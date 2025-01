Mês de Aquário: entenda o que significa pro seu signo

O Mês de Aquário começa no dia 19 de janeiro de 2025, exatamente às 17h00, trazendo uma nova onda de energia que todos sentirão, independentemente do seu signo.

Após a temporada de Capricórnio, em que focamos no valor do tempo e comprometimento, entramos agora em um período aquariano de renovação e liberdade para “quebrar regras” e redefinir objetivos.

Nesse sentido, o Mês de Aquário convida a refletir sobre nossa autenticidade, mostrando que somos mais do que nossos papéis na sociedade.

Veja abaixo o que significa o Mês de Aquário e como cada signo pode se preparar para esse momento.

O que significa o Mês de Aquário

Na Astrologia, cada mês começa quando o Sol entra em um novo signo, o que ocorre em datas variáveis. Veja aqui os signos de cada mês e quando começa cada mês astrológico.

Em 2025, o Mês de Aquário começa em 19 de janeiro e se estende até 18 de fevereiro, quando o Sol entrará em Peixes. Este é um período propício para explorar sua individualidade e renovar áreas da sua vida, buscando autenticidade e liberdade.

Independente de você ter o signo solar em Aquário, a energia aquariana convida a testar novos caminhos e quebrar padrões estabelecidos.

Assim como Capricórnio nos ensina a estruturar, Aquário mostra a importância de inovar sem perder o senso de coletividade.

A energia de Aquário

O símbolo de Aquário é o portador de água, representando a disseminação de ideias e a fluidez de pensamentos inovadores.

Regido por Urano, planeta das mudanças e revoluções, Aquário pertence ao Elemento Ar e é um signo de Ritmo Fixo. No corpo, o signo rege as panturrilhas e o sistema circulatório.

A energia aquariana incentiva a criatividade e a inovação, mas traz o desafio de encontrar equilíbrio entre a liberdade pessoal e o respeito aos outros.

Nesse sentido, o aprendizado da temporada de Aquário é valorizar a autenticidade sem se isolar dos valores coletivos.

Saiba tudo sobre Elementos, ritmos e polaridades

Como aproveitar o Mês de Aquário

Aqui estão três dicas para todos os signos aproveitarem ao máximo o período:

Experimente algo novo: pequenas mudanças na rotina, como testar uma nova rota para o trabalho ou um hobby criativo, podem fazer a diferença e estimular sua mente.

pequenas mudanças na rotina, como testar uma nova rota para o trabalho ou um hobby criativo, podem fazer a diferença e estimular sua mente. Estude Design Thinking : esse método de inovação pode ser útil para desenvolver uma nova abordagem na vida pessoal e profissional.

: esse método de inovação pode ser útil para desenvolver uma nova abordagem na vida pessoal e profissional. Pratique respiração consciente: exercícios como meditação e yoga ajudam a acalmar a mente, trazendo clareza para inovar e ver as situações sob uma nova perspectiva.

O Mês de Aquário para quem é de Aquário

Se você nasceu no Mês de Aquário, significa que o dia do seu aniversário está chegando. Na Astrologia, o aniversário é conhecido como Revolução Solar.

A Revolução Solar é quando o Sol chega ao exato grau que estava quando você nasceu. Isso gera um Mapa que vale por um ano, ou seja, do seu aniversário neste ano até o próximo. Assim, esse Mapa revela sobre como você pode conduzir sua evolução neste ciclo.

O Mês de Aquário para cada signo

Mesmo que seu signo solar não seja Aquário, o Sol ilumina uma área específica da sua vida durante esse período. Abaixo, você pode seguir um passo a passo para descobrir qual Casa astrológica será ativada e entender como aproveitar essa fase:

Acesse aqui o Horóscopo Personare. É gratuito! Se você tem cadastro no site, basta fazer login. Se não tiver, inclua seus dados de nascimento. Em seguida, veja que há alguns trânsitos. Significa que os planetas estão se conectando com o seu Mapa Astral neste momento. Então, procure pelo trânsito de “Sol na Casa…” e veja qual é o número da casa que está em destaque neste momento.

Veja como se preparar para o período de acordo com a Casa em que o Sol está:

Casa 1 : Tempo de agir com autenticidade e focar em novas iniciativas. Mas tenha cuidado com rebeldia e ansiedade e busque equilíbrio.

: Tempo de agir com autenticidade e focar em novas iniciativas. Mas tenha cuidado com rebeldia e ansiedade e busque equilíbrio. Casa 2 : Foco em finanças e recursos pessoais. Por isso, é um bom momento para investir em aprendizado ou ferramentas que aumentem seu valor no mercado.

: Foco em finanças e recursos pessoais. Por isso, é um bom momento para investir em aprendizado ou ferramentas que aumentem seu valor no mercado. Casa 3 : Período de alta sociabilidade e expressão. Aproveite para fazer cursos rápidos e fortalecer redes de contato.

: Período de alta sociabilidade e expressão. Aproveite para fazer e fortalecer redes de contato. Casa 4 : Questões familiares e de lar em evidência. Portanto, invista em fortalecer laços e transformar seu ambiente em um espaço de apoio.

: Questões familiares e de lar em evidência. Portanto, invista em fortalecer laços e transformar seu ambiente em um espaço de apoio. Casa 5 : Olhe para sua criatividade e prazeres pessoais. Atividades que alimentam sua criança interior e fortaleçam a autoconfiança são indicadas.

: Olhe para sua criatividade e prazeres pessoais. e fortaleçam a autoconfiança são indicadas. Casa 6 : Concentre-se na saúde e rotina. Este é o momento para planejar metas de bem-estar e estabelecer hábitos saudáveis .

: Concentre-se na saúde e rotina. Este é o momento para planejar metas de bem-estar e . Casa 7 : Relações e parcerias são o foco. Isso porque é uma boa fase para avaliações de sinastria e projetos colaborativos.

: Relações e parcerias são o foco. Isso porque é uma boa fase para avaliações de e projetos colaborativos. Casa 8 : Transformações internas e financeiras. Aprofunde-se em autoconhecimento e planeje investimentos com cautela.

: Transformações internas e financeiras. Aprofunde-se em autoconhecimento e planeje investimentos com cautela. Casa 9 : Dedique-se ao aprendizado e espiritualidade. Período favorável para explorar novas filosofias de vida.

: Dedique-se ao aprendizado e espiritualidade. Período favorável para explorar novas filosofias de vida. Casa 10 : Foco na carreira e ambições. Por isso, é um ótimo momento para se posicionar, estabelecer objetivos e buscar reconhecimento.

: Foco na carreira e ambições. Por isso, é um ótimo momento para se posicionar, estabelecer objetivos e buscar reconhecimento. Casa 11 : Grupos e projetos de longo prazo. Conecte-se com pessoas que compartilhem suas aspirações e busque mentorias.

: Grupos e projetos de longo prazo. Conecte-se com pessoas que compartilhem suas aspirações e busque mentorias. Casa 12: Momento de introspecção e cura interna. Portanto, busque terapias energéticas e reserve tempo para descansar e refletir.

Tatiana Magalhães

Taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil

