo 2025 com Feng Shui apareceu primeiro em Personare.