Embate da Lua Cheia marca céu da semana de 12 a 18/01

​Emoções à flor da pele com a primeira Lua Cheia de 2025! Esse é um dos destaques do céu da semana de 12 a 18/01, e as previsões da Astrologia indicam dias bastante agitados por vir.

A começar por esta Lua Cheia em Câncer que ocorrerá em meio a uma oposição entre o Sol e Marte. Dessa interação virá uma das tônicas da semana: o embate impaciência e impulsividade versus seriedade e maturidade.

A quadratura entre Vênus e Júpiter também desempenha um papel importante nesta semana, abrindo espaço para exageros. ​A vantagem é que Saturno entra na jogada para conter esse ímpeto e impor limites.

A semana também reserva aspectos favoráveis envolvendo os planetas Netuno, Urano e Mercúrio. Além disso, tem início a ​intensa aproximação entre o Sol e Plutão.

Resumo do céu da semana de 12 a 18/01:

Toda a semana: Sol em oposição a Marte

Sol em oposição a Marte Toda a semana: Sol em sextil com Netuno

Sol em sextil com Netuno Toda a semana: Marte em sextil com Urano e em trígono com Netuno

Marte em sextil com Urano e em trígono com Netuno Segunda-feira (13): Lua Cheia em Câncer

Lua Cheia em Câncer A partir de terça-feira (14): Mercúrio em sextil com Vênus

Mercúrio em sextil com Vênus A partir de quarta-feira (15): Vênus em conjunção com Saturno

Vênus em conjunção com Saturno Até quinta-feira (16): Sol em trígono com Urano

Sol em trígono com Urano Até quinta-feira (16): Vênus em quadratura com Júpiter

Vênus em quadratura com Júpiter A partir de sexta-feira (17): Mercúrio em sextil com Saturno

Mercúrio em sextil com Saturno Sexta-feira (17): início da conjunção do Sol com Plutão

Agora que você já sabe quais são os principais movimentos dos astros, confira os detalhes do céu da semana de 12 a 18/01 na Astrologia e entenda como se preparar para o que vem por aí.

Mas lembre-se de que esta é uma análise mais abrangente, que se aplica a todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas especificamente na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Agitação e irritabilidade com Sol/Marte

Ao longo de toda a semana, o Sol em Capricórnio fará oposição a Marte retrógrado em Câncer.

Com o Sol em Capricórnio, mesmo para quem está de férias, a tendência é de uma semana com mais responsabilidades, acionando seu lado mais sério. Porém, com Marte na jogada, há chance de que pequenas coisas aflorem a sua irritabilidade.

Por isso, de maneira geral, é um ciclo que pode trazer muita agitação. No âmbito coletivo, tenha atenção para ocorrências como:

agressões e episódios de violência;

queimadas e incêndios;

acidentes.

Vale lembrar que as notícias dos últimos dias já têm mostrado acontecimentos que vêm ao encontro desta tendência, como os incêndios na Califórnia, nos Estados Unidos, e acidentes rodoviários e aéreos.

E isso também pode se manifestar na nossa vida. Portanto, é importante ter cuidado redobrado no dia a dia, pois há risco de:

cortes;

quedas;

​queimaduras solares;

outros acidentes domésticos.

Lua Cheia de impaciência x maturidade

A oposição entre o Sol e Marte dá o tom do Mapa Astral da primeira Lua Cheia de 2025. Essa Lua Cheia acontece na segunda-feira (13) e reverbera até a próxima Lua Nova, em 29/01.

Neste mapa, temos a Lua e Marte em Câncer em oposição ao Sol em Capricórnio, que se aproxima de Plutão (saiba mais ao final do texto). Tudo isso pinta um cenário de tensão emocional, demandando bastante equilíbrio:

de um lado, teremos a maturidade do Sol em Capricórnio

do outro, uma tendência a irritabilidade, emocionalidade e impaciência potencializada​s pela Lua e por Marte em Câncer.

Assim, podemos esperar uma semana de “morde a assopra”. Sabe quando saímos da linha com alguém e logo depois pedimos desculpas? É isso!

Então, muito cuidado com a postura, pois há tendência para tretas de todos os tipos, com as redes sociais (ainda mais) cheias de polêmicas.

Acolha o seu lado emotivo, mas sem “mimimi”

Além disso, o céu da semana de 12 a 18/01 pode ativar alguma insegurança canceriana. Mas, como Marte está envolvido, há uma necessidade de ação a despeito desses temores, o que conta com a ajuda do Sol em Capricórnio.

Tudo isso pinta um quadro bastante típico desta época, em que temos de lidar com nossas resoluções de Ano Novo. Talvez não tenhamos ainda a clareza sobre o que fazer para realizar nossos sonhos, mas o momento pede que sigamos adiante apesar das incertezas.

Por fim, Câncer nos lembra de cuidar do nosso lado emocional. É uma boa oportunidade para acolher as nossas dores, mas com limites. Afinal, Capricórnio tempera esse caldo com bastante maturidade e nos ajuda a encarar sem drama os desafios da vida.

