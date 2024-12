A virada de ano é um momento especial para planejar novas metas. Para terem os objetivos alcançados, muitas pessoas recorrem a tradições. Pensando nisso, sugerimos práticas de final de ano para cada signo.

Especialmente nesta reta final de 2024, astrologicamente superintensa, práticas de limpeza energética, banhos e contato com a natureza podem ser bastante poderosas.

Como cada signo possui características únicas e vai passar por trânsitos específicos, algumas práticas podem ser mais efetivas para cada um. Aproveite e veja aqui as previsões para os signos para 2024.

Neste artigo, te sugerimos práticas de final de ano para cada signo, proporcionando uma maneira única e significativa de encerrar o ano e dar as boas-vindas ao próximo. Para isso, olhe as sugestões para seu signo solar e seu Ascendente.

Áries

Para as pessoas de Áries, conhecidas por sua energia e impulsividade, um ritual de final de ano que envolva movimentar o corpo ou atividade física pode ser altamente benéfico.

Uma corrida ao ar livre, uma sessão intensa de exercícios ou mesmo uma dança energética/dançaterapia podem ajudar a liberar qualquer tensão acumulada ao longo do ano.

Touro

Pessoas de Touro valorizam a estabilidade e a conexão com a natureza. Um ritual de final de ano perfeito seria um passeio tranquilo em um ambiente fora da cidade grande, seja na praia, na fazenda ou em uma trilha na montanha.

Envolva-se com a energia da Terra, respire ar fresco e estabeleça metas realistas para o próximo ano, com foco no seu conforto.

Gêmeos

Pessoas de Gêmeos são comunicativas e curiosas. Uma prática de final de ano que combina com sua personalidade é dedicar um tempo para a reflexão e a escrita.

Afinal, escrever sobre os destaques do ano, lições aprendidas e metas futuras pode ajudar a organizar pensamentos e trazer clareza para o próximo capítulo.

Câncer

Uma pessoa de Câncer valoriza o pertencimento e a intimidade. Por isso, uma prática acolhedora de final de ano pode envolver uma reunião familiar íntima, seja presencial ou virtual.

Compartilhe memórias, expresse gratidão e estabeleça intenções emocionais para fortalecer os laços familiares ou em outros âmbitos afetivos no próximo ano.

Leão

Leão, o único signo regido pelo Sol, adora brilhar. Para pessoas leoninas, uma prática de final de ano pode ser uma celebração do eu.

Portanto, tire um tempo para se mimar, seja com um spa ou retiro espiritual em casa, um jantar especial com sua comida preferida ou simplesmente reservando um momento para reconhecer suas conquistas do ano.

Virgem

Pessoas de Virgem são conhecidas por sua atenção aos detalhes e amor pela organização. Dessa forma, uma prática perfeita seria dedicar um tempo para organizar a vida, desde o espaço físico até metas e planos para o próximo ano.

Uma limpeza simbólica ou literal (veja aqui dicas de Feng Shui) pode abrir espaço para novas oportunidades. Comece o ano abrindo espaço e acalmando sua mente deixando as coisas no lugar.

Libra

Quem é de Libra costuma apreciar a harmonia e o equilíbrio nas relações. Assim, uma prática de final de ano pode envolver a expressão de sentimentos não ditos e a criação de metas para promover relacionamentos mais saudáveis no próximo ano ou até alguma reconciliação.

Aprender a expressar suas necessidades emocionais e impor limites saudáveis nos relacionamentos é fundamental para superar suas dificuldades no amor .

Escorpião

Escorpião busca a profundidade e a transformação. Por isso, uma prática poderosa pode ser a meditação, já que se voltar para dentro é algo essencial. Mas meditar não significa, necessariamente, fazer silêncio ou ouvir uma gravação guiada.

A escrita de uma carta para deixar para trás o que não serve mais e a definição de intenções profundas para a evolução pessoal farão toda diferença. Afinal, encerrar ciclos e lutar pelo seu poder precisam ser prioridades para você.

Sagitário

Sagitário é um signo aventureiro por natureza. Uma boa prática, portanto, pode envolver a criação de uma lista de desejos para o próximo ano, cheia de aventuras e experiências excitantes.

Planeje viagens, cursos ou atividades que estimulem o espírito de exploração. Por exemplo, fazer um Quadro dos Desejos pode potencializar suas conquistas. Que tal descrever um dia perfeito na viagem perfeita? Sintonize-se com seus sonhos!

Capricórnio

Pessoas de Capricórnio podem ser mais ambiciosas e orientadas para objetivos. Portanto, uma prática perfeita envolve a definição de metas claras com um plano estratégico para alcançá-las.

Reflita sobre as conquistas do ano e estabeleça metas realistas, mas desafiadoras.

Aquário

Pessoas de Aquário valorizam a comunidade e o lado mais social da vida. Por isso, uma prática significativa seria dedicar tempo a atividades de voluntariado ou criar um projeto para auxiliar a comunidade local, ainda que com apoio privado.

Isso não só proporciona um senso de propósito, mas também fortalece os laços do coletivo.

Peixes

Para pessoas de Peixes, uma prática de final de ano pode envolver práticas espirituais, como meditação e oração. Assim, a prática de Ho’oponopono pode ser poderosa!

Além disso, permita-se explorar a dimensão espiritual e expressar a criatividade de formas que ressoem com sua natureza intuitiva e sensível.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa.

