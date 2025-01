No Dia Internacional dos Fetiches, nada mais justo do que mergulhar nas profundezas dos nossos desejos mais secretos. Por isso, aqui te contamos quais são os fetiches de cada signo.

Mas se você pensa que o seu signo solar vai revelar as suas preferências mais picantes, é melhor repensar. Quem realmente dá as cartas no jogo do desejo é Marte.

O planeta vermelho rege nossos impulsos, a maneira como expressamos a sexualidade e o que nos desperta paixão. Ele é o maestro das nossas fantasias e fetiches.

Pronto para descobrir o que Marte revela sobre os fetiches do seu signo? Pegue sua taça de vinho (ou chicote, por que não?) e vamos explorar o universo astrológico do fetiche.

Como encontrar seu signo de Marte

Para descobrir seu Marte de forma gratuita, siga este passo a passo:

Clique aqui para acessar o Mapa Sexual do Personare

Inclua seus dados de nascimento

Ao gerar seu Mapa, você vai ver a sua mandala Astrológica e os principais pontos ligados à sexualidade, entre eles, Marte

Então, confira qual signo aparece ao lado de Marte

Por exemplo, a imagem abaixo revela uma pessoa com Marte em Câncer

Descubra os fetiches de cada signo

Agora que você sabe seu signo de Marte, confira a seguir os Fetiches de Cada Signo:

Áries: O Dominante da Paixão

Áries, regido pelo próprio Marte, é puro fogo e intensidade. Assim, fetiches que envolvem poder e liderança, como role-play de autoridade ou práticas como bondage, acendem sua chama de conquista e controle.

Touro: O Adorador dos Sentidos

Para Touro, o prazer está nos detalhes. Fetiches que exploram os cinco sentidos, como massagens eróticas, alimentos sensuais e tecidos sofisticados, são perfeitos para este signo que ama o contato físico e o conforto.

Gêmeos: O Comunicador Provocante

A mente de Gêmeos é onde tudo começa. Fetiches que envolvem trocas intelectuais e verbais, como dirty talk e mensagens picantes, deixam este signo sempre curioso e animado para explorar o novo.

Câncer: O Fetiche Emocional

Câncer busca conexão emocional até na intimidade. Por isso, seus fetiches incluem cenários acolhedores e íntimos, como brincadeiras que envolvem cuidado ou proteção, trazendo segurança e intensidade para o momento.

Leão: O Performer do Zodíaco

Com Marte em Leão, a palavra-chave é ser admirado. Por isso, fetiches que envolvem performances sensuais, espelhos ou até fantasias que coloquem o leonino no centro das atenções são a pedida ideal.

Virgem: O Detalhista Secreto

Virgem pode parecer tímido, mas seu lado sensual é cheio de nuances. Portanto, fetiches que envolvem precisão e estética, como shibari (amarras artísticas) ou lingeries bem elaboradas, são irresistíveis para este signo.

Libra: O Sedutor Estético

Para Libra, tudo começa pelo visual. Por isso, cenários bem decorados, lingeries elegantes e até fantasias que exploram o lado refinado do desejo são seus fetiches. O equilíbrio entre o belo e o provocante é essencial.

Escorpião: O Mestre do Mistério

Escorpião, regido por Marte e Plutão, é pura intensidade. Fetiches que envolvem mistério e poder, como máscaras, jogos de dominação e submissão, ou práticas intensas como edgeplay, refletem sua profundidade emocional.

Sagitário: O Aventureiro Erótico

Sagitário adora sair da zona de conforto. Assim, seus fetiches incluem cenários ao ar livre, práticas que tragam adrenalina e até aventuras em lugares inusitados. Para este signo, a diversão está na exploração.

Capricórnio: O Autoritário Refinado

Capricórnio gosta de controle e sofisticação. Fetiches que envolvem dominação em ambientes formais, como boss-play, ou acessórios clássicos, como couro, são escolhas que combinam com sua energia poderosa.

Aquário: O Experimentalista

Aquário busca o diferente e o inusitado. Por isso, fetiches tecnológicos, dinâmicas não convencionais e práticas que fogem do comum são ideais para este signo que adora experimentar e inovar.

Peixes: O Romântico Fantasioso

Peixes tem um lado criativo e sonhador quando se trata de desejo. Por isso, seus fetiches incluem fantasias temáticas, cenários surreais e práticas que misturem erotismo e arte, como danças sensuais ou encenações.

O que mais Marte revela

Marte no Mapa Astral vai além de revelar desejos: ele ajuda a entender como cada pessoa vive a sexualidade de forma única.

Conhecer Marte é abrir as portas para um mundo de autoconhecimento e aceitação, permitindo explorar nossos fetiches com mais consciência e liberdade.

Que neste Dia Internacional dos Fetiches, você celebre o que faz seu coração (e Marte) pulsar!

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

