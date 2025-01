Pedra do ano: descubra qual é a sua em 2025

A sua pedra do ano tem a ver com o seu número regente entre 01 de janeiro e 31 de dezembro porque, de acordo com a Terapia de Cristais, cada número tem uma vibração energética que combina mais com determinadas pedras.

Mas é fácil de descobrir seu número regente, ou ano pessoal, e assim saber qual é sua pedra do ano.

A sua pedra do ano vai ajudar você a lidar com dificuldades e potencializar oportunidades que vão surgir.

Primeiro, calcule o seu número regente do novo ano

A sua pedra do ano é personalizada e vai te ajudar nos temas que vão ser mais importantes na sua vida neste período. Ela pode ser combinada com a pedra de 2025.

Para saber qual é sua pedra do ano, siga o passo a passo abaixo:

Preenchaseu nome completo

Escolha o ano

Veja, então, qual é o seu número regente do ano, ou seja, seu Ano Pessoal

Na imagem abaixo, por exemplo, veja que a pessoa estará no Ano Pessoal 3.

Agora que você já sabe o número do seu Ano Pessoal, veja qual é a Pedra do Ano indicada para você.

Fluorita para o Ano Pessoal 1

Sua pedra do ano é a Fluorita. Isso porque esse cristal é mais indicado para:

mudar de ciclo

trabalhar mudanças mentais.

eliminar impurezas, ranço e padrões passados para a transformação interna ser alcançada.

Fluorita

Esse é um ano importante para você superar a insegurança, o medo de arriscar e lidar com atividades novas, diferentes e inovadoras deste ciclo.

Por isso, será necessário sair de sua zona de conforto para conquistar mais independência, focar nos sonhos e metas. Um ano de ação!

Ametista para o Ano Pessoal 2

Sua pedra do ano é a Ametista porque esse cristal:

transborda energia de sabedoria equilibrada e humildade

ajuda a perceber o quanto seu ego e suas preocupações cotidianas são pequenas diante da infinitude do que te cerca

oferece sabedoria

Ametista

Conflitos e divergências podem acontecer com mais frequência neste ano. Assim, é bem importante desenvolver sua diplomacia e sua capacidade de perceber e entender outros pontos de vista.

Ano 2 é um período que exige paciência de você para não desanimar com os atrasos e ao ritmo mais vagaroso na realização das metas.

Água-Marinha para Ano Pessoal 3

Sua pedra do ano é a Água-marinha porque ela ajuda a:

se expressar melhor — principalmente a expor o que você sente em palavras

sair da sensação de que as emoções estão fervendo

ter coragem para se expor.

Água-Marinha

No Ano Pessoal 3, você precisará de muita autoconfiança e desinibição porque as atividades criativas, sociais e comunicativas ficam em alta.

E, além disso, podem demandar mais coragem para se expor, brilhar e se expressar criativamente.

Sodalita para o Ano Pessoal 4

A Sodalita , como sua pedra do ano pode:

ajudar você a saber o que priorizar

desobstruir a mente para que seu campo mental funcione apropriadamente

apoia processos de organização

Sodalita

Atividades de planejamento e segurança podem exigir sua atenção neste ano. Por isso, você vai trabalhar mais seu lado mais prático. E, além disso, também pode pedir de você mais responsabilidade e organização.

Durante um Ano Pessoal 4 pode acontecer de você ter de ser persistente e precisar de mais disciplina para superar limitações, especialmente na reestruturação de sua saúde.

Malaquita para o Ano Pessoal 5

A sua pedra neste ano é a Malaquita e pode ser ótima para você porque:

oferece oportunidades de expansão

traz poder de concretização para implementar as mudanças

ajuda a ter atitude ousada para ver os horizontes que se apresentam.

Malaquita

Neste Ano 5, você terá possivelmente de superar crises e aceitar propostas surpreendentes de progresso.

Mas, exatamente por isso, pode revelar medos mais profundos sobre mudanças e crescimento que precisam ser trabalhados. Por isso, trabalhe seus poderes individuais e os conceitos de abundância e prosperidade na sua vida.

