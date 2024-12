Comida e Prosperidade: segredos para atrair abundância no Ano Novo

Comida e Prosperidade estão profundamente interligadas, especialmente quando queremos entrar em um novo ciclo com energia positiva e pensamentos de abundância.

Afinal, quando falam em lentilha no Ano Novo , logo vem à mente aquele prato clássico que não pode faltar na ceia, trazendo o simbolismo da fartura.

, logo vem à mente aquele prato clássico que não pode faltar na ceia, trazendo o simbolismo da fartura. E quem nunca ouviu falar em comer doze uvas no Ano Novo ? Cada uma representando um mês, cada mordida cheia de esperança para que os próximos 365 dias sejam de prosperidade.

? Cada uma representando um mês, cada mordida cheia de esperança para que os próximos 365 dias sejam de prosperidade. E, claro, o famoso romã na simpatia de Ano Novo: comer as sementes e guardar algumas na carteira para atrair fortuna é quase uma tradição obrigatória.

Esses rituais de Ano Novo são mais do que simples tradições; todos carregam a mesma ideia de comida e prosperidade. Celebrar com alimentos especiais simboliza o desejo de que o próximo ano seja próspero, abundante e recheado de boas energias.

PREVISÕES 2025: ACESSE O GUIA COM AS TENDÊNCIAS PARA O NOVO ANO

A verdadeira prosperidade

A verdadeira prosperidade vai além do que colocamos na mesa: ela envolve também como nos relacionamos com a comida no dia a dia, respeitando o corpo e valorizando cada refeição.

Por isso, adotar uma mentalidade de abundância na alimentação não só ajuda a atrair prosperidade, mas também melhora nossa relação com a comida e com nós mesmos.

Então, vamos ver como transformar essa mentalidade em uma prática diária e começar o ano de forma mais plena e abundante.

Mentalidade de Abundância na Alimentação

A abundância na alimentação é uma linha terapêutica que nos ajuda a limpar pensamentos de escassez e mentalidade de dieta. Isso porque ter uma mentalidade de prosperidade ajuda a respeitar mais nosso corpo. E, além disso, a melhorar nosso relacionamento com a comida.

Mas a abundância na alimentação também está longe de ser exageros e comida sem limites. Significa, portanto, respeitar a saciedade todos os dias.

Não importa a situação, seja uma festa, seja o café da manhã, seja o happy hour com os colegas ou o Natal com a família. Por isso, é tão importante que você entenda o que é mentalidade de abundância na alimentação.

Mentalidade de abundância na alimentação acontece quando você percebe que pode comer sempre que quiser e, ao mesmo tempo, respeita a saciedade e os sinais do corpo.

Acesse aqui o guia de Nutrição emocional e descubra o que seu corpo realmente deseja comer

Você tem uma boa relação entre comida e prosperidade?

Imagine que você já passou por várias dietas restritivas e, ao tentar perder peso, decide abrir mão do doce que você adora. Esse é um exemplo claro de pensamento de limitação.

Mas agora, imagine que você compra uma caixa de bombons e come tudo de uma vez, querendo acabar logo com eles.

Esse comportamento, que parece ser de abundância, é, na verdade, um exagero que mascara emoções e leva a uma relação de culpa com a comida.

Dica Rápida: Reserve um momento do dia para avaliar sua relação com os alimentos e pergunte a si mesmo: “Estou comendo o que realmente me faz bem e promove minha prosperidade?”

Entenda aqui a diferença entre compulsão alimentar e comer emocional

Como desenvolver a Mentalidade de Abundância na Alimentação

Para desenvolver a mentalidade de Comida e Prosperidade, o comer consciente é um ótimo caminho. Esse método propõe que você se conecte com cada refeição, valorizando a qualidade sobre a quantidade. Nesse sentido, envolve:

Conhecer seus sinais de fome e saciedade: antes de começar a comer, conecte-se com o momento presente e avalie sua fome numa escala de 0 a 10. Ao terminar, faça o mesmo para entender melhor seus sinais internos.

antes de começar a comer, conecte-se com o momento presente e avalie sua fome numa escala de 0 a 10. Ao terminar, faça o mesmo para entender melhor seus sinais internos. Evitar distrações: desconecte-se do celular ou da TV durante as refeições e foque exclusivamente na comida.

desconecte-se do celular ou da TV durante as refeições e foque exclusivamente na comida. Saborear cada mordida: aprecie os sabores e texturas, criando uma conexão mais profunda com o alimento.

