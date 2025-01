Uma pausa para reabastecer as energias é mais do que necessário! Mas cada um tem um jeito diferente de fazer isso, por isso, hoje vamos falar sobre como cada signo aproveita suas férias.

Dependendo do seu signo solar e Ascendente, você pode preferir algo mais calmo ou mais agitado. Se for diferente, você pode ficar com a sensação de que ainda não está pronta(o) para retomar sua rotina.

Portanto, veja dicas de como cada signo aproveita as férias. Elas valem tanto para seu signo solar quanto Ascendente. Se você não sabe qual é o seu, descubra agora fazendo seu Mapa Astral aqui gratuitamente.

Como cada signo aproveita as férias

Áries

Para se recompor, as pessoas do signo de Áries precisam encontrar uma forma de dar vazão ao estresse acumulado.

Esportes ao ar livre, que envolvam competição e desafio, como corrida, escalada, rafting ou ciclismo são ótimas opções.

Se for viajar, escolha lugares com muitas opções para esportes radicais, de montanha e ao ar livre.

Touro

As pessoas do signo de Touro sentem necessidade de restabelecer o equilíbrio interno quando tiram férias. Elas precisam descansar e alimentar bem tanto o corpo quanto a alma.

Para isso, as pessoas taurinas tendem a buscar o contato com a natureza, mas sem nunca desprezar o conforto a que têm direito.

A combinação de uma linda paisagem natural, uma boa comida e um bom vinho costuma ser uma ótima opção.

Gêmeos

Nada mais estressante para a pessoa típica do signo de Gêmeos do que a rotina, seja profissional ou acadêmica.

Elas se renovam quando estão em movimento, tanto físico como mental, principalmente entre amigos.

Portanto, que tal dar uma escapada de última hora no final de semana, sem grandes planejamentos antecipados, de carro, com alguns amigos, para um lugar bem cultural e cheio de novidades?

Câncer

A vida fora de casa cansa e absorve as pessoas do signo de Câncer, que, de tempos em tempos, precisam se refugiar em seu lar e no seio familiar para recarregar as energias.

Cozinhar para aqueles que amam e cuidar dos mais íntimos e queridos que elas nutrem os demais e se nutrem também.

Uma boa pedida é ir visitar aquela tia ou avó que você não vê sempre, mas de quem guarda tão boas lembranças da infância.

Leão

As pessoas do signo de Leão sabem se divertir como poucas e o fazem de diferentes formas: entre amigos, em família, com o seu amor, participando de jogos, atividades culturais, em reuniões etc.

Nas férias, uma boa pedida para quem não for viajar é realizar uma festa, reunindo pessoas queridas que você não vê há muito tempo, oferecendo boa comida, bebida, muita conversa e música.

Que tal se arriscar no karaokê, onde você poderá surpreender seus convidados exibindo seu talento para as artes e para a música?

Para quem deseja viajar, uma boa ideia é buscar uma cidade onde esteja rolando um festival de música, comida ou bebida, com muita gente jovem e diversão, do jeito que Leão gosta.

Virgem

As pessoas do signo de Virgem ficam fora do seu eixo quando sentem que estão descuidando do corpo e da saúde em nome da rotina profissional ou acadêmica.

Por isso, esses dias de descanso serão bem aproveitados para retomar os hábitos alimentares mais saudáveis e até as atividades físicas.

Para quem for viajar, destinos com muito verde, muita terra e muita natureza são sempre as melhores opções.

Libra

As pessoas do signo de Libra precisam de harmonia e tranquilidade, duas coisas que não necessariamente combinam com trabalho e rotina agitada.

Portanto, as férias precisam, entre outras coisas, permitir a reacomodação do mundo interior de Libra, que se reflete na maneira como cuida de si, da própria casa e do próprio guarda-roupa.

Para quem não vai viajar, uma boa pedida é se dedicar a um projeto de renovação: um corte de cabelo que combine mais com o seu estilo, comprar objetos de decoração que deem um toque de requinte na sua casa e acessórios que agreguem sofisticação ao seu guarda-roupa – mas sem implicar em muitos gastos.

Escorpião

As pessoas do signo de Escorpião apreciam o conforto, mas seu descanso requer atividades mais intensas, que as coloquem em contato com a própria alma e com a essência daquilo que buscam para si.

Para quem quer viajar, uma boa opção é refugiar-se com seu amor em lugares românticos e pouco badalados, que permitam conhecer melhor a si e ao seu par, enquanto desfrutam de uma ardente paixão.

Se preferir ficar em casa, a dica é aproveitar para entender mais a fundo sobre algum assunto que lhe apaixone, buscando nuances ainda desconhecidas.

Sagitário

Pessoas de Sagitário são felizes quando livres, e muitas vezes suas rotinas profissionais e/ou acadêmicas lhes são sufocantes.

Por isso, as melhores opções de descanso para elas incluem viajar para lugares distantes e ainda inexplorados, onde possa entrar em contato com pessoas e culturas diferentes.

Não pretende viajar? Dedique-se a ler aquele livro que há muito tempo estão lhe recomendando e você vinha adiando por falta de tempo. E deixe-se surpreender pela sensação energizante que um mergulho no mundo retratado por aquela história vai trazer para sua vida.

Capricórnio

Pessoas do signo de Capricórnio trabalham tanto e tão duro que surpreendem quando, nas férias, não querem fazer nada além de deitar na cama e ver televisão.

Com toda a energia física que é peculiar ao signo, é difícil para quem o rodeia acreditar que elas sabem descansar. Mesmo as que não sabem, às vezes precisam. E desfrutam simplesmente de não fazer nada.

Para quem opta por viajar, cuidado para não transformar o planejamento de cada detalhe do passeio em mais um trabalho disfarçado sob o nome de férias. A única coisa que você precisa fazer estes dias é relaxar.

Aquário

Poucas coisas estressam tanto as pessoas de Aquário quanto as obrigações que lhes são impostas pelos outros.

Por isso, muitas tiram férias sozinhas e saem pelo mundo sem rumo predefinido, indo para onde o vento as leva. Ou vão com um amigo que é tão independente quanto elas.

Neste caso, desfrutam muito. Seus destinos prováveis tendem a ir na contramão daquilo que a maioria escolhe.

Portanto, não se espante se encontrá-las de férias no meio de uma grande metrópole, atualizando-se a respeito da última moda, o último modelo de carro ou o último projeto de vida em Marte, lançado pela Nasa, por exemplo.

Peixes

Pessoas de Peixes têm muita energia, mas também podem ser facilmente absorvidas pelas tensões do ambiente.

Por isso, seus momentos de descanso são de reconexão espiritual: elas gostam de se refugiar em lugares com lagos, montanhas ou praias, onde possam tranquilamente entrar em contato com elas mesmas e reencontrar seu eixo.

Algumas, no entanto, preferem se dedicar a algum trabalho voluntário. Afinal, é no exercício da doação aos outros que elas se reabastecem daquilo que realmente importa: paz e amor incondicional pelos demais.

7 tipos de descanso: aprenda a relaxar

Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

