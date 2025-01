Práticas para atrair sorte no Ano da Serpente

Se você quer aprender práticas poderosas para atrair sorte no Ano da Serpente, precisa entender que a sorte, na visão oriental, não é apenas o resultado de eventos aleatórios.

Diferentemente da concepção ocidental, na qual a sorte muitas vezes é vista como acaso, na tradição chinesa ela surge da harmonia com o fluxo do Qi (a energia vital do universo) e com as forças representadas pelos signos e elementos do zodíaco chinês.

A seguir, vou explicar melhor o significado da sorte no Ano Novo Chinês 2025, que começa dia 03 de fevereiro de 2025 pelo calendário solar. Além disso, compartilho práticas que ajudarão você a aproveitar essa energia de forma mais consciente e alinhada.

A sorte no Ano da Serpente

Para a cultura chinesa, a boa sorte não se resume a evitar o azar, mas resulta do alinhamento com os princípios da natureza.

Ao viver em uma realidade cada vez mais tecnológica, muitas vezes nos afastamos dessas fontes vitais que garantem nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual.

Nesse contexto, conhecer e exercitar a interpretação dada através da energia e do movimento que os 5 Elementos oferecem para o Signo da Serpente (regente de 2025), facilita encontrar o caminho mais favorável na concretização de nossos objetivos.

Sem precisar desgastar energia de nosso sistema, conservando mais equilíbrio e potência para nossas realizações.

A influência dos elementos no Ano da Serpente 2025

O elemento preponderante no signo da Serpente para o ano de 2025 é a Madeira Yin.

Madeira (fevereiro a julho): traz benevolência e está associada à saúde e à cura. Mas sua manifestação benéfica depende do cuidado e da atenção dedicados a esses aspectos.

Após julho, a energia do ano se transforma:

Fogo (julho a setembro): Oferece visibilidade, expansão e brilho, favorecendo a expressão e a criatividade.

Oferece visibilidade, expansão e brilho, favorecendo a expressão e a criatividade. Metal (outubro a meados de dezembro): Proporciona mais foco, disciplina e ordenação, auxiliando na concretização de metas.

Proporciona mais foco, disciplina e ordenação, auxiliando na concretização de metas. Terra (meados de dezembro a fevereiro de 2026): Estabelece critérios, prioridades e estabilidade, preparando o terreno para o próximo Ano Novo Astrológico Chinês.

Práticas para atrair sorte no Ano da Serpente

Os rituais são práticas simbólicas que nos ajudam a estabelecer intenções, cultivar presença e sintonizar com as energias do novo ciclo. No Ano da Serpente, podemos usar as qualidades dos Elementos presentes na energia do ano para fortalecer nossa jornada:

Usar o movimento da Madeira: significa dotar um modo mais amoroso no trabalho, nas relações com os outros, mas, sobretudo, consigo mesmo. Já que a energia da Madeira também diz respeito a questões de saúde e autocuidado.

significa dotar um modo mais amoroso no trabalho, nas relações com os outros, mas, sobretudo, consigo mesmo. Já que a energia da Madeira também diz respeito a questões de saúde e autocuidado. Usar o movimento do Fogo: indicado colocar a alegria, o acolhimento, a fé e a iluminação naquilo que desejamos empreender.

indicado colocar a alegria, o acolhimento, a fé e a iluminação naquilo que desejamos empreender. Usar o movimento do Metal: indicado colocar disciplina e foco para aprimorar aspectos pessoais necessários, buscando a justiça e a determinação nos momentos duvidosos.

indicado colocar disciplina e foco para aprimorar aspectos pessoais necessários, buscando a justiça e a determinação nos momentos duvidosos. Usar o movimento da Terra: indicado a manutenção das coisas já existentes. Porém, com ritmo e sem o apego e a rigidez que possam surgir nessa dinâmica.

Ao aplicar esses princípios no cotidiano, você cria um ambiente propício à fluidez e à harmonia, refletindo essas qualidades tanto em sua vida profissional quanto pessoal.

Conecte-se ao fluxo auspicioso do Ano da Serpente

O Ano da Serpente 2025 convida você a mergulhar em sua própria sabedoria, ajustando-se aos ciclos naturais com atenção, cuidado e determinação.

As práticas propostas não são soluções mágicas, mas ferramentas para alinhar corpo, mente e espírito às energias sutis do período.

Ao colocá-los em prática, você cria as condições necessárias para que a sorte surja de modo natural e sustentável, refletindo a coerência entre quem você é, o que deseja e o mundo ao seu redor.

Assim, o caminho se torna mais leve, autêntico e pleno de oportunidades.

Para aprofundar-se nessas tendências e otimizar sua sorte no Ano da Serpente, conte comigo para transformar 2025 em um ano de conquistas, harmonia e crescimento pessoal.

Adriana Di Lima

Professora e Consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, agrega a Medicina e a Sabedoria Oriental Chinesa em atendimentos.

adrianadilima@gmail.com

