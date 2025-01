Libra e Sagitário são maioria no BBB 25: o que esperar dessa edição?

Após duas edições consecutivas marcadas pela predominância de piscianos e sendo Peixes um dos signos mais vencedores do BBB até hoje, a 25ª edição do programa chega com uma nova configuração astrológica. No BBB 25, Libra e Sagitário tomaram o protagonismo.

Essa novidade chama atenção não apenas pela quantidade de participantes desses signos, mas também pela dinâmica do programa deste ano: os participantes do BBB 25 entram em duplas, uma configuração que super combina com Libra, o signo das parcerias, alianças e equilíbrio.

Já Sagitário, com seu entusiasmo e energia expansiva, traz dinamismo e espontaneidade, prometendo movimentar a casa — principalmente as festas!

Enquanto isso, Peixes, que liderou em números tanto no BBB 23 quanto no BBB 24, ficou totalmente de fora desta edição.

Essa inversão astrológica pode trazer mudanças significativas na dinâmica do jogo. Vem que a gente te explica!

O protagonismo de Libra e Sagitário no BBB 25

Libra é o signo das parcerias, harmonia e justiça, e, nesta edição, sua presença é mais forte do que nunca.

Com quatro representantes – Vitória Strada, Giovanna Jacobina, Thamiris Maia e Arleane –, os librianos trazem características que podem brilhar no contexto do BBB: a habilidade de criar alianças estratégicas, a comunicação equilibrada e o carisma natural.

Já Sagitário também se destaca com quatro participantes – Diogo Almeida, Vilma Nascimento, Maike e Joselma. Este signo do elemento Fogo contribui com energia, entusiasmo e um espírito aventureiro, o que promete movimentar o jogo com ousadia e espontaneidade.

Essa predominância de Libra e Sagitário é ainda mais interessante considerando que no BBB 24 e BBB 23, os piscianos dominaram a casa. No BBB 24, cinco participantes eram de Peixes, e no BBB 23, Peixes também foi o signo mais popular.

Agora, com o foco em Libra e Sagitário, podemos esperar uma mudança significativa nas dinâmicas do programa, com mais ênfase em jogo social, diplomacia e atitudes ousadas.

O que esperar de Libra e Sagitário no BBB 25?

Os librianos têm uma habilidade especial para formar alianças e mediar conflitos, o que pode ser uma vantagem importante no formato de duplas.

No entanto, seu desejo de agradar a todos pode gerar dificuldades em momentos de decisões mais drásticas, como votos ou rompimento de alianças.

A entrada em duplas também favorece a energia libriana, que se sente mais confortável trabalhando em parceria.

Por outro lado, os sagitarianos trazem um estilo de jogo mais dinâmico e audacioso. Com sua natureza otimista e expansiva, podem surpreender com movimentos estratégicos ousados e alianças inusitadas.

No entanto, precisam tomar cuidado com a dispersão e a dificuldade em manter o foco em objetivos concretos.

Peixes: o signo favorito do BBB ausente no BBB 25

Peixes não é apenas o signo que dominou as últimas duas edições – com cinco representantes em cada uma –, mas também é um dos mais vitoriosos da história do programa.

Entre os 24 campeões do BBB, quatro foram piscianos, empatados com Sagitário como os signos mais vencedores.

No BBB 23 e no BBB 24, a presença pisciana moldou o programa com emoções à flor da pele, alianças baseadas na empatia e momentos de grande intensidade emocional.

A ausência total de Peixes no BBB 25 sugere uma edição menos influenciada por sentimentalismos, onde estratégias e relações mais racionais podem ganhar destaque.

Os elementos predominantes no BBB 25

Além do protagonismo de Libra, a análise dos elementos astrológicos ajudam a prever as dinâmicas de convivência e estratégia. Isso porque Fogo, Terra, Ar e Água representam a maneira como os signos se expressam no mundo.

A predominância de signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) no BBB 25 sugere uma temporada focada em estratégia, comunicação e alianças racionais.

Ou seja, os participantes tendem a ser mais sociáveis, inteligentes e flexíveis, buscando construir conexões amplas e pragmáticas. A ênfase no diálogo e na análise pode levar a um jogo dinâmico e planejado.

Por outro lado, a menor presença de signos de Água (Câncer, Escorpião e Peixes) indica uma diminuição no tom emocional e intuitivo que marcou edições anteriores.

Sem o peso das emoções intensas e das alianças profundamente sentimentais, é provável que o foco esteja mais em estratégias mentais do que em vínculos afetivos. Assim, criando uma dinâmica mais equilibrada e menos imprevisível no campo emocional.

O que esperar desta edição?

O BBB 25 promete uma dinâmica diferente das edições anteriores. Com a maioria de librianos no BBB 25 e um peso menor dos signos de Água, o jogo pode ser mais racional e estratégico, com foco em alianças inteligentes e menos em conexões emocionais profundas.

Ainda assim, não subestime os elementos emocionais e impulsivos que os signos de Fogo e Água podem trazer.

A combinação de carisma libriano, pragmatismo dos signos de Terra e a energia dos signos de Fogo tem tudo para criar uma edição marcada por surpresas, movimentações estratégicas e, claro, muito entretenimento.

Será que os librianos ou sagitarianos conseguirão transformar esse protagonismo em vitória? Ou será que teremos um inédito vencedor do signo de Capricórnio?

A Astrologia aponta tendências, mas, como sempre, o desenrolar do jogo está nas mãos (e nas estrelas) dos participantes.

