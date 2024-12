As festas de fim de ano são marcadas por celebrações e reflexões. Na ceia de Ano Novo, é comum que os alimentos escolhidos representem sorte, proteção e amor. Mas isso não significa que você precise abrir mão da saúde ou da praticidade.

Aqui, você aprende como montar uma ceia de Ano Novo simples e saudável, com opções deliciosas que agradam a todos, incluindo opções vegetarianas e veganas, sem abrir mão do sabor ou da tradição.

Com as dicas a seguir, você poderá preparar uma mesa bonita, repleta de comidas de Ano Novo simbólicas e saudáveis, conectando-se com suas intenções para o próximo ano.

Como preparar uma Ceia de Ano Novo saudável

Os pratos tradicionais de uma ceia de Ano Novo são variados, mas muitas vezes calóricos e gordurosos, o que pode interferir na saúde e ocasionar ganho de peso.

Ainda assim, não é necessário se privar. Ao fazer escolhas inteligentes, você pode ter uma ceia saborosa e saudável ao mesmo tempo.

Ao evitar, por exemplo, carnes gordurosas como lombo, tender e pernil, que têm cerca de 400 calorias para cada 100 gramas, você pode optar por proteínas menos calóricas.

Por exemplo, um peru assado regado com suco de laranja ou, ainda, o bacalhau feito com tomate, pimentão, brócolis, cebola e alho.

Para acompanhar as carnes e os assados, a tradicional farofa e o arroz natalino não precisam ficar de fora da ceia. Por isso, a ideia é adaptar a preparação dos pratos.

Ao invés de incrementar a farofa com bacon ou presunto, use frutas secas ou legumes, como nozes, damasco e milho.

Já o arroz pode ser enriquecido com lascas de amêndoas ou uvas passas. Se for integral, melhor ainda. Além de ser mais saudável, as fibras ajudam a aumentar a saciedade.

Outra dica rápida e saudável para a noite de Natal e Ano Novo é investir nas saladas verdes, ao invés das misturas cremosas, que são feitas com maionese e creme de leite.

Além disso, na hora de preparar as delícias que farão parte da ceia, é importante não descuidar dos temperos. Assim, para dar gosto aos alimentos, as melhores opções são as naturais, como alho, cebola, louro, orégano, alecrim, manjericão ou cravo.

Lista de comidas para a ceia de Ano Novo

A seguir, confira um guia completo com dicas e substituições saudáveis:

1. Aperitivos

Enquanto a ceia não fica pronta, seus convidados podem se deliciar com aperitivos saudáveis.

As oleaginosas , como nozes, amêndoas, pistache, avelã e castanhas, são fontes de gordura que funcionam como aliadas à saúde do coração. Além disso, ajudam a diminuir a fome.

, como nozes, amêndoas, pistache, avelã e castanhas, são fontes de gordura que funcionam como aliadas à saúde do coração. Além disso, ajudam a diminuir a fome. Você também colocar frutas, como romã , associada às paixões e à fecundidade, além de rica em vitamina C e ajuda a fortalecer as defesas naturais do organismo.

, associada às paixões e à fecundidade, além de rica em vitamina C e ajuda a fortalecer as defesas naturais do organismo. As uvas simbolizam abundância no Ano Novo. Acredite ou não nessa superstição, coma do mesmo jeito, pois uvas fornecem glicose, fibras e água, além de matar bem a vontade de comer doce.

simbolizam abundância no Ano Novo. Acredite ou não nessa superstição, coma do mesmo jeito, pois uvas fornecem glicose, fibras e água, além de matar bem a vontade de comer doce. Além disso, vale, ainda, oferecer legumes cortados, como cenouras, palmito, pepino.

2. Proteínas e Carnes

No Ano Novo, acredita-se que é melhor evitar animais que “ciscam”, como aves, caranguejos e siris, pois “andam para trás”. Se você acredita nessa crença, opte por peixes na ceia de ano novo , que também são mais saudáveis e leves.

, que também são mais saudáveis e leves. Mas se ainda assim quiser ter carneiro, gado ou porco na sua mesa da Virada, tudo bem. São proteínas, se constituem de aminoácidos, nutrientes importantes para o sistema imunológico.

na sua mesa da Virada, tudo bem. São proteínas, se constituem de aminoácidos, nutrientes importantes para o sistema imunológico. Além disso, evite carnes processadas como tender ou chester industrializado. Prefira frango orgânico, peixes ou lombo suíno temperados com ervas naturais.

como tender ou chester industrializado. Prefira frango orgânico, peixes ou lombo suíno temperados com ervas naturais. Para uma alternativa vegetariana, experimente pratos com proteína de soja , tofu ou grão-de-bico.

, tofu ou grão-de-bico. Cuidado com excessos tanto no tamanho da porção quanto nos tipos. Por exemplo, você não precisa misturar peixe, ovo e carne vermelha. Escolha apenas uma opção!

