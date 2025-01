Crises e emergências no céu da semana de 19 a 25/01

O céu da semana de 19 a 25/01 promete testar nossa resiliência para lidar com as dificuldades. Afinal, será uma semana marcada pela conjunção entre o Sol e Plutão, um aspecto com tendência a crises e emergências de todos os tipos.

Além disso, Vênus com Saturno amplia a sensação de frustração. E a oposição entre Mercúrio e Marte traz correria e irritabilidade para o dia a dia.

A boa notícia é que há aspectos favoráveis envolvendo os planetas Mercúrio, Marte e Vênus que podem nos ajudar a lidar com todas essas dificuldades de forma mais ágil.

Tudo isso acontece em meio à chegada do Sol ao signo de Aquário, que dará início a um mês muito propício a mudanças!

Resumo do céu da semana de 19 a 25/01:

Toda a semana: conjunção do Sol com Plutão

conjunção do Sol com Plutão Toda a semana: Marte em sextil com Urano e em trígono com Netuno

Marte em sextil com Urano e em trígono com Netuno Toda a semana: Mercúrio em sextil com Vênus

Mercúrio em sextil com Vênus A partir de domingo (19): Sol em Aquário

Sol em Aquário A partir de terça-feira (21): Lua Minguante

Lua Minguante Até quarta-feira (22): Saturno em conjunção com Vênus e em sextil com Mercúrio

Saturno em conjunção com Vênus e em sextil com Mercúrio A partir de quarta-feira (22): Mercúrio em oposição a Marte

Mercúrio em oposição a Marte A partir de quinta-feira (23): Vênus em sextil com Urano e em trígono com Marte

Agora que você já sabe quais são os principais movimentos dos astros, confira os detalhes do céu da semana de 19 a 25/01 na Astrologia e entenda como se preparar para o que vem por aí.

Mas lembre-se de que esta é uma análise mais abrangente, que se aplica a todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas especificamente na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Mês de Aquário com renovação

A semana começa com o ingresso do Sol no signo de Aquário, no domingo (19). Assim, ao longo do próximo mês, será muito interessante nos permitirmos viver o novo.

O Mês de Aquário sucede um Mês de Capricórnio bastante sério. Foi um período em que tivemos de lidar com responsabilidades, estruturas, continuidade​, reflexões e decisões, temáticas próprias de Capricórnio.

Agora, podemos ter grandes insights de mudanças e renovação, o que será consolidado pela Lua Nova na semana que vem, dia 29/01.

Por isso, a reflexão a ser feita neste mês é: o que já tenho estruturado, mas estou precisando mudar ou renovar?

Isso vale para:

trabalho;

atitudes;

conhecimento.

É o momento do ano para ter coragem de fazer a mudança e plantar sementes para o futuro.

Conjunção Sol/Plutão e o risco de crises

Conforme o spoiler da semana passada, o céu da semana de 19 a 25/01 traz um aspecto bastante crítico: a conjunção do Sol com Plutão. Esse encontro ocorre exatamente na terça-feira (21), mas traz desafios ao longo de toda a semana.

No coletivo, isso pode se manifestar de diferentes formas:

aumento de criminalidade e violência;

desastres e emergências;

líderes e figuras de autoridade adotando posturas mais autoritárias.

Podemos experimentar essa crise também individualmente​, com notícias difíceis envolvendo pessoas próximas. Por exemplo, uma demissão ou um ente querido que fica doente.

Além disso, as pessoas tendem a ficar mais intensas:

percebendo alguma situação de incômodo;

agindo com impulsividade;

falando coisas com ​f​orça demais.

A dica para enfrentar esse período de maneira construtiva é ser resiliente e apostar em processos terapêuticos que auxiliem você a entender suas emoções​ e receber apoio.

Aproveite os incômodos desta semana para perceber o que você precisa mudar internamente ou em algo da sua vida em geral. O autoconhecimento pode ajudar você a dar início às grandes transformações neste Mês de Aquário.​

Com Sol/Plutão, ficará claro o que não serve mais para 2025 e precisa ser deixado para trás.

Mudança da fase lunar

Outro ponto de atenção vem do calendário lunar 2025. A fase minguante da Lua começa na terça-feira (21) e, até lá, a Lua Cheia tende a fazer tudo parecer maior do que realmente é. E isso também se aplica aos problemas potencializados pela conjunção Sol/Plutão.

