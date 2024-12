Banhos para o Ano Novo: amor, prosperidade e mais

Está aberta a temporada de limpezas energéticas, revisão de planos e renovação das intenções. Nesse processo, os Banhos para o Ano Novo entram quase como uma prática obrigatória.

Embora seja uma prática tradicional e ancestral, muitas pessoas ainda cometem erros na preparação desses banhos. Por isso, neste artigo, você vai aprender como acertar na escolha das ervas e como preparar banhos para o Ano Novo de forma eficaz.

Prepare-se: veja aqui TUDO sobre 2025 e suas previsões personalizadas

Por que fazer banhos de ervas?

Muito além de uma simpatia, os banhos de ervas são uma prática utilizada há muitos séculos por egípcios, indianos, africanos e indígenas, sem ligação ou restrita a rituais religiosos.

No entanto, pode ajudar você a sintonizar o campo energético das plantas com seu corpo. Ou seja, você transfere os benefícios das ervas para o seu corpo.

Por isso, é indicado para renovar as energias e favorecer quem deseja atrair amor, prosperidade, proteção e abrir caminhos, além de afastar as más energias que podem impedir o sucesso de seus objetivos.

Muitas pessoas estão habituadas a utilizar os banhos energéticos apenas na Virada de Ano. No entanto, eles podem nos beneficiar durante todo o ano. Ou seja, você pode fazer semanal, quinzenal ou mensalmente.

Para isso, é importante saber quais são as ervas mais adequadas para cada objetivo, como preparar cada banho e mentalizar o que deseja para sua vida enquanto despeja a alquimia escolhida por todo o seu corpo.

Como escolher as ervas certas

Cada erva possui propriedades específicas que podem ser usadas para atrair aquilo que desejamos para o novo ano. Aqui estão algumas dicas sobre como escolher as ervas certas para cada intenção:

Ervas para Prosperidade : Manjericão, girassol, alecrim.

: Manjericão, girassol, alecrim. Ervas para Amor : Rosa, jasmim, lavanda.

: Rosa, jasmim, lavanda. Ervas para Limpeza Energética: Guiné, eucalipto, alecrim.

Essas ervas são ideais para usar em banhos para o Ano Novo. Portanto, escolha a erva que mais se conecta com suas intenções e com o que deseja atrair para 2025.

Veja aqui um guia de plantas e ervas para proteger sua energia

7 banhos para o Ano Novo

1. Banho para atrair Amor

Este banho ajuda a atrair amor e boas energias para os relacionamentos. É ideal para a virada do ano, mas também pode ser feito antes de encontros importantes.

Ingredientes:

1,5 litros de água

1 maçã cortada em pedaços

Pétalas de 1 rosa cor de rosa

2 jasmins

Preparo:

Coloque a maçã cortada na água e leve ao fogo.

Quando ferver, desligue o fogo e adicione as pétalas de rosa e os jasmins.

Então, deixe abafado por 20 minutos e coe.

Mentalize o amor entrando em sua vida enquanto despeja o banho sobre o corpo.

2. Banho para Atrair Prosperidade

Este banho energiza suas finanças e oportunidades de prosperidade. Por isso, é um ótimo banho para fazer no Ano Novo 2025.

Ingredientes:

1,5 litros de água

7 sementes de girassol

Pétalas de 1 rosa amarela

1 ramo de manjericão fresco (ou 2 colheres de sopa de manjericão seco)

Preparo:

Adicione as sementes de girassol na água e leve ao fogo.

Quando ferver, desligue e acrescente os outros ingredientes.

Deixe abafado por 20 minutos, coe e despeje o banho sobre o corpo.

Então, mentalize a prosperidade se expandindo em sua vida.

3. Banho para Limpeza Energética

Se você quer limpar energias negativas e recomeçar o ano com o pé direito, este é o banho ideal. Então, siga o passo a passo.

Ingredientes:

1,5 litros de água

1 ramo de alecrim

1 ramo de guiné

1 ramo de eucalipto (ou 2 colheres de sopa de eucalipto seco)

Preparo:

Leve a água ao fogo, adicione as ervas e deixe ferver.

Desligue o fogo, abafe por 20 minutos e coe.

Então, mentalize a água cristalina limpando seu campo energético e eliminando tudo o que não serve mais.

É ideal para a virada de ano desde que você vá ficar em casa após o banho, até o dia seguinte.

4. Banho para Paixão

Este banho desperta o desejo e a paixão, sendo ótimo para relacionamentos românticos.

Ingredientes:

1,5 litros de água

Pétalas de 1 rosa vermelha

1 pau de canela

1 colher de sopa de mel

Preparo:

Ferva a água com o pau de canela por 5 minutos.

Desligue o fogo, adicione a rosa e o mel.

Então, abafe por 20 minutos, coe e despeje o banho sobre o corpo, mentalizando momentos de paixão.

Faça esse banho antes de sair para encontros especiais, especialmente durante o Ano Novo 2025.

5. Banho para Combater Estresse e Cansaço

Este banho relaxa e traz renovação física e mental. Assim, siga o passo a passo.

Ingredientes:

1,5 litros de água

1 colher de sopa de camomila

1 colher de sopa de alfazema

1 ramo de manjericão fresco (ou 2 colheres de sopa de manjericão seco)

Preparo:

Leve a água ao fogo, adicione as ervas e deixe ferver.

Então, desligue, abafe por 20 minutos e coe. Mentalize frescor, relaxamento e renovação.

Após o banho, o ideal é ficar em casa até o dia seguinte para manter a energia equilibrada.

6. Banho para Abrir Caminhos

Aumente suas oportunidades e abra os caminhos para o sucesso em 2025 com este banho especial. Assim, siga o passo a passo.

Ingredientes:

1,5 litros de água

7 cravos-da-índia

1 pau de canela

1 folha de louro

Preparo:

Ferva a água com os cravos-da-índia e a canela.

Depois de 5 minutos, adicione a folha de louro.

Então, deixe abafado por 20 minutos, coe e despeje o banho, mentalizando seus caminhos abertos e os objetivos conquistados.

Realize esse banho antes de compromissos importantes, como reuniões de trabalho ou projetos.

7. Banho para Conexão Espiritual

Esse banho potencializa a intuição e sua conexão espiritual. Por isso, é ótimo para ser feito antes de meditações ou rituais espirituais.

Ingredientes:

1,5 litros de água

1 ramo de losna (artemisia absinthium) ou 1 colher de sopa da planta seca

1 folha de louro

1 ramo de valeriana ou 1 colher de sopa da planta seca

Preparo:

Ferva a água, adicione as plantas e deixe por 5 minutos.

Abafe o banho por 20 minutos, coe e despeje sobre o corpo.

Então, mentalize uma luz violeta invadindo seu campo energético.

Potencialize seu banho de Ano Novo

Escolha as ervas com propósito. Ou seja, alinhe as ervas que você usa nos banhos com suas metas pessoais e seu Ano Pessoal 2025.

Cada erva tem uma energia específica que pode te ajudar a atrair o que deseja.

Enquanto despeja o banho sobre seu corpo, mantenha a mente focada nas intenções que deseja manifestar para o novo ano.

Experimente esses banhos poderosos para a virada de ano e mantenha-se em sintonia com as suas metas durante todo o ano.

Que 2025 seja repleto de realizações!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Melissa Mell

Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos online.

melissa.mercuriana@gmail.com

O post Banhos para o Ano Novo: amor, prosperidade e mais apareceu primeiro em Personare.