A pergunta é intrigante. E, para saber quais signos vão engravidar em 2025, fizemos uma análise dos trânsitos planetários deste ano pela área da fertilidade na Astrologia.

Ok, é uma tendência, não uma certeza. Mas alguns signos terão um empurrãozinho da Astrologia em 2025 no que diz respeito à possibilidade de gravidez.

Atenção: você deve conferir pelo seu signo Ascendente! Se ainda não sabe qual é, confira gratuitamente aqui no seu Mapa Astral!

Quais signos vão engravidar em 2025

Em seguida, veja uma análise sobre quais signos vão engravidar em 2025, ou melhor, que têm mais chances de engravidar pelo favorecimento dos trânsitos astrológicos.

Essa análise parte do princípio que você quer engravidar neste ano. Se essa não for sua intenção, a dica é se cuidar e contatar um profissional de Medicina para conversar sobre métodos anticoncepcionais.

Peixes

Em 2025, Peixes será fortemente impactado pelo trânsito de Júpiter na Casa 5, a área do mapa astrológico associada a filhos, criatividade e prazer.

Esse trânsito pode trazer expansão na área familiar, aumentando as chances de gravidez, principalmente para quem já está em relacionamentos estáveis ou pensando em ampliar a família.

Além disso, os eclipses no eixo Virgem-Peixes destacam questões de parceria e interação emocional, o que pode levar muitas pessoas piscianas a aprofundarem suas relações e considerarem a possibilidade de maternidade ou paternidade.

Câncer

O trânsito de Júpiter pelo signo de Câncer no segundo semestre de 2025 é extremamente significativo, pois este planeta amplifica e expande os temas relacionados ao signo em que se encontra.

Câncer, já associado à maternidade, família e cuidado, receberá essa influência de forma intensa. Além disso, o aspecto natural de Júpiter em Câncer traz sorte e fertilidade, fortalecendo as chances de gravidez.

Este período será ideal para pessoas de Câncer que desejam começar uma família, pois a energia estará propícia para a nutrição emocional e a construção de laços familiares.

Escorpião

O eixo Touro-Escorpião será ativado em 2025, com eclipses destacando mudanças e transformações na vida pessoal.

Escorpião, regido por Plutão, é naturalmente conectado a processos de regeneração e criação de vida. Assim, esse período trará oportunidades para grandes mudanças.

Com Saturno em Peixes formando aspectos favoráveis para Escorpião, há uma energia de estruturação emocional que pode resultar em decisões importantes relacionadas à família, como a chegada de um filho.

Além disso, a energia transformadora dos eclipses pode impulsionar pessoas escorpianas a reavaliar e expandir suas bases familiares.

Touro

Urano em Touro continua promovendo mudanças inesperadas, e, com Júpiter transitando por Gêmeos e Câncer em 2025, muitas pessoas de Touro estarão reavaliando suas prioridades de vida, incluindo temas familiares.

A energia de Urano pode trazer surpresas positivas, como uma gravidez inesperada, mas também há uma busca consciente por estabilidade emocional e material que pode motivar decisões relacionadas à ampliação da família.

Touro é um signo de conexão com a terra e a vida, e 2025 será um ano de muitas possibilidades para expandir seus laços familiares.

Virgem

Os eclipses no eixo Virgem-Peixes em 2025 colocarão em evidência temas de parcerias e relações familiares para as pessoas com Ascendente em Virgem. Para elas, esses eclipses podem ativar a Casa 5 (filhos e criatividade), trazendo clareza e mudanças relacionadas à expansão familiar.

A energia prática e organizada de Virgem será favorecida pela influência de Júpiter em Câncer, o que pode proporcionar um ambiente emocionalmente seguro para a chegada de um filho.

A influência dos eclipses pode também ser um catalisador para reavaliar os relacionamentos e trazer à tona o desejo de construir ou expandir uma família.

Quando vou engravidar?

Prestar atenção no seu Horóscopo é essencial, independentemente do seu signo. Isso porque os trânsitos planetários não acontecem no mesmo período para todas as pessoas. Eles refletem uma interação específica entre o movimento atual dos planetas e o seu Mapa Astral.

Quando o planeta chega ao grau exato da previsão de gravidez no seu Mapa, as chances podem aumentar. Contudo, “chance” não é garantia. A Astrologia não determina acontecimentos, apenas aponta tendências.

Para saber as datas específicas desses trânsitos na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Por exemplo, veja a imagem a seguir:

A pessoa em questão, com Ascendente em Libra, pode não viver o trânsito de Plutão pela área da fertilidade apenas em 2025.

Plutão já alcançou esse grau no Mapa dela (relacionado à fertilidade, criatividade, prazer, entre outros) e permanecerá lá até 2027. Porém, esse período varia mesmo entre pessoas com o mesmo Ascendente.

E os outros signos?

Todos os signos têm chances de engravidar em 2025. A Astrologia ajuda a entender tendências, mas nunca determina nada.

É por isso que o Horóscopo Personalizado é tão importante para identificar trânsitos que indicam favorecimento de gravidez, como:

Lua em trânsito pela Casa 5 : todos os signos passam por esse trânsito mensalmente. A Lua simboliza o feminino e a fertilidade. Se coincidir com seu período fértil, suas chances aumentam, mas o efeito dura de dois a três dias.

: todos os signos passam por esse trânsito mensalmente. A Lua simboliza o feminino e a fertilidade. Se coincidir com seu período fértil, suas chances aumentam, mas o efeito dura de dois a três dias. Urano na Casa 5 ou em aspecto com a Lua natal : indica fertilidade inesperada, fora do controle.

: indica fertilidade inesperada, fora do controle. Netuno na Casa 5 ou em aspecto com a Lua natal : pode refletir sonhos de maternidade ou paternidade, gravidez silenciosa, ou idealização da maternidade.

: pode refletir sonhos de maternidade ou paternidade, gravidez silenciosa, ou idealização da maternidade. Revolução Solar com Sol na Casa 5: se o Sol está na Casa 5 da sua Revolução Solar, há uma tendência ao nascimento de um bebê até o próximo aniversário.

Grávida de cada Signo: como cada mulher vive essa fase

