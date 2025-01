10 segredos sobre sexualidade que a Astrologia revela

Você sabia que a Astrologia pode desvendar segredos profundos sobre sua sexualidade? O Mapa Sexual não apenas revela suas preferências e desejos, mas também mostra como você lida com a intimidade e o poder em suas relações.

Tudo isso está codificado na Casa 8 do Mapa Astral, conhecida como a área das transformações, do poder e, claro, da sexualidade.

O Que é a Casa 8 no Mapa Astral?

O Mapa Astral é dividido em 12 casas, cada uma representando aspectos da vida, como dinheiro, relacionamentos e inconsciente. A Casa 8 é o espaço onde os segredos sobre sua sexualidade ganham destaque.

Além disso, se você possui planetas nessa casa, eles podem indicar preferências, desafios e até os mistérios que envolvem sua vida íntima.

Mas e se não houver planetas na Casa 8? Não se preocupe! O signo presente nessa casa e o planeta regente dele também guardam informações preciosas.

Como descobrir os segredos sobre sua Sexualidade

É só seguir o passo a passo abaixo:

Acesse aqui seu Mapa Sexual – você pode escolher a versão grátis.

– você pode escolher a versão grátis. Inclua seus dados de nascimento.

Na mandala, procure pelos planetas e, então, veja se você tem algum na Casa 8.

Veja na imagem abaixo um exemplo de uma pessoa que tem três planetas na Casa 8: Sol, Aquário e Vênus.

E se não houver planetas na Casa 8? Há solução!

Se você não tiver planetas, busque pelo Capítulo Casa 8 e veja em qual signo você tem nessa casa. Depois, veja aqui qual é o planeta regente deste signo e, então, leia abaixo, sobre o planeta regente do signo que você tem na Casa 8.

Por exemplo, se você tem Libra na Casa 8, leia sobre Vênus, que é o planeta que rege este signo.

10 segredos sobre sua sexualidade

Abaixo, veja como cada planeta na Casa 8 influencia a maneira como você vivencia sua sexualidade:

1. A Profundidade do Sol na Casa 8

Indica busca por intensidade e conexão emocional nas relações sexuais e, além disso, sua sexualidade tende a ser magnética e dominadora.

2. A Sensibilidade Lunar na Casa 8

Sua sexualidade tende a ser bastante sensível e intuitiva. Você busca uma ligação emocional intensa com seu par, mas pode se sentir vulnerável quando expõe sua intimidade.

3. A Persuasão de Mercúrio na Casa 8

Sua sexualidade tem ligação forte com sua mente e, para você, a sedução é uma arte refinada. Além disso, você tende a ter habilidade em verbalizar seus desejos e fantasias, e pode se interessar por assuntos ligados ao oculto e à psique.

4. A Sensualidade de Vênus na Casa 8

Sua sensualidade é intensa, associada ao poder e ao dinheiro. Seus relacionamentos têm forte ligação emocional, mas você tende a sentir a ciúmes e a ser dependente da aprovação do par para sua autoestima.

5. O Impulso de Marte na Casa 8

Com Marte na Casa 8, coragem e desejo marcam fortemente sua sexualidade. Você busca o poder e pode associar o sexo a uma competição, portanto, transformando suas relações em uma disputa de vontades.

Sua natureza estratégica e dominadora influencia profundamente sua vida sexual.

6. O Apetite de Júpiter na Casa 8

Júpiter na Casa 8 indica alto apetite sexual e atração por experiências exóticas. Além disso, você pode sentir atração por pessoas estrangeiras e desejar explorar locais inusitados na busca pelo prazer. Suas aventuras sexuais podem ser um reflexo de sua expansividade e otimismo.

7. A Restrição de Saturno na Casa 8

Quando Saturno habita a Casa 8, você pode sentir certa restrição ou repressão em relação à sua sexualidade. Pode demorar para se entregar totalmente, mas quando o faz, constrói vínculos profundos e duradouros.

O trabalho terapêutico, principalmente a Psicoterapia, pode ser fundamental para superar barreiras emocionais.

8. A Liberdade de Urano na Casa 8

Urano na Casa 8 indica busca por liberdade e individualidade na sexualidade. Por isso, você pode se atrair por experiências não convencionais e sentir-se desconfortável com qualquer forma de posse ou controle.

Além disso, sua curiosidade e mente aberta tornam suas relações emocionantes e imprevisíveis.

9. A Idealização de Netuno na Casa 8

Com Netuno na Casa 8, sua sexualidade é marcada por romantismo e idealização. Você pode sonhar com uma conexão espiritual profunda com seu parceiro, mas deve ter cuidado para não usar o sexo como uma fuga para os problemas da vida cotidiana.

Seu desejo por experiências transcendentais pode transformar suas relações em algo mágico e inspirador.

10. A Intensidade de Plutão na Casa 8

Plutão na Casa 8 traz uma sexualidade intensa e transformadora. Você pode sentir uma obsessão pelo sexo e pelo poder, buscando controlar e manipular seu parceiro. Por isso, através do sexo, você descobre sua força interior e sua capacidade de renascimento.

Descobrindo mais sobre você

Descobrir os segredos sobre sua sexualidade no Mapa Sexual pode ser uma jornada fascinante de autoconhecimento. Afinal, compreender suas preferências e desafios íntimos é o primeiro passo para relacionamentos mais saudáveis e prazerosos.

Seja qual for sua configuração astrológica, lembre-se: a sexualidade é um campo de expressão e transformação, e conhecer seus segredos pode abrir portas para uma vida mais plena.

