A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é muito mais do que um distúrbio hormonal. Para além dos sintomas físicos, como resistência à insulina, aumento de pelos e irregularidades menstruais, a SOP pode estar te mostrando algo mais profundo — algo que você ainda não percebeu sobre si mesma.

Portanto, além de procurar a devida ajuda médica, essa pode ser uma oportunidade para olhar além do corpo e investigar as causas emocionais e até comportamentais que estão relacionadas à sua saúde.

Se você sente cansaço, falta de energia ou percebe mudanças no seu corpo que não consegue explicar, a SOP pode ser o espelho de padrões internos que ainda não foram vistos.

Vamos explorar o que essa síndrome pode revelar sobre você e como você pode usar esse conhecimento para promover uma transformação em sua vida.

O que a SOP pode estar tentando lhe mostrar

A SOP é frequentemente associada à resistência à insulina, o que significa que seu corpo tem dificuldade em usar a insulina adequadamente, levando a uma sensação constante de cansaço e falta de energia.

Mas, e se isso for mais do que uma questão física? Seu corpo pode estar te dizendo que é hora de desacelerar, de olhar para si mesma com mais cuidado e compaixão.

Veja a seguir o que a SOP pode estar tentando lhe mostrar.

1. Resistência interna

A resistência à insulina pode refletir uma resistência interna — uma resistência em ouvir suas próprias necessidades e em priorizar seu bem-estar.

Quando você vive em um ritmo acelerado, muitas vezes ignorando o que sente, seu corpo responde da mesma forma, acumulando sintomas que você talvez não associe diretamente à SOP.

O que fazer? Reserve momentos para desacelerar e ouvir suas necessidades internas. Pratique a auto-observação e o autocuidado diário, como meditação, yoga ou terapia.

Isso vai ajudar você a se reconectar com seus sentimentos e reconhecer quando é hora de fazer pausas, reduzindo os sintomas da SOP e restaurando o equilíbrio no corpo e na mente.

2. Excesso de energia masculina

A ciência afirma que a SOP está ligada ao aumento de hormônios masculinos, como a testosterona, o que leva a sintomas físicos visíveis, como o aumento de pelos e acne.

No entanto, no campo emocional, a SOP pode estar te mostrando um desequilíbrio entre as energias masculina e feminina.

Se você está assumindo muitos papéis de “fazedora” — sendo a provedora, a protetora, a que toma a iniciativa em tudo — seu corpo pode estar manifestando esse excesso de energia masculina.

O que fazer? O desequilíbrio entre o “fazer” e o “sentir” pode estar pedindo para ser equilibrado.

A SOP pode ser o reflexo de uma necessidade profunda de reconectar-se com sua energia feminina, de nutrir-se emocionalmente e de permitir-se receber mais em vez de sempre dar.

3. Trabalho em excesso e a perda de sonhos

Muitas mulheres com SOP trabalham demais, assumindo diversas tarefas ao mesmo tempo, mas sem perceber que, em algum ponto, perderam de vista seus próprios sonhos e desejos.

Esse excesso de trabalho pode ser um mecanismo inconsciente de fuga — uma maneira de se manter ocupada para não ter que confrontar a sensação de desilusão ou a perda de esperança em outras áreas da vida.

O que fazer? A SOP pode estar te mostrando que você precisa parar e reavaliar seus planos de vida. Talvez você esteja presa em um ciclo de tarefas que não te levam a lugar nenhum, sem perceber que está evitando pensar em algo maior, como seus sonhos e desejos.

O ovário, onde nascem nossos projetos e esperanças, pode adoecer quando deixamos de nutrir nossa imaginação e nossa criatividade.

4. A falta de energia não é preguiça

Muitas vezes, a falta de disposição causada pela SOP é confundida com preguiça. No entanto, essa indisposição é um sintoma físico real, resultante dos desequilíbrios hormonais e da resistência à insulina.

Além disso, as flutuações de humor e a irritabilidade também fazem parte do quadro.

O que fazer? A SOP pode estar revelando que você precisa acolher esses sinais como pedidos de ajuda do seu corpo, e não como falhas pessoais.

Ao se cuidar melhor, entender seus limites e não se julgar tão duramente, você pode transformar a maneira como lida com sua energia e suas emoções.

5. Herança de padrões

A SOP não está apenas ligada ao presente; ela também pode refletir padrões emocionais e comportamentais herdados de gerações anteriores.

Muitas vezes, carregamos em nosso corpo e nossa mente traumas e bloqueios que não são inteiramente nossos, mas que fazem parte da nossa linhagem familiar.

O que fazer? Talvez a SOP esteja revelando que você carrega não apenas a carga física, mas também emocional de gerações anteriores.

Identificar esses padrões e trabalhar neles pode ser uma forma de quebrar ciclos e promover a cura desde o emocional até o físico.

A SOP como oportunidade de transformação

Ao olhar para a SOP de uma perspectiva mais ampla, é possível entender que essa síndrome não é apenas algo a ser combatido. Mas uma oportunidade de transformação pessoal.

Ao investigar suas causas emocionais, comportamentais e até espirituais, muitas mulheres descobrem um novo caminho para o autoconhecimento e o autocuidado.

Embora a SOP possa trazer desafios, também é possível fazer mudanças hoje que impactem sua saúde física e emocional de forma positiva.

Veja algumas sugestões:

Desacelere e busque olhar para dentro. Terapias alternativas, como o sagrado feminino, podem ajudar você a reconectar-se com sua essência e começar a viver de uma forma mais equilibrada e harmoniosa. Práticas de autocuidado diário, como uma alimentação equilibrada, exercícios regulares e terapias holísticas, podem ajudar no controle dos sintomas. Reconsagração do Ventre melhora sua saúde genital e “puxa” as memórias instaladas no seu útero e vagina. Assim, faz despertar o perdão e o real valor na sua vida.

Ao cuidar de si com amor e paciência, você pode não apenas controlar os sintomas da SOP, mas também transformar seu relacionamento consigo mesma.

A SOP pode ser um convite para adotar um estilo de vida que nutra não só o corpo, mas também a mente e o espírito.

Roberta Struzani

Especialista em Sexualidade e Ginecologia Natural. Pioneira no estudo de Ginástica Íntima e Reconsagração do Ventre no Brasil, contribuiu para a formação de diversas terapeutas e desenvolveu um trabalho personalizado que traz benefícios para a saúde da mulher, do físico ao emocional.

fisioterapia.roberta@gmail.com