Quartzo Rosa para o Ano Pessoal 6

O Quartzo Rosa é a sua pedra do Ano Pessoal 6 e vai ajudar você a:

despertar o amor incondicional que já existe dentro de você

sentir autorrealização e paz interior

aliviar mágoas

Quartzo Rosa

Ano que traz o desejo de fazer algo significativo, cooperar e compartilhar nas atividades sociais que envolvem familiares e grupos. E o que é importante trabalhar nessa fase?

Aceitar as imperfeições suas e das outras pessoas, compreensão e atuação de forma ainda mais útil para a união das pessoas.

Azurita para o Ano Pessoal 7

Sua pedra do ano é a Azurita que oferece:

ajuda para mostrar o que é difícil de ver sobre si

suporte para enxergar com o que você está possivelmente terá de lidar

autoconhecimento e autoaperfeiçoamento.

Azurita

Ano7 é momento de focar em olhar mais profundamente para dentro de si. Em Anos 7, é importante ter disposição maior para se conhecer, aperfeiçoar suas habilidades técnicas-profissionais e se aprimorar na maneira de expressar seus sentimentos.

Citrino para o Ano Pessoal 8

O Citrino é a sua pedra do ano porque ajuda:

a ter força de vontade

a ter senso de certeza interior

vibrar em mais confiança e segurança

Citrino

Persistência, organização e senso administrativo são muito importantes para realizar sonhos. E em ano 8 está justamente ligado a essa meta. Por isso, pode demandar de você mais competência, praticidade e ambição.

Quartzo Fumê para o Ano Pessoal 9

O Quartzo Fumê é ideal para você que estará no Ano Pessoal 9 porque:

inspira a aceitar o desafio e a responsabilidade de mudar a qualidade da vida pessoal

ajuda a transformar atitudes escapistas em incentivo necessário para mudar a vida

possibilita a dissolução e liberação de energias mais densas

Neste ano, você precisará de muito desprendimento e humanitarismo para lidar com conclusões, fins de ciclo e ações assistencialistas, por ser o ano de se preparar para um novo ciclo.

Quartzo Fumê

Como usar a sua pedra do ano

O tipo de uso depende da pessoa, mas a maneira mais fácil e efetiva de trabalhar com essa terapia é utilizando a pedra ou cristal na sua meditação. Além disso, você também pode usar sua pedra do ano da seguinte maneira:

Respiração e Visualização com cristais

e Visualização com cristais Como lembrete da intenção ou ponto de força

Uso em adereços ou como amuletos

No bolso ou bolsa para segurá-la quando sentir mais necessidade

Na mesa do escritório ou na mesa de cabeceira para tê-la próxima de onde você passa mais tempo.

A escolha da forma de utilização que você realmente colocará em prática e que mais lhe ajudará a conectar com a energia e a intenção necessárias.

O mais interessante é conseguir sintonizar suas vibrações com as das pedras escolhidas, melhorando e aprimorando suas energias no cotidiano.

Limpeza e energização

Para alcançar os objetivos com eficiência, é preciso manter as pedras e cristais limpos e energizados. Só assim será possível utilizá-los para lidar com algum problema ou situação, melhorar a qualidade de vida e elevar a consciência.

+ Veja como fazer a Limpeza e Energização aqui.

Temos a pedra para lidar com o desafio relacionado ao seu ano pessoal na numerologia.

E também o Citrino como a pedra para o ano de 2024 para lidar com os desafios em comum do Ano 8 que todos estaremos vivendo. Escolhida da mesma forma, pela característica que ela apresenta e a que ficará em evidência no seu ano pessoal.

O ideal é que você escolha ter a pedra ou cristal de acordo com número que representa o seu ano pessoal e o Citrino para lhe auxiliar a lidar com o ano de 2024. E usar cada uma com o que o seu momento apresenta para lidar de forma mais consciente e leve!

Como NÃO usar sua pedra do ano

Não jogue suas pedras com moedas, papéis, chaves ou no meio de qualquer bagunça, e mantenha-as limpas e energizadas.