Esses princípios reforçam a Mentalidade de Abundância na Alimentação ao construir uma relação mais intuitiva e saudável com a alimentação.

Dica Rápida: Durante as refeições de fim de ano, pratique o comer consciente em alguns momentos, como ao saborear um prato especial ou uma sobremesa. Isso vai te ajudar a aproveitar cada sabor e reforçar sua mentalidade de abundância.

Veja aqui mais dicas para fazer uma ceia de ano novo saudável

Práticas de Comida e Prosperidade para o Ano Novo

Além de comer lentilha, uva e romã, vou te sugerir outras práticas para você adotar na noite de Ano Novo, mas também ao longo de todo o ano.

1. Gratidão pela comida

Cultivar gratidão pela comida é um dos pilares da Comida e Prosperidade. Agradecer cada alimento e refletir sobre sua origem nos lembra da sorte e do privilégio de poder se alimentar com qualidade.

Além disso, práticas de gratidão também auxiliam a nos conectar com nossos desejos e intenções para o novo ciclo.

Dica Rápida: Na ceia de Ano Novo, faça uma pequena pausa para agradecer antes de começar a refeição. Então, mentalize os desejos que você quer atrair para o próximo ano, fortalecendo sua prosperidade.

2. Evitar o Desperdício de Alimentos

Em uma alimentação abundante e próspera, a sustentabilidade também é essencial. Evitar o desperdício valoriza o alimento e reforça a consciência ambiental. Algumas dicas incluem:

Planejar as refeições com antecedência

Guardar sobras em recipientes apropriados

Armazenar alimentos para aumentar a durabilidade , como secar bem as verduras antes de refrigerá-las

, como secar bem as verduras antes de refrigerá-las Reaproveitar partes como cascas e talos em receitas criativas, como sucos e caldos

Dica Rápida: Transforme as sobras das festas em novos pratos para o começo do ano, como saladas com lentilhas e frutas da ceia. Essa prática é uma forma de celebrar a Comida e Prosperidade no Ano Novo.

3. Diversidade e variedade na alimentação

Uma ceia rica em cores e texturas representa a prosperidade e abre o caminho para um novo ano repleto de experiências e descobertas.

Explore a diversidade dos alimentos para criar pratos variados, promovendo uma alimentação equilibrada e cheia de energia positiva.

Dica Rápida: No Ano Novo, experimente um ingrediente novo ou monte um prato com cores e sabores diferentes. Isso representa a abertura para novas oportunidades e ajuda a manter a mente aberta para o ano que começa.

Práticas diárias para cultivar abundância na alimentação

Para incorporar a Comida e Prosperidade no dia a dia, algumas práticas podem ajudar a manter uma mentalidade abundante e equilibrada:

Tenha um diário de gratidão ou um pote com notas adesivas.

Pratique meditações de abundância .

Faça compras conscientes.

Essas práticas diárias ajudarão você a cultivar uma relação saudável e próspera com a comida, nutrindo não só o corpo, mas também a mente.

Praticando o comer consciente e expressando gratidão pela comida são formas de nutrir seu corpo e sua alma. Conte comigo para ressignificar suas crenças e torná-las a favor da sua boa relação com a comida.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Priscila Monomi

Nutricionista e Terapeuta de Thetahealing, desenvolve um trabalho de conscientização dos motivos que levam a pessoa a comer, identificando crenças alimentares e de vida. Em seus atendimentos online, une conhecimentos da nutrição consciente e intuitiva e técnicas terapêuticas.

pripriyumi@gmail.com

O post Comida e Prosperidade: segredos para atrair abundância no Ano Novo apareceu primeiro em Personare.