Roxo no Ano Novo e seus significados

Na Cromoterapia, usar Roxo no Ano Novo é uma escolha poderosa para quem deseja transformação, equilíbrio e uma conexão mais profunda com a espiritualidade.

A Cromoterapia, também conhecida como Terapia das Cores, utiliza o roxo ou o violeta para promover mudanças e serenidade, além de clareza e renovação para o novo ciclo.

Nesse sentido, o roxo é capaz de:

incentivar a transformação e o autoconhecimento,

promover calma e equilíbrio em momentos de nervosismo,

despertar intuição e paz interior,

ajudar a conquistar respeito e autoridade,

elevar o espírito e harmonizar a mente.

Palavras-chave da cor roxa: espiritualidade, transformação, equilíbrio.

Como usar Roxo no Ano Novo

O Roxo no Ano Novo é ideal para quem busca uma transformação mais profunda e uma conexão espiritual. Por isso, incorporar essa cor na celebração da virada do ano pode auxiliar no desenvolvimento pessoal e na busca por propósito.

Roupas roxas

Vestir roxo no Ano Novo é uma escolha poderosa para atrair uma energia de autoconhecimento e serenidade.

Peças roxas transmitem uma presença espiritual e incentivam uma postura de respeito e autoridade, além de ajudarem a manter o foco e a concentração.

Decoração com roxo

Adicionar detalhes em roxo na decoração, como velas, mandalas ou almofadas, cria uma atmosfera de paz e introspecção. Por isso, o roxo é perfeito para áreas dedicadas à espiritualidade, como altares ou espaços de meditação.

Acessórios roxos

Para um toque mais sutil, acessórios em tons de roxo, como bijuterias, lenços ou esmaltes, trazem concentração e despertam o interesse dos outros.

Nesse sentido, o Roxo no Ano Novo ajuda a manter o foco em metas importantes e promove uma energia de transformação.

Significados Energéticos do Roxo

O Roxo está profundamente ligado ao Chakra Coronário, que promove a elevação espiritual e o autoconhecimento. Por isso, no campo energético, o roxo pode ser utilizado para:

promover equilíbrio e transformar padrões negativos,

acalmar e trazer paz em momentos de irritabilidade,

elevar o espírito e trazer inspiração e intuição,

melhorar a concentração e ajudar em situações que exigem autoridade,

criar um ambiente de serenidade e respeito.

Assim, o Roxo é ideal para aqueles que buscam uma virada mais introspectiva e focada no desenvolvimento pessoal e espiritual.

O que significa roxo no Ano Novo

O Roxo no Ano Novo é uma escolha simbólica para quem deseja um novo ciclo de transformação e crescimento espiritual.

Assim, usá-lo na virada do ano é uma forma de cultivar calma e inspiração, auxiliando a nos conectarmos com nosso propósito interior.

Além das roupas e decoração, alimentos como uvas roxas, berinjelas e amoras pretas também trazem a energia do roxo para o cotidiano, promovendo bem-estar e equilíbrio.

Para um toque especial, é possível preparar uma água solarizada na cor roxa, que auxilia na purificação e na renovação energética.

Portanto, incorporar o Roxo no Ano Novo, seja nas roupas, na decoração ou em acessórios, é uma maneira de iniciar o ciclo com espiritualidade, autoconhecimento e uma atitude transformadora para os desafios do ano.

Solange Lima

Especialista em Aromaterapia, Cromoterapia, Perfumaria e Numerologia.

atendimento.sol08@gmail.com