Assim, quando estouram as crises, será preciso ter consciência de que nem tudo tem a dimensão que aparenta ter. Com esse cuidado, você pode evitar reações intempestivas e o consequente arrependimento ou o excesso de drama.​

A Lua minguante, em seu sentido favorável, ajuda a reduzir o impacto de crises. Além disso, pede um pouco de resguardo e reflexão.

Como isso se manifesta na SUA vida?

Mais uma vez, o Sol está em destaque no céu da semana de 19 a 25/01. Por isso, é importante descobrir que áreas do seu Mapa Astral estão sendo ativadas por ele no momento.

A forma mais fácil e segura de entender que parte da vida é essa é com o Horóscopo Personalizado. Veja o passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça seu login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Sol na Casa…” . Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Sol na Casa 5.

. Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Sol na Casa 5. Clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.

Frustrações à vista no encontro de Vênus com Saturno

Até quarta-feira (22), a conjunção entre Vênus e Saturno tende a ampliar a sensação de frustração. Com esse aspecto, muitas vezes, a vida fica mais “chata”, e nós precisamos:

deixar o lazer em favor do trabalho;

economizar ao invés de gastar;

nos limitar de algum modo.

Isso também pode se manifestar como a necessidade de impor limites nas nossas relações. Ou, ainda, algum incômodo com questões de autoestima, imagem e aparência.

Por fim, nesse aspecto, a tendência é começarmos a semana com uma atmosfera um tanto crítica e mais sensível​, fazendo reflexões realistas, mas necessárias.

Mercúrio ativa nossa inteligência emocional

Até quarta-feira (21), Mercúrio em Capricórnio faz um sextil com Saturno, o que ajuda a pensar cuidadosamente. Além disso, ao longo de toda a semana, Mercúrio também forma sextil com Vênus, o planeta da sociabilidade, trazendo trocas apoiadoras.

Tendo essas duas habilidades a seu dispor, a dica para esta semana é apostar no diálogo para lidar com os problemas. Evite tirar conclusões apressadas ou já partir para os conflitos. Exercite sua inteligência emocional​ para tentar construir pontes com outras pessoas.

Correria e irritação na oposição Mercúrio/Marte

A partir de quarta-feira (21), Mercúrio em Capricórnio começa a se opor a Marte retrógrado em Câncer, aspecto que acontece precisamente na quinta-feira (23).

Com isso, podemos esperar:

correria,

irritação,

acidentes.

Todo esse estresse pode gerar discussões repentinas, especialmente no trabalho (Capricórnio) e com a família (Câncer). Nesse momento, lembre-se de duas coisas:

esbravejar pode até ajudar você a botar para fora sua irritação, mas será que é o melhor caminho?

Ou ficar discutindo com quem não pode resolver seu problema?

Assim, essa oposição tende a tornar o dia a dia mais corrido, e será preciso algum jogo de cintura para lidar com os imprevistos, que podem incluir falhas em sistemas e Internet.

​Então, ter diplomacia será fundamental.​ Aja com maturidade e responsabilidade (características de Capricórnio), bem como com sensibilidade e empatia (Câncer)​.​ Se precisar, tire um tempo para esfriar a cabeça e se acalmar.

Marte ajuda a encontrar soluções ágeis

Ao longo de toda a semana, Marte forma sextil com Urano e trígono com Netuno, o que ajuda para que algumas ações fluam com mais rapidez.

Diante de situações urgentes e emergências em potencial, essa agilidade será muito bem-vinda. Afinal, é um Marte que improvisa e tem uma boa intuição, o que é muito útil na tomada de decisões rápidas e eficientes​ para resolver os problemas que irão surgir.

Vênus e o resgate da autoestima

A partir de quinta-feira (23), Vênus forma sextil com Urano e trígono com Marte. Esses aspectos podem ajudar a levantar a nossa autoestima.

Isso pode vir a partir de uma ação (Marte) ou de renovação e mudança (Urano). Por exemplo: você não está feliz com a sua aparência e decide dar uma repaginada no visual.

Esses aspectos também nos ajudam a olhar para o que fazemos de bom, reduzindo a autocrítica excessiva. Até porque tanto Vênus quanto Marte estão em signos de Água, que envolvem um reforço emocional.

Além disso, o período pode ser bastante benéfico para as finanças. O ciclo de Vênus pode trazer oportunidades de negócios, especialmente para pessoas que trabalham como autônomas.

A persuasão ​e​ iniciativa estão favorecidas, então, negócios poderão ser fechados, finalmente!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