Veja:

2. Arroz e Acompanhamentos

O arroz simboliza riqueza, abundância e fertilidade e sua cor representa a divindade. Rico em carboidrato, fornece energia para o corpo e para o cérebro. Ou seja, arroz é um ingrediente perfeito para sua Ceia de Ano Novo Saudável.

e sua cor representa a divindade. Rico em carboidrato, fornece energia para o corpo e para o cérebro. Ou seja, arroz é um ingrediente perfeito para sua Ceia de Ano Novo Saudável. Você pode substituir o arroz branco por arroz integral , que é mais nutritivo. Adicione cenoura ralada, amêndoas ou uvas-passas para um toque festivo.

, que é mais nutritivo. Adicione cenoura ralada, amêndoas ou uvas-passas para um toque festivo. Lentinha na Virada de ano é consumida para atrair riqueza. Essa preciosa leguminosa é muito rica em fibras solúveis. Por isso, a lentilha deve ser mais consumida ao longo do ano inteiro, e não somente no Ano Novo.

é consumida para atrair riqueza. Essa preciosa leguminosa é muito rica em fibras solúveis. Por isso, a lentilha deve ser mais consumida ao longo do ano inteiro, e não somente no Ano Novo. O Louro , proveniente do Mediterrâneo, era símbolo de vitória para atletas e heróis nacionais durante a Roma Antiga. Este significado perdura até hoje, quando levamos uma folha de louro na carteira como símbolo de boa sorte!

, proveniente do Mediterrâneo, era símbolo de vitória para atletas e heróis nacionais durante a Roma Antiga. Este significado perdura até hoje, quando levamos uma folha de louro na carteira como símbolo de boa sorte! Além disso, Farofa caseira com legumes ou frutas secas também é uma opção mais saudável que versões com bacon e presunto.

Veja:

3. Bebidas

Troque refrigerantes por sucos naturais de frutas como uva, cranberry ou blueberry, que são ricos em antioxidantes.

de frutas como uva, cranberry ou blueberry, que são ricos em antioxidantes. Aposte em água aromatizada com rodelas de laranja, limão, gengibre ou hortelã para hidratar de forma saborosa.

com rodelas de laranja, limão, gengibre ou hortelã para hidratar de forma saborosa. Você pode preparar água aromatizada com raminhos de hortelã ou alecrim. Essa receita ajuda na digestão.

Já a água de coco com melancia e os chás de frutas gelado são opções bonitas e saborosas que ajudam a hidratar o corpo.

e os são opções bonitas e saborosas que ajudam a hidratar o corpo. Se quiser fazer algo ainda mais poderoso, ofereça água solarizada , que renova e revitaliza o organismo, além de poder aproveitar os benefícios das cores dos vidros, trabalhando com a Cromoterapia , e ainda embelezando a ceia de Ano Novo.

, que renova e revitaliza o organismo, além de poder aproveitar os benefícios das , e ainda embelezando a ceia de Ano Novo. Se você não quer abrir mão da bebida alcoólica, não esqueça de intercalar seu drink com água.

Veja:

4. Sobremesas

Opte por versões caseiras e saudáveis, como rabanadas assadas ou mousse de chocolate com abacate, cacau e mel.

ou mousse de chocolate com abacate, cacau e mel. Prefira sobremesas leves, como saladas de frutas ou panetone integral.

Por que não uma bandeja farta de frutas?

Além disso, você pode preparar um pudim de leite desnatado.

Mas não esqueça da velha recomendação: coma com moderação! Não é porque é saudável que pode ser comido de forma ilimitada!

Veja:

Dicas para uma Ceia de Ano Novo Vegetariana e Vegana

Se você busca um menu inclusivo, confira opções vegetarianas e veganas para a ceia de Ano Novo saudável:

Pratos Veganos e Vegetarianos

Estufado de lentilhas com especiarias, um prato rico em proteínas e símbolo de prosperidade.

Cuscuz marroquino com frutas secas, nozes e especiarias é leve e delicioso.

Lasanha de abobrinha com molho de tomate e queijo vegano ou creme de castanhas.

Acompanhamentos

Farofa vegana feita com cenoura, cebola e azeite.

Salada de quinoa com grão-de-bico, tomate-cereja e hortelã.

Sobremesas Veganas

Panetone vegano de frutas secas, uma releitura do clássico natalino.

Mousse de chocolate vegano feito com chocolate 70% cacau e creme de coco.

Cardápio Completo para a Ceia de Ano Novo

Petiscos

Palitos de vegetais crus com molho de hummus ou tahine.

Mix de castanhas e frutas secas.

Entrada

Salada de folhas verdes com manga, amêndoas e molho de mostarda e melado (ou limão para a versão vegana).

Pratos Principais

Peixe assado com ervas ou lombo suíno magro.

Estufado de lentilhas com especiarias.

Acompanhamentos

Arroz integral com castanhas ou cúrcuma e passas.

Farofa caseira com frutas secas ou legumes.

Sobremesas

Frutas frescas ou salada de frutas tropicais.

Pudim de leite de coco ou rabanadas assadas.

Finalizando com Saúde e Sabor

Seguindo essas dicas, sua ceia de Ano Novo saudável será equilibrada, deliciosa e inclusiva.

Com substituições simples, é possível atender diferentes necessidades e garantir um início de ano repleto de energia positiva e bem-estar.

Afinal, o começo de um novo ano é uma oportunidade para celebrar, cuidar de si e renovar as esperanças!

