Descubra quais são os signos com mais sorte em 2025

O ano de 2025 promete ser transformador! Os signos com mais sorte em 2025 contam com a energia de trânsitos planetários que iluminam esse novo ciclo, trazendo momentos de sorte e prosperidade.

Movimentos importantes de planetas como Júpiter, Saturno e Plutão atuam diretamente em áreas como trabalho, relacionamentos e crescimento pessoal. Assim, o signo que estiver envolvido com esses astros tende a ser mais impactado por mudanças.

Vale dizer que, para esta análise, você precisa conferir seu signo Ascendente, pois é dele que estamos falando. Será que ele está entre os signos com mais sorte em 2025? Descubra agora!

Por que o Ascendente?

O Ascendente é uma parte crucial do Mapa Astral, representando o signo que surgia no horizonte leste no momento do nascimento. Ele é o ponto inicial da Casa 1 e reflete as primeiras impressões que você causa, além de traços de comportamento, aparência e estilo.

Às vezes, características atribuídas ao signo solar podem estar mais conectadas ao Ascendente, que tem uma atuação mais significativa na personalidade e na forma como você se apresenta ao mundo.

Além disso, o Ascendente determina a distribuição dos signos nas 12 Casas do Mapa Astral, que representam diferentes áreas da vida, como identidade, relacionamentos e segredos.

Essa configuração é essencial para compreender como as energias astrológicas se manifestam nas áreas práticas e emocionais da vida, conectando o indivíduo ao seu propósito e às dinâmicas externas.

Como encontrar seu signo Ascendente

Saber qual é seu signo Ascendente é bastante simples, mas é muito importante que você saiba a hora e a cidade em que nasceu.

Com esses dados em mãos, acesse a calculadora de Ascendente, que é gratuita e rápida, dizendo na hora tudo sobre seu signo Ascendente.

Quais são os signos com mais sorte em 2025

Alinhado às movimentações astrológicas, o céu trará oportunidades de expansão, alívio e renovação para os signos mais favorecidos do ano. Em seguida, confira como Júpiter, Urano, Saturno e Plutão sugerem como será a sorte destes cinco signos:

Touro: alívio de Urano

Após anos desafiadores sob a energia de Urano, Touro sentirá uma leveza com a saída desse planeta do seu signo.

O alívio dessa energia caótica trará maior estabilidade e permitirá que Touro se concentre em consolidar suas conquistas, especialmente no campo financeiro e nas relações. Portanto, o ano será propício para colher os frutos do trabalho árduo.

Gêmeos: começo inspirador de Júpiter

Gêmeos começa 2025 com Júpiter em seu signo, um presente para quem busca crescimento e novas oportunidades.

Esse trânsito energiza as áreas de aprendizado, comunicação e trabalho em equipe, tornando o momento perfeito para expandir conhecimentos, criar conexões e atrair prosperidade em projetos pessoais e profissionais.

Câncer: benção de Júpiter

Com a entrada de Júpiter em Câncer, o signo terá um período de grande sorte e expansão. Júpiter, o planeta da prosperidade, amplifica as oportunidades relacionadas a crescimento pessoal, emocional e familiar.

Câncer sentirá uma maré de sorte tanto na vida doméstica quanto nas conquistas profissionais. Além disso, receberá um impulso extra para realizar seus sonhos.

Aquário: empoderamento de Plutão

Com Plutão transitando em Aquário, o signo viverá uma transformação profunda e empoderadora. Esse planeta traz mudanças estruturais bem como a chance de assumir papéis de liderança e influência.

Para Aquário, será um ano de inovação e protagonismo, perfeito para manifestar ideias visionárias e impactar positivamente o coletivo.

Peixes: menos cobrança, mais fluidez

Com a saída de Saturno de Peixes, o signo se verá livre de grandes pressões e cobranças. Esse alívio permitirá que Peixes reconecte-se com sua essência criativa e sensível, abrindo portas para novas oportunidades e uma maior leveza emocional.

Finalmente, é o momento de sonhar e agir com confiança, sem os pesos que marcaram anos anteriores.

E os outros signos?

Com trânsitos um pouco mais desafiadores, os demais podem não ser considerados os signos com mais sorte em 2025. Mas isso não quer dizer que não terão oportunidades de crescimento. Confira:

Áries

Áries terá um 2025 marcado por encerramentos e novos começos, com oportunidades de liderança e crescimento financeiro. Saturno e Netuno trazem uma tendência ao equilíbrio entre intuição e responsabilidade, enquanto Vênus retrógrado promove reflexões sobre relacionamentos e autoestima.

Leão

Leão passará por mudanças significativas nos relacionamentos, com Plutão promovendo reflexões profundas e transformações emocionais. Assim, é o período ideal para reinventar conexões e ajustar suas metas pessoais, equilibrando ambição com harmonia interna.

Virgem

Virgem será impactado por eclipses que trarão reavaliações importantes na identidade e nos relacionamentos. O ano oferecerá oportunidades para reorganizar prioridades e focar em parcerias significativas, promovendo crescimento tanto pessoal quanto emocional.

Libra

Libra terá Júpiter impulsionando sua carreira e criando um cenário ideal para expansão e reconhecimento profissional. Dessa forma, este será um momento para investir em projetos autênticos e parcerias que valorizem sua habilidade de equilibrar criatividade e pragmatismo.

Escorpião

Escorpião viverá mudanças com Urano em Gêmeos, trazendo inovações e novas perspectivas nos relacionamentos. Será, portanto, um período de transformação profunda, ideal para repensar conexões e fortalecer os vínculos mais importantes.

Sagitário

Sagitário sentirá um alívio com a saída de Saturno e Netuno de Peixes, abrindo espaço para expansão e renovação emocional. Por isso, este é o momento ideal para investir em aprendizados e explorar novas possibilidades em todas as áreas da vida.

Capricórnio

Capricórnio terá um ano voltado para reorganização financeira e reinvenção profissional, com trânsitos planetários incentivando estabilidade e crescimento. Assim, este será o momento perfeito para consolidar conquistas e buscar novas fontes de renda com praticidade.

