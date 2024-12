Quem está seguindo uma dieta, possui alguma restrição alimentar ou simplesmente não quer exagerar na alimentação pode sentir uma preocupação natural ao pensar nas comemorações de fim de ano. Pensando nisso, preparamos um guia para uma ceia de Natal saudável!

É isso mesmo! Você não precisa deixar de comer ou se preocupar em excesso, pois é possível preparar uma ceia de Natal repleta de opções deliciosas e nutritivas, sem abrir mão do sabor.

Como tornar sua ceia de Natal mais saudável

Os pratos tradicionais de uma ceia são bastante variados, mas também podem ser mais gordurosos e calóricos, o que pode interferir nos níveis de alguns nutrientes do organismo e causar um ganho de peso significativo durante as festas.

No entanto, isso não significa que você precise abrir mão da celebração ou se privar de uma boa refeição.

Com algumas substituições simples — tanto de ingredientes quanto de pratos inteiros — é possível preparar uma ceia deliciosa, saudável e equilibrada.

Celebre sem culpa!

Além de cuidar das escolhas alimentares, também é importante entender que, muitas vezes, a fome não é alimentar, mas sim emocional.

O primeiro passo para lidar com isso é perceber os sinais que o corpo dá e identificar se é fome física ou emocional.

Quando estamos lidando com emoções ou sentimentos, como ansiedade ou tristeza, mas também alegria, a fome pode ser um reflexo dessas emoções, e não uma necessidade real de alimentos.

Ao entender a nutrição emocional, você aprende a reconhecer esses sinais e pode fazer escolhas mais conscientes durante a ceia de Natal.

Guia para uma ceia de Natal saudável

Agora, sim, vamos a algumas sugestões para você curtir o Natal sem descuidar da saúde!

Para a janta:

1. Farofa Artesanal em vez de Farofa Industrializada : Faça farofa caseira com nozes, castanhas ou amêndoas. Elas são ricas em gorduras boas e ajudam no controle do colesterol.

: Faça farofa caseira com nozes, castanhas ou amêndoas. Elas são ricas em gorduras boas e ajudam no controle do colesterol. 2. Carnes Magras ao Invés de Tender Processado : Troque o tender por carnes magras como peru, frango orgânico ou peixe. Elas são mais saudáveis e com menos sódio.

: Troque o tender por carnes magras como peru, frango orgânico ou peixe. Elas são mais saudáveis e com menos sódio. 3. Prefira Carnes Brancas e Soja : Opte por carnes brancas assadas ou cozidas, como peito de peru, ou alternativas vegetais, como proteína de soja.

: Opte por carnes brancas assadas ou cozidas, como peito de peru, ou alternativas vegetais, como proteína de soja. 4. Evite Carnes Industrializadas : Evite chester e peru industrializados, que têm temperos artificiais. Escolha frango orgânico, pernil ou bacalhau.

: Evite chester e peru industrializados, que têm temperos artificiais. Escolha frango orgânico, pernil ou bacalhau. 5. Substitua Arroz Branco por Integral : O arroz integral é rico em fibras. Acrescente cenoura, frutas secas ou oleaginosas para dar um toque festivo.

: O arroz integral é rico em fibras. Acrescente cenoura, frutas secas ou oleaginosas para dar um toque festivo. 6. Batata-palha Caseira : Faça a batata-palha em casa com óleo de coco ou banha de porco. Evite as versões industrializadas, que são mais calóricas.

: Faça a batata-palha em casa com óleo de coco ou banha de porco. Evite as versões industrializadas, que são mais calóricas. 7. Farofa de Legumes ou Frutas: Prepare farofa com legumes ou frutas para uma opção mais leve. Mas evite o presunto e o bacon.

Bebidas Saudáveis para a Ceia

1. Troque Refrigerantes por Sucos Naturais : Substitua os refrigerantes por sucos de frutas naturais, como suco de uva ou cranberry, ou então kombuchas . Isso porque são mais saudáveis e antioxidantes.

: Substitua os refrigerantes por sucos de frutas naturais, como suco de uva ou cranberry, ou então . Isso porque são mais saudáveis e antioxidantes. 2. Água Aromatizada: Sirva água aromatizada com frutas e ervas, como limão, laranja, gengibre ou hortelã. Afinal, é uma opção refrescante e sem calorias. Você pode ainda adicionar um tempero energético e transformar em Água Solarizada.

Sobremesas com Menos Calorias

1. Sobremesas Caseiras : Escolha, por exemplo, rabanada assada, salada de frutas ou panetone integral. Além disso, mousse de chocolate com abacate e cacau é uma opção deliciosa.

: Escolha, por exemplo, rabanada assada, salada de frutas ou panetone integral. Além disso, mousse de chocolate com abacate e cacau é uma opção deliciosa. 2. Evite Sobremesas Industrializadas: Prefira sobremesas caseiras ou artesanais, que são mais frescas e saudáveis, sem excesso de açúcar ou aditivos.