Tentação do exagero com Vênus/Júpiter

Até quinta-feira (16), a quadratura entre Vênus em Peixes e Júpiter em Gêmeos traz o risco ao exagero – o famoso “enfiar o pé na jaca”. Os dois planetas são muito relacionados ao prazer e, em quadratura, podem levar ao exagero.

As tentações estarão em todos os lados:

alimentação;

gastos;

comportamento;

relações.

Pode ser difícil resistir às tentações! Mas tente, pelo menos, não passar do seu limite.

Contenção dos ímpetos de Vênus/Saturno

A partir de quarta-feira (15), porém, ganhamos um aliado e tanto para frear os excessos de Júpiter. Vênus começa uma conjunção com Saturno, o planeta do regramento.

Assim, Saturno pede para refletirmos sobre excessos. Por exemplo:

financeiros, pois há muitos gastos obrigatórios neste período, como matrículas e impostos;

alimentares, pois pode comprometer a saúde e a autoestima.

Aliás, se precisar de um ajuda com a alimentação, o Personare tem o inovador curso Alimentação e seu Mapa Astral.

Reavaliando as relações

Além disso, o encontro de Vênus com Saturno também abre espaço para uma reflexão sobre os relacionamentos. Numa semana com a sensibilidade aflorada pela Lua Cheia, nosso emocional tende a ser bastante provocado.

É um período de muita agitação, correria e pressão, o que pode reverberar na forma como interagimos com as outras pessoas. Encontrar o limite apropriado também será importante nas nossas relações.

Isso porque Vênus quadrada com Júpiter traz uma energia um tanto benevolente. Nas relações, isso pode se manifestar em parcerias desequilibradas ou injustas:

ou aceitamos os mandos e desmandos da outra pessoa sem entrar em conflito;

ou nós mesmas(os) podemos ser a pessoa que abusa da boa vontade alheia.

Com Saturno, temos a oportunidade de mudar esse cenário. Se alguém fez algo de que você não gostou, você terá abertura para chamar à conversa. Só é preciso ter cuidado para não pesar a mão. A nossa severidade também precisa de limite.

Pausa para respirar com o combo Sol/Netuno/Marte

Netuno pode favorecer pequenos momentos de pausa em um período predominantemente tenso. Ao longo de toda a semana, o planeta estará em sextil com o Sol e em trígono com Marte.

Mesmo em meio à correria da rotina, lembre-se de reservar um tempo para o autocuidado. Pare, respire e busque atividades que devolvam a leveza à sua vida.

Não dizem que rir é o melhor remédio? Então, experimente! Arte e beleza também serão inspiradoras nesta semana.

Precisa de ajuda? A gente tem dicas de como criar o seu ritual de autocuidado diário.

Criatividade em alta com Marte/Urano

Urano formará um sextil com Marte ao longo de toda a semana e um trígono com o Sol até a quinta-feira (16). Se Netuno ajuda a desestressar, Urano estimula a nossa criatividade!

Assim, podemos encontrar ferramentas para lidar com situações desgastantes. A inventividade pode nos ajudar a identificar soluções diferentes para problemas persistentes.

Mercúrio/Vênus e a comunicação que seduz

A partir de terça-feira (14), Mercúrio fará um sextil com Vênus, um aspecto clássico de sedução pela palavra. Em uma semana com irritabilidade em alta, essa será uma habilidade muito bem-vinda.

Mercúrio com Vênus abre espaço para conversas amistosas. Inclusive, é um aspecto muito interessante para o comércio e vendas, já que a negociação é favorecida.

Frieza de Mercúrio/Saturno em semana emocional

Para completar, Mercúrio também faz um sextil com Saturno a partir de sexta-feira (17). Mercúrio estará em Capricórnio, signo muito ligado à maturidade e objetividade e regido justamente por Saturno.

Ou seja, é um aspecto que traz um raciocínio mais frio e assertivo numa semana muito emocional. E isso também se manifesta em aconselhamentos. Por isso, é o momento certo para buscar a opinião de:

médicos;

advogados;

outras pessoas que personifiquem o papel de autoridade para você.

Essa ajuda pode levar você a encontrar um caminho para superar dificuldades.

Prepare-se para a conjunção Sol/Plutão

A semana encerra com a aproximação entre o Sol e Plutão. A conjunção terá início na sexta-feira (17), mas chega a seu ponto exato na outra terça, 21/01.

Spoiler: esse é um aspecto de crise, de pensar em questões profundas, mas também de renascimento.

Ele também é mais denso no coletivo, por isso, por estes dias, é necessário ter mais cautela, principalmente por um possível aumento da criminalidade.

Como isso se manifesta na SUA vida?

Sol e Marte estão em destaque no céu da semana de 12 a 18/01. Por isso, é importante descobrir que áreas do seu Mapa Astral estão sendo ativadas por esses planetas no momento.

A forma mais fácil e segura de entender que parte da vida é essa é com o Horóscopo Personalizado. Veja o passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça seu login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Sol na Casa…” e “Marte na Casa…” . Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Sol na Casa 5 e Marte na Casa 11.

e . Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Sol na Casa 5 e Marte na Casa 11. Clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

