BBB 25: como é o líder de cada signo?

Estamos no esquenta para o BBB 25! E, enquanto esperamos a big estreia, no dia 13 de janeiro, que tal pensar em como é o líder de cada signo?

A gente sabe que Leão é “O” líder do zodíaco. Então, para conhecer as características de cada pessoa na liderança do Big Brother Brasil, temos que dar uma espiada no Mapa Astral de cada uma. Afinal, todo mundo tem Leão em alguma parte do Mapa.

Como encontrar Leão no seu Mapa Astral

Inclusive, você pode descobrir como se sairia com a coroa do líder na casa mais vigiada do Brasil! Para isso, siga o passo a passo:

. Faça login. Se não tem cadastro, insira seus dados de nascimento.

Em seguida, ao lado da mandala, selecione “Signos nas Casas” e procure por Leão.

Na última coluna, você poderá ver em qual casa o signo está. Na imagem abaixo, por exemplo, você vê uma pessoa com Leão na Casa 12.

Além de liderança, a casa astrológica onde você tem Leão mostra em que área você tem autoridade, voz de comando e potencial de chamar a atenção. É onde você brilha!

A seguir, usando o BBB para falar de Astrologia, a gente conta como é o líder de cada signo, baseado no posicionamento de Leão no Mapa.

O líder de cada signo

Leão na Casa 1

Essa é a Casa do eu, é o Ascendente. Com Leão na Casa 1, você tem personalidade forte e te notam onde quer que você passe. Como líder, é uma pessoa generosa e honesta e, no BBB, chama todo mundo para curtir!

Leão na Casa 2

Você tem uma tendência natural para liderança e não te falta autoridade. Mas o que mais chama a atenção é a sua autoestima de milhões.

Leão na Casa 3

Você quer brilhar e sabe expressar isso ao mundo! No discurso da sua liderança, convence, encanta e envolve as pessoas ao seu redor.

Leão na Casa 4

Você brilha dentro do quarto, curtindo sua liderança com as melhores comidas e bebidas e aproveitando o seu espaço. Ou seja, ama ser líder no BBB pelos privilégios.

Leão na Casa 5

Você tem prazer em estar com as pessoas aliadas. Como líder, é fiel e leal aos seus afetos. Ou seja, sorte de quem tiver você na panelinha.

Leão na Casa 6

Ganhar a liderança é o seu momento de reinar – e você sabe aproveitar bem isso! Inclusive, pode exercer autoridade e tentar mandar nos companheiros de confinamento.

Leão na Casa 7

Essa é a Casa do Descendente, do outro. Com Leão na Casa 7, você é do tipo que, quando você se compromete, se compromete mesmo. Mas procura ter uma pessoa forte e leal ao seu lado, seja um crush ou uma pessoa amiga.

Leão na Casa 8

O seu ego e orgulho podem aumentar na posição de líder. Por isso, pode tentar controlar e manipular outras pessoas. Só cuida que as câmeras captam tudo!

Leão na Casa 9

Você tem crenças difíceis de mudar e usa a sua liderança para fazer justiça. Sem falar que tende a ter apego a alguma espiritualidade e ter muitos rituais.

Leão na Casa 10

Você traz as pessoas para perto com atitudes de liderança e motivação, mas busca admiração em troca. Ai de quem não inflar seu ego!

Leão na Casa 11

Você pode ter amizades influentes e poderosas – quem sabe muitos Camarotes? Quando vira líder, tenta usar do seu reinado e privilégios para agradar seus aliados.

Leão na Casa 12

Você é o poder por trás do poder! Mesmo na liderança, você sabe o que fazer para que o outro brilhe. Só cuide para não reprimir seu amor!

