Qual é melhor fase da Lua para casar?

Escolher a data do casamento é uma decisão carregada de significado e nada melhor que escolher bem a energia deste momento. Pensando nisso, a gente te conta qual é a melhor fase da Lua para casar.

Conhecida por sua influência sobre as marés, os ciclos da natureza e até nossos estados emocionais, a Lua também pode ser uma forte aliada na hora de marcar o grande dia.

Neste artigo, vamos contar qual é a energia de cada fase da Lua para o casamento e assim podemos te ajudar a escolher a melhor data para eternizar sua união.

A melhor fase da Lua para casar

Tudo depende do seu objetivo! Aqui vão algumas dicas para descobrir a melhor fase da Lua para você casar:

Lua Crescente: a fase ideal para casamentos

A Lua Crescente é símbolo de crescimento, expansão e colaboração. Esse momento é perfeito para casamentos, pois carrega uma energia de prosperidade e desenvolvimento, ideal para o início de uma nova vida a dois.

Realizar a cerimônia nessa fase é como plantar uma semente com potencial de florescer e se tornar algo duradouro.

Além disso, a Lua Crescente favorece projetos que envolvem união e esforço conjunto, tornando-a perfeita para casais que desejam construir algo sólido juntos, como uma família ou projetos de vida compartilhados.

Dica: escolha essa fase se você busca um casamento que simbolize não apenas amor, mas também um crescimento mútuo ao longo do tempo.

Lua Cheia: para um casamento animado e cheio de emoções

A Lua Cheia é a fase das emoções à flor da pele, simbolizando plenitude, celebração e intensidade. Por isso, é o momento ideal para casamentos que valorizam festas animadas, com convidados engajados e um clima de pura celebração.

Sob essa energia, o casamento tende a criar lembranças vibrantes, cheias de romantismo e paixão.

No entanto, é importante lembrar que essa fase também pode amplificar sentimentos e emoções, então esteja preparada(o) para lidar com eventuais momentos de maior intensidade emocional.

Dica: aposte na Lua Cheia se você sonha com uma cerimônia memorável, repleta de energia e alegria contagiante.

Lua Nova: intimidade e renovação

A Lua Nova representa novos começos, introspecção e renovação. Casamentos realizados nessa fase tendem a carregar uma energia de recomeço, perfeita para casais que desejam construir algo novo e significativo.

A Lua Nova favorece cerimônias mais íntimas e conectadas, ideais para quem prefere algo discreto, mas cheio de simbolismo.

Dica: Escolha a Lua Nova se o foco do casamento for a conexão íntima e o simbolismo de começar uma vida juntos.

Lua Minguante: melhor evitar!

A Lua Minguante carrega a energia de finalização, fechamento de ciclos e reflexão. Embora seja uma fase importante para desapego e limpeza, não é indicada para casamentos.

Casar nessa fase pode simbolizar a diminuição ou o enfraquecimento de algo, o que não é uma mensagem desejada para um início de união. A energia dessa fase é mais adequada para resolver pendências e encerrar capítulos, não para começar uma nova etapa.

Dica: se possível, planeje sua cerimônia para qualquer outra fase da Lua, evitando a Lua Minguante, que tem uma energia de final.

Diga seu objetivo e nós te contamos qual é a fase da Lua ideal

O que mais observar para o dia do casamento

A escolha da data ideal para casar também pode passar pela Astrologia e Numerologia. Veja como elas podem te ajudar.

Astrologia

A Astrologia Eletiva é um ramo da Astrologia que auxilia na escolha de datas ideais para eventos importantes, como casamentos, garantindo resultados positivos.

De acordo com a astróloga Nai Tomayno, o Mapa Astral de um evento reflete o que se pode esperar de seus frutos, como harmonia em uma relação conjugal.

Escolher a data do casamento com a ajuda da Astrologia oferece uma perspectiva adicional para alinhar a união a energias favoráveis. Essa análise vai além da cerimônia, buscando segurança e harmonia para o futuro da relação.

Para encontrar a melhor data, fazemos uma análise que combina os mapas astrais das pessoas do casal e avalia fatores como dignidades planetárias, aspectos tensos e a fase lunar, eliminando datas desfavoráveis até chegar à mais propícia.

Como escolher a melhor data para casar com a Astrologia

Numerologia

Segundo o numerólogo Yub Miranda, analisar os ciclos numerológicos, como o Ano Pessoal, o Mês Pessoal e as Previsões para o Casal, pode ser crucial para identificar o momento ideal que favoreça tanto a cerimônia quanto o futuro da relação.

Para descobrir o melhor mês para casar, é necessário calcular o Mês Pessoal de ambos. Isso pode ser feito com a ferramenta de Previsões Numerológicas, que permite identificar os números associados a cada mês.

O ideal é buscar um período em que ambos estejam em Mês Pessoal representado por números pares, pois eles simbolizam segurança, companheirismo e estabilidade .

. Caso isso não seja possível, combinações com os números 3 ou 9 também são positivas, já que eles trazem romantismo e realização de sonhos.

Escolher a data do casamento com base na Numerologia pode garantir mais harmonia e significado ao momento, tornando o início da vida a dois ainda mais especial e mágico.

Mais dicas para escolher o dia para casar com ajuda da Numerologia

