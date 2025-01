Poderoso ritual para a última Lua Nova do ano

Das quatro fases da Lua, a Lua Nova é, sem dúvida, a mais poderosa para planejar e recomeçar. É quando o céu escurece para dar espaço à criação do novo, e é exatamente essa energia que nos convida a encerrar 2024. Por isso, recomendo um Ritual para a última Lua Nova do ano!

A última Lua Nova do ano, sob a energia de Capricórnio, surge no dia 30 de dezembro, às 19h26 (horário de Brasília). Além do significado da fase, esta é a segunda Lua Nova – por isso, é uma Lua Negra!

Ou seja, teremos a energia duplicada nesta virada de ano! Perfeita para o ritual que você aprende a seguir.

Já salva aqui o calendário lunar 2025 completo! Assim, aproveite a energia de cada fase e signo da Lua para alinhar suas metas e planos.

Ritual para a última Lua Nova do ano

Então, agora, vamos ao Poderoso ritual para fazer na última Lua Nova do ano. Você pode fazer tanto no dia 30, quando começa a lunação, quanto qualquer dia até dia 06/01. Vamos nessa?

Tem passo a passo no vídeo abaixo, e também em texto! Confira!